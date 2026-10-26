“Hay historias que no se cuentan en años... Se cuentan en canciones, escenarios, amigos, ensayos, viajes, encuentros y recuerdos. En 1986 empezaba una de esas historias. Pasaron músicos, lugares, tiempos de receso, cambiaron muchas cosas... también nosotros”. Así anuncia Arcángel el festejo de sus 40 años de carrera.
Arcángel celebra sus 40 años de creación y permanencia
La banda integrada hoy por José Luis Jacquier, Marcelo “Turco” Adjadj, Tomás Hick y Alfredo Neville repasará una historia que sigue viva, con la presencia de ex integrantes y la participación de Syrenia como banda invitada. De la mano de Jacquier, miembro fundador, El Litoral se zambulló en ese reencuentro y en el camino que los trajo hasta esta celebración.
Será con un show especial, entre amigos y repaso histórico, con Syrenia como banda invitada. La cita es para el viernes 30 de octubre en el Centro Cultural Provincial “Paco Urondo” (Junín 2457) Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000.
En la previa, El Litoral se acercó a su miembro fundador, el guitarrista, cantante y compositor José Luis Jacquier, para saber más sobre el encuentro y repasar una historia llena de aventuras y primeras veces.
Los comienzos
-Arcángel comenzó su recorrido en octubre de 1986. ¿Qué recuerdos tenés de aquellos primeros pasos?
-¡Es como que, de ese día, me encuentro actualmente mirando una foto en primer plano! Un 17 de octubre más precisamente, viendo mi equipo Igor, mi pedal de distorsión amarillo del que no recuerdo la marca, y mi guitarra Faim modelo SG con un cable enrulado de dos colores producto de añadir uno al otro.
Ahí, junto con mi hermano Cristian Jacquier en batería y Fredi Winkelmann en bajo hicimos seis canciones de mi autoría. Fue en una peña estudiantil del Colegio Calvario; y a partir de allí un período de mucha energía e ilusión, más peñas, grabación de un demo en los estudios Santa Fe Recording de Adrián Forni.
Hasta que se dio el primer gran salto soñado y esperado de tocar en el famoso ciclo de Los Lunes del Paraninfo, gracias a la convocatoria de Enzo Bergesio, y teloneando nada más y nada menos que a Miguel Cantilo.
-Cuando mirás hacia atrás, desde aquella primera presentación hasta el recital del 30 de octubre en el Centro Cultural Provincial, ¿qué imágenes, canciones o momentos aparecen como los más significativos de esta historia?
-Uff, cuesta la elección... porque tuvimos muy lindos y elevados momentos, pero me quedo con la presentación en el Playa Rock Paraná en 1988, producto de ser uno de los ganadores en la sede Santa Fe, en el cual cerraron la noche los Vox Dei.
Le sumo otra de las actuaciones en el Paraninfo que fue junto a otro grupo local como Vitral, siendo la primera vez en la historia de ese ciclo que se subían dos bandas de la ciudad; y más recientemente, octubre del 2021 festejando los 35 años en el Teatro Municipal, y también octubre pero del 2022 tocando en el Concejo Municipal de la ciudad al declararse el Día del Rock Santafesino.
Experiencias
-En cuatro décadas pasaron músicos, hubo cambios de formación y períodos de receso. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles para sostener el proyecto y qué hizo que Arcángel volviera a ponerse en marcha cada vez?
-Sin dudas hubo un lapso de tiempo allá por el 2010 en el cual Arcángel no estuvo en los escenarios. Pero internamente siento éramos una especie de volcán, latentes a la espera del momento de reactivar, porque jamás pasó una sola semana en todo ese tiempo que con Turco no nos juntáramos a ensayar, a generar nuevo material para cuando sintiéramos estuviéramos preparados para ese momento.
Realmente nunca se nos cruzó por la cabeza la idea de despedirnos de Arcángel, y esa convicción sin dudas nos potenciaba en los regresos a la actividad, insisto, en el hecho de mostrar nuestra música en público.
-¿Qué significa cumplir 40 años con una banda de rock en Santa Fe? ¿Cómo cambió el contexto para hacer, grabar y difundir música desde la ciudad a lo largo de estas cuatro décadas?
