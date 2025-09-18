En el centenario de su nacimiento

Se estrena la miniserie "Las alas de Birri"

El proyecto producido por Señal Santa Fe y la Escuela Provincial de Cine y Televisión de Rosario estrenará sus primeros cinco capítulos en el cine El Cairo de dicha ciudad. Gustavo Postiglione, Leandro Arteaga, Betania Cappato, Carolina Niklison y Pablo Rodríguez Jáuregui son las voces convocadas para abordar la obra del gran cineasta santafesino.