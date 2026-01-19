La obra más exitosa de Calle Corrientes

Agustín "Rada" Aristarán desembarca en Mar del Plata con “Chanta"

La obra, escrita por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Juan José Becerra, con dirección de Marcelo Caballero, estrenará en el Teatro Lido el 22 de enero, con alta demanda de entradas.