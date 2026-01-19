Agustín "Rada" Aristarán desembarca en Mar del Plata con “Chanta"

Luego de una temporada exitosa en el teatro MET, con funciones a sala llena y una respuesta del público que convirtió al espectáculo en un verdadero fenómeno, “Chanta” llega a Mar del Plata a partir del 22 de enero en el Teatro Lido, protagonizada por Agustín “Rada” Aristarán, uno de los artistas más versátiles y carismáticos del país. Por la alta demanda de entradas se agregaron más funciones.
Con una destacada trayectoria en el humor, la música y el teatro -y actualmente parte del programa televisivo “Otro día perdido” con Mario Pergolini en El Trece, además se convertirá en Willy Wonka para el musical “Charlie y la fábrica de chocolate” el suceso del invierno 2026-, Aristarán interpreta un personaje atrapante en una obra que fusiona ironía, crítica social y una puesta en escena innovadora.
La dirección es del prestigioso Marcelo Caballero y el libro pertenece a los reconocidos creadores Mariano Cohn, Gastón Duprat y el escritor Juan José Becerra. Chanta promete sorprender al público marplatense con su estilo provocador y original.
Chanta combina humor filoso, situaciones desopilantes, improvisación y una mirada crítica sobre comportamientos contemporáneos. Con su sello personal, Rada propone un espectáculo dinámico, participativo y profundamente actual, donde el público se convierte en parte clave de la experiencia.
Tras su sólido éxito en Buenos Aires, la obra inicia su temporada de verano en la costa con expectativas altas y una producción renovada pensada especialmente para el público marplatense.