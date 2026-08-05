El 30 de agosto

Ars Nova celebra sus 60 años con un concierto especial y nuevas apuestas

La histórica agrupación coral santafesina ofrecerá un concierto aniversario con el “Magnificat” de Vivaldi. En junio, el Concejo Municipal declaró de interés sus seis décadas de trayectoria, un respaldo que fortalece el reclamo por un mayor reconocimiento institucional y una sede permanente para preservar su legado.