En la Casa del Pueblo

Entre la memoria y el futuro: Antonio Bonfatti presentó su libro en La Plata

El exgobernador de Santa Fe presentó en la ciudad de La Plata su libro “Memorias para un porvenir socialista”, donde recupera experiencias de gestión y reflexiona sobre los desafíos de la política en el presente. Durante su visita, fue distinguido como Huésped de Honor de la ciudad.