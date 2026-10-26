El viernes 30, en el CCPPU

Arcángel celebra sus 40 años de creación y permanencia

La banda integrada hoy por José Luis Jacquier, Marcelo “Turco” Adjadj, Tomás Hick y Alfredo Neville repasará una historia que sigue viva, con la presencia de ex integrantes y la participación de Syrenia como banda invitada. De la mano de Jacquier, miembro fundador, El Litoral se zambulló en ese reencuentro y en el camino que los trajo hasta esta celebración.