-Creo que sea en Santa Fe o en cualquier otra parte del planeta, sostener un proyecto musical durante tanto tiempo es fundamentalmente una cuestión de actitud, de querer seguir proyectándote a través de éste arte que amas hacer. Está en tu esencia y tenés que luchar para seguir nutriéndola y desarrollarla.
En cuanto a la forma de grabar y difundir por supuesto es tremendo el cambio: éramos en los comienzos y más allá, de los pibes que llevaban un cassette (¡previo paso por un estudio de grabación!) a la radio para que pasen un tema, y terminado el programa te lo devolvían (risas). De la pegatina de afiches por la noche, de la entrega de volantes mano en mano.
Pero por otro lado vale decir que los eventos eran importantes en número de asistentes. Hoy en día, la tecnología permite que generes material en tu casa y las plataformas lo hagan llegar a cualquier parte del mundo. Sin embargo eso no te garantiza en lo más mínimo ningún éxito.
Festejo y reencuentro
-El recital del viernes 30 está planteado como un encuentro entre quienes estuvieron, quienes siguen y quienes se fueron sumando. ¿Cómo surgió la idea de celebrar los 40 años de esta manera y qué representa para vos reunir a todas esas personas?
-Aprovecho a mencionar que la formación actual se termina de integrar cuando Tomás Hick en batería se suma a fines del 2014, y Alfredo Neville en bajo en el 2021. Por supuesto cuento con la compañía hace 39 años de Marcelo “Turco” Adjadj en teclados.
En cuanto a tu pregunta, decir que es una celebración que en la última década no quisimos dejar pasar por alto. Así se dieron los cumples número 30 y 35 con ese mismo sentido. Y el vínculo con gran parte de los que integraron la banda se mantiene y fueron participando, sea en el escenario o simplemente bancando como público.
Y ésta vez será igual, con excepciones como Laura Walter, que es la bajista que grabó el EP “Tiempo de reacción” y participó en los festejos de los 35 años que ahora está viviendo en España... Pablo Tassi en Francia... Javier González en Buenos Aires, quien pudo venir cuando los festejos de los 30.
-La banda anunció que combinará material nuevo con un recorrido por su historia. ¿Cómo están armando el repertorio?
-El armado del listado de temas fue una de las primeras tareas que llevamos adelante hace cinco meses atrás, cuando decidimos realizar éste recital. Fue un hermoso y desafiante proceso de varias semanas, en las cuales escucha tras escucha, reunión tras reunión, cerveza tras cerveza (risas), ¡cerramos lo que sentimos es un viaje en el tiempo de nuestro pasado, presente y también el futuro!
Por eso vamos a presentar dos temas nuevos que esperamos ansiosamente poder producir en breve. Nos quedamos en definitiva con 15 canciones que le darán identidad propia al recital y al increíble momento que estamos viviendo como banda.
-En 2021 celebraron los 35 años en el Teatro Municipal con versiones renovadas de clásicos y composiciones recientes. ¿Qué cambió desde aquel festejo hasta este aniversario y qué continuidad encontrás entre ambos momentos?
-Diría que nada, ¡y todo! Vale recordar la gran noche que representó ese festejo, con un público de pie coreando “Sangre” , el último tema, y en el mismísimo Teatro Municipal. Entonces representa un hermoso desafío poder demostrarnos y demostrar que hay Arcángel para rato, y que seguimos buscando perfeccionar un sonido que ya nos representa.
-La celebración contará con Syrenia como banda invitada. ¿Qué importancia tiene compartir escenario con otros proyectos y generar espacios de encuentro dentro de la escena rockera santafesina?
-Si, así es. Se trata de una banda joven de la ciudad, que recién comienza a recorrer éste camino de la música. Entonces nos pareció linda idea brindar un show mostrando estos extremos, un mix generacional sin dudas interesante.
Además su cantante y su baterista son mujeres, participación que siempre apoyamos como banda. Ahora puede ser un detalle que pase desapercibido por la gran cantidad de músicas que nutren el ambiente, pero en su momento resultó ser bastante selectivo.
Apuesta visual
-En 1998, Arcángel presentó el videoclip de “Almas blancas”, filmado en la Residencia Stamati (cuando casi nadie hacía videos). ¿Qué recordás de aquella etapa, de la grabación del video y de la búsqueda estética que acompañaba a la banda?
