Desarrollo artístico y personal

"El arte de cantar con miedo": cuando la voz se anima incluso en la incertidumbre

La cantante santafesina Avru publicó un libro íntimo que invita a transformar el miedo en motor creativo y a reconciliar la voz con la emoción, basado en sus experiencias como vocalista y profesora. Este sábado 27 realizará una charla con Vicky Panozzo en Ferrovía para presentarlo.