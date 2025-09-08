Por primera vez, el Cementerio Municipal fue escenario de una obra de teatro

El sábado 6, en el ala principal del Cementerio Municipal se presentó la obra: “La familia: la muerte acaba de suceder”, en la primera edición de un ciclo del Museo a Cielo Abierto que promete sumar funciones.
Con entradas agotadas, la puesta dirigida por Nicole Chort y protagonizada por Celina Vigetti, Gabriel Pandolfo, Joaquín Mántica e Inés Aiello transitó por distintos espacios para contar la historia de la muerte de uno de los integrantes de “La familia”.
El evento significó un punto de inflexión en la historia del cementerio, ya que fue la primera vez que se realiza una obra teatral tomando como referencia la disposición escénica del lugar.
