El domingo, en Tribus Club de Arte

Alejandro Balbis: desde las profundidades del océano y del alma

El cantante, compositor, guitarrista y productor uruguayo vuelve a Santa Fe, con Seba Barrionuevo como artista invitado. Antes, conversó con El Litoral sobre la composición a bordo de la expedición Uruguay Sub200, su próxima participación en Carnaval junto a Falta y Resto y otros aspectos de su diversificada carrera.