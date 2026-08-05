Seis décadas después de su nacimiento, la Agrupación Coral Ars Nova continúa escribiendo una de las historias más importantes del movimiento coral santafesino. El próximo domingo 30 de agosto, a las 20.30, celebrará su 60° aniversario con un concierto en el Santuario Nuestra Señora de los Milagros, donde interpretará el “Magnificat” RV 610, de Antonio Vivaldi.
Ars Nova celebra sus 60 años con un concierto especial y nuevas apuestas
La histórica agrupación coral santafesina ofrecerá un concierto aniversario con el “Magnificat” de Vivaldi. En junio, el Concejo Municipal declaró de interés sus seis décadas de trayectoria, un respaldo que fortalece el reclamo por un mayor reconocimiento institucional y una sede permanente para preservar su legado.
Estará acompañada por la Camerata Eleutheria, dirigida por Manuel Marina, mientras que las partes solistas estarán a cargo de Sofía Biolé, Florencia Gugliotta, Julián Herdt, Carolina Montiel y Fernando Morello.
La celebración llega acompañada por una noticia que trasciende lo artístico. En junio de este año, el Honorable Concejo Municipal de Santa Fe declaró de interés el 60° aniversario del coro y expresó su beneplácito por “su valioso aporte al patrimonio cultural, musical y social de nuestra comunidad”, un reconocimiento que pone en valor el recorrido de una institución que, desde 1966, forma parte de la identidad cultural de la ciudad.
Generaciones
Fundada por el maestro Héctor Ariel Nardi, Ars Nova nació con una misión clara: promover el canto coral como una herramienta de formación artística, crecimiento humano y construcción comunitaria. Sesenta años más tarde, puede exhibir un mérito poco frecuente: es el único coro vocacional e independiente de Santa Fe que ha mantenido una actividad ininterrumpida desde su creación.
A lo largo de ese recorrido construyó un prestigio que trascendió el ámbito local. Participó en concursos nacionales e internacionales, realizó presentaciones en Chile, grabó producciones discográficas junto a la Universidad Nacional del Litoral y representó a la provincia en encuentros corales de referencia.
Entre los hitos más recordados figuran su selección como coro piloto de la Clínica Internacional de Dirección Coral del maestro alemán Werner Pfaff en 1999, el segundo premio obtenido en el Concurso Internacional “Felipe Valessi” de Mendoza en el año 2000 y la grabación, en 2006, de un disco dedicado íntegramente a la obra coral de Carlos Guastavino.
Durante más de una década también impulsó el ciclo “Encanto Coral Ars Nova”, que reunió a numerosos conjuntos en escenarios emblemáticos como el Teatro Municipal “1° de Mayo” y el Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo”, consolidándose como uno de los principales espacios de difusión del canto coral en Santa Fe.
En los últimos años, además, amplió su campo de acción al participar en los espectáculos del grupo Música para Volar, con presentaciones que incluyeron escenarios como el Teatro Ópera y el Gran Rex de Buenos Aires.
Nueva etapa artística
Desde 2023 la dirección está a cargo de la profesora María Soledad Gauna, una de las referentes de la actividad coral en la región.
Profesora Nacional de Dirección Coral y Orquestal, docente universitaria (UNL-Uader) y directora del Coro de Niños de la UNL y el Coro de Mujeres del Instituto Coral de Santa Fe (siendo codirectora de esta última institución), Gauna encabeza una nueva etapa del coro, caracterizada por la profundización del trabajo vocal, la interpretación históricamente informada y una mayor vinculación con la comunidad.
La tarea artística se completa con el asistente de dirección Gabriel Gredilla y un equipo pedagógico integrado por jefes de cuerda que acompañan la preparación del repertorio.
Nuevos desafíos
La declaración de interés del Concejo Municipal se suma a otro reconocimiento recibido en 2023, cuando Ars Nova fue distinguida en el Salón Azul del Congreso de la Nación por la Organización Federada Argentina de Actividades Corales (Ofadac) y el Honorable Senado de la Nación por sus más de 50 años de actividad ininterrumpida.
Sin embargo, para la institución las celebraciones también representan una oportunidad para visibilizar las necesidades que enfrenta el sector coral independiente. En el dossier elaborado con motivo del aniversario, la agrupación plantea la necesidad de obtener un reconocimiento institucional permanente por parte de los organismos públicos y avanzar en la creación de una sala cultural propia.
El objetivo no es solamente disponer de un espacio estable para ensayos y conciertos, sino también preservar un patrimonio construido durante seis décadas de actividad: partituras, registros sonoros, fotografías, programas, documentos y materiales que forman parte de la memoria cultural santafesina.
La iniciativa busca asegurar que ese legado permanezca accesible para futuras generaciones y fortalecer el desarrollo de nuevos proyectos artísticos.
Celebración en comunidad
Los festejos por los 60 años también tendrán un fuerte componente afectivo. A través de sus redes sociales, Ars Nova convocó a ex integrantes, directores y colaboradores a enviar videos o mensajes de salutación que serán parte de esta celebración colectiva.
El concierto del 30 de agosto será, así, mucho más que una interpretación de una de las grandes obras del barroco. Será la oportunidad de celebrar una historia construida por cientos de voces a lo largo de seis décadas y, al mismo tiempo, de renovar el compromiso con el futuro de una institución que sigue siendo una referencia indispensable del patrimonio coral de Santa Fe.