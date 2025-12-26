"El arte de cantar con miedo": cuando la voz se anima incluso en la incertidumbre

No todos los libros sobre canto hablan de técnica, afinación o respiración. Algunos, como “El arte de cantar con miedo”, se animan a ir más hondo. El nuevo libro de la cantante santafesina Avru -nombre artístico de Avril Delfina Lerman- no se propone como un manual tradicional, sino como un refugio sensible, una conversación honesta entre la voz y el alma.
Desde la primera página, la autora deja en claro que el miedo no es un enemigo a vencer, sino un compañero inevitable del camino creativo. “Este libro no intenta enseñar a que vos no tengas miedo; intenta mostrarte que se puede seguir aun teniendo ese miedo”, afirma Avru, y esa idea atraviesa toda la obra.
La presentación en Santa Fe será este sábado 27 de diciembre en Ferrovía (San Jerónimo 17.45), desde las 19.45, en conversación con Vicky Panozzo. En Buenos Aires la presentación tendrá lugar a partir de enero. Además, quienes no se encuentren en esas ciudades pueden contactarla directamente para adquirir el libro.
Cantar cuando el miedo tiembla por dentro
A lo largo del libro, Avru comparte un recorrido profundamente personal: el de cantar cuando la voz se esconde, cuando el escenario intimida y cuando la autocrítica grita más fuerte que la música. Lejos de idealizar el proceso artístico, la autora se detiene en las dudas, las inseguridades y los silencios que forman parte de la experiencia de muchísimos cantantes y creadores.
“Yo no escribí desde la certeza, escribí desde la búsqueda: desde mi experiencia, desde lo que me pasa a mí y sé que le pasa a muchos de ustedes”, explica. El texto se nutre no solo de su historia, sino también de vivencias compartidas por alumnos, colegas y artistas con los que trabajó a lo largo de los años como coach vocal.
Bitácora emocional y guía creativa
“El arte de cantar con miedo” combina relato autobiográfico, reflexión emocional y herramientas prácticas. Con una narrativa cercana y visual, la autora aborda temas como el ser artista, la exigencia del cantante, el cuerpo como instrumento, la sanación, la alquimia de la voz y la voz como manifestación de vida. También incluye una mirada actual sobre “la voz del futuro” y el impacto de la tecnología en el canto.
La propuesta es clara: no hace falta eliminar el miedo para crear, sino aprender a darle un lugar. “Este libro te enseña a darle un lugar al miedo. Si nos ponemos a reflexionar sobre el miedo, entendemos que este miedo aparece cuando algo nos importa de verdad”, reflexiona Avru.
El miedo como impulso y no como parálisis
Uno de los ejes más potentes del libro es la resignificación del miedo. En lugar de presentarlo como un obstáculo, Avru lo propone como una señal y, muchas veces, como un impulso. “Muchas veces cuando el miedo nos paraliza lo vemos como un monstruo feo; pero el miedo también nos impulsa a hacer cosas con más firmeza”, señala.
Esa idea también se refleja en la estética del libro. La tapa fue cuidadosamente trabajada junto a la ilustradora Julieta Bonzini para representar “el miedo de una manera amigable”, con colores turquesas que, según la autora, la representan profundamente. “Queríamos que el miedo no se viera como algo oscuro, sino como algo con lo que se puede convivir”, explica.
Vulnerabilidad, exposición y autenticidad
A lo largo de los capítulos, el miedo aparece en múltiples formas: al fracaso, al éxito, al qué dirán, a las redes sociales, a la exposición, a cantar en público, a quedarse sin voz, a mostrar la propia identidad vocal. El libro invita al lector a atravesar esas emociones sin negarlas.
“Si no estás dispuesto a abrirte y sentir, no te lo recomiendo”, advierte Avru con honestidad. “Este libro hace que te abras, que sientas y que te vuelvas totalmente vulnerable al leer estas páginas”.
Algo que decir
Dirigido especialmente a cantantes, artistas y personas creativas, “El arte de cantar con miedo” también interpela a cualquiera que sienta que tiene algo para decir, incluso cuando no se siente listo para hacerlo. Como dice la contratapa, cantar -y crear- no es un acto perfecto, sino un acto valiente.
“Pensar que tenía tanto miedo y mirá, lo hice igual”, resume la autora. Ese gesto, pequeño y enorme a la vez, es el corazón del libro.
Sobre la autora
Avru nació en 2001, en la ciudad de Santa Fe. Es cantante, compositora, vocal coach y escritora. Desde muy pequeña dedicó su vida a la música, participando en programas de televisión y en reconocidos festivales. Radicada en Buenos Aires, continúa desarrollando su carrera artística mientras acompaña a otros en el camino de descubrir su voz. Este libro refleja esa experiencia: un testimonio íntimo y artístico de lo que significa vivir a través del canto y de las palabras.