Llegábamos por primera vez a generar un video con esas características, con una canción que sentíamos representaba fielmente ese momento de la banda, con un guión muy cuidado, participación de actriz y actor; como mencionás, en la pregunta una búsqueda cuidadosa de la imagen y tal vez más que nunca, alquilar por un día esa residencia (se nos fue sólo en eso el producido de un recital, jaja).
Fue idea de Julio Ramírez, fotógrafo y productor audiovisual, que nos conoció cuando fuimos teloneros de Emilio Del Guercio en los festejos de los 30 años del Rock Nacional en los galpones detrás de la terminal de colectivos, y quedó enganchado con la propuesta de la banda.
Así que tiempo después nos ofreció realizar éste trabajo. Lamentablemente ya no está entre nosotros, pero dejó un muy lindo recuerdo como profesional y sobre todo como persona.
Como anécdota del día de la grabación, llegó al lugar la policía por reclamo de los vecinos ahí en la Costanera, pidiéndonos que cortáramos la música, y eso que solo era un parlante reproduciendo el tema para que pudiéramos llevar adelante la filmación... ¡gracias a Dios ya habíamos completado la sesión!
Etapa reciente
-En 2015 editaron el EP “Sangre”, un trabajo de seis canciones. ¿Qué significó ese disco para la consolidación del regreso de Arcángel?
¡Muchísimo! Porque la repercusión de ese disco superó nuestras expectativas, y del cual se desprendieron dos temas como “Sangre” y “Fuera de todo” para transformarse en clásicos y por lo tanto infaltables al momento de armar el setlist de cualquier show.
Fue un producto crudo y netamente santafesino. Porque las bases principales las grabamos un fin de semana, los cuatro integrantes tocando juntos en una sala, cuasi vivo, en el anterior emplazamiento de los estudios Nómade de Ale Collados y Fabri Galoppo, quienes además mezclaron y masterizaron, transformándose prácticamente en coproductores del mismo.
-En 2020 llegó “Tiempo de reacción”. ¿Cómo fue ese proceso y cómo vivieron la salida en un contexto que cambió con la pandemia?
-“Tiempo de reacción” se grabó previo a la pandemia, y tuvo la particularidad de estar integrado por cuatro temas que fueron elegidos por el disfrute que nos representaba tocarlas, sea en ensayo como en shows, ya que las habíamos presentado en vivo, sentíamos debían ser parte de un trabajo. Su producción llevó más tiempo del pretendido por nosotros y por lógica demorando su publicación.
Se dio, te diría por primera vez, que necesitábamos escuchar y reescucharlas, como esperando una maduración auditiva antes de subir a plataformas. Pero ya convencidos, saltó al éter en un momento difícil para la humanidad y nos pareció un humilde aporte para pasar ese tiempo.
En definitiva hoy estamos orgullosos del trabajo y seguimos sintiendo la misma, o mayor, adrenalina al ejecutar canciones como “Imagínalo” y “Elevado suspirar” en el que participó como invitada Ana Suñé con coros y metiendo un arreglo vocal tremendo, ¡digno de disfrutar! Aprovecho a invitar a que se sumen a nuestras redes: @arcangelrocksantafe.
Camino personal
-En los últimos años también desarrollaste tu camino solista, con “Todo parece brillar”. ¿Cómo dialoga esta etapa con tu historia en la banda?
-El hecho de lanzar “Todo parece brillar” como solista fue producto de la gran cantidad de material que tenía compuesto y parte del cual comencé a vislumbrar podía orientarse más a la canción y con arreglos cerrados en su mayoría por mí.
Es como que los temas están ya definidos en un 95% antes de mostrarlos a los músicos que me acompañan. Ese fundamentalmente es el distintivo con Arcángel, ya que con ellos llevo la música y letra, y después suelen incorporarse arreglos de parte del resto de la banda, siempre orientando al concepto global que tengo en mente para cada tema.
Vale nombrar a Zurdo Mounier en batería y Nico Yozía como puntales de mi trabajo solista.
-¿Hay material nuevo en el que estés trabajando?
-Demasiado te diría (risas). Además me amigué tiempo atrás con la tecnología, lo que no sólo me permitió armar todo el material solista, sino que me está apoyando actualmente en el toque para los vivos y en la composición, ya que me brinda herramientas que permiten potenciar la inspiración. ¡Así que deseo fervientemente seguir lanzando música a éste mundo!