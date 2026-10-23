La memoria de una experiencia política colectiva y los desafíos que enfrenta la política en un mundo en transformación atravesaron la presentación de "Memorias para un porvenir socialista", el libro que Antonio Bonfatti presentó este jueves 22 de octubre ante un numeroso auditorio reunido en la Casa del Pueblo de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. El exgobernador de Santa Fe recuperó los aprendizajes de su trayectoria política y puso especial énfasis en la necesidad de construir nuevas respuestas junto a las nuevas generaciones.
Entre la memoria y el futuro: Antonio Bonfatti presentó su libro en La Plata
El exgobernador de Santa Fe presentó en la ciudad de La Plata su libro “Memorias para un porvenir socialista”, donde recupera experiencias de gestión y reflexiona sobre los desafíos de la política en el presente. Durante su visita, fue distinguido como Huésped de Honor de la ciudad.
“No escribí estas memorias para decirles a los jóvenes que tienen que hacer lo mismo que hicimos nosotros. La política necesita transmitir experiencia, pero también aprender. Tenemos que compartir con las nuevas generaciones los valores, las convicciones y los aprendizajes que nos trajeron hasta acá, y al mismo tiempo darles espacio para construir respuestas nuevas”, expresó el actual diputado santafesino y expresidente del Partido Socialista. En ese sentido, sostuvo que “hay una manera de hacer política, de construir equipos, de gobernar y de asumir responsabilidades que es necesario transmitir y actualizar”.
Lejos de plantear la memoria como una mirada nostálgica del pasado, Bonfatti vinculó esa experiencia con los desafíos de una sociedad atravesada por profundas transformaciones: “El mundo cambia, la tecnología transforma nuestras vidas y es necesario interpretar el mundo y ayudar a transformarlo”, afirmó.
El autor vinculó esos aprendizajes con los cambios tecnológicos y laborales. “En cada una de las experiencias que voy narrando en el libro, la idea es dejar un mensaje y, a su vez, analizar el presente tan complejo de un mundo cambiante, donde cambia el trabajo, donde los algoritmos, la inteligencia artificial y el internet de las cosas modifican la vida de las personas”, explicó.
Para el exgobernador, la política debe recuperar la capacidad de ofrecer soluciones promoviendo acuerdos entre los distintos sectores. En esa línea, reivindicó el diálogo, la escucha y un Estado eficiente que garantice derechos y corrija las desigualdades generadas por el mercado.
Desde esa perspectiva, Bonfatti valoró el papel del Estado en el desarrollo económico y social, y la importancia de sostener una mirada que integre la producción, el trabajo y las políticas públicas.
En ese marco, reivindicó el modelo santafesino que conduce el gobernador Maximiliano Pullaro al que caracterizó como una continuidad con las gestiones del Frente Progresista que encabezaron tanto él como Hermes Binner y Miguel Lifschitz: “Santa Fe tiene una identidad productiva y una tradición de trabajo que debemos defender. Creemos en un Estado que administra responsablemente, pero que también invierte, educa, cuida y genera condiciones para que el sector privado produzca y cree empleo”, afirmó.
La necesidad de la vuelta al diálogo democrático en la política argentina
La reflexión sobre el rol del Estado dio paso a su mirada sobre la situación política y económica de la Argentina. En ese contexto, el dirigente socialista planteó la necesidad de recuperar el diálogo democrático, superar las confrontaciones y construir respuestas concretas a los problemas de la sociedad.
“La Argentina necesita salir de la política de los gritos. La democracia no consiste en ver quién insulta más fuerte, sino en quién tiene mejores ideas, mejores equipos y capacidad para transformar la vida de la gente. No alcanza con que cierren los números: también tiene que cerrar la vida de las personas”, sostuvo.
La actividad estuvo organizada por el Partido Socialista de La Plata y la Cátedra Libre de Cultura Socialista de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Estuvieron presentes el secretario general del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ajamil; el presidente del Consejo Deliberante de La Plata Marcelo Galland y el titular del socialismo en la ciudad de La Plata, Damián Bravo, entre otros.
Bonfatti Huésped de Honor de La Plata
En el marco de su visita a La Plata, Antonio Bonfatti fue recibido en la Municipalidad por el intendente Julio Alak y el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, quienes lo distinguieron como Huésped de Honor de la ciudad, en reconocimiento a su trayectoria política e institucional.
Al agradecer la distinción, el exgobernador expresó: “Un reconocimiento que valoro especialmente porque lo siento parte de una historia de trabajo y compromiso con lo público que hemos construido entre muchos”.