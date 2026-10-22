Más de dos décadas después de haber marcado a toda una generación, Bandana vuelve a unir las voces de sus cuatro integrantes en una canción inédita, de la mano de Estani en la producción, con una melodía que recupera la esencia pop que las convirtió en un fenómeno y una sonoridad que incorpora la energía del rock.
Bandana mantiene el "Fuego intacto"
Lowrdez Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha presentan una nueva canción pop rock que habla de identidad, libertad y de la fuerza de seguir eligiendo quiénes queremos ser.
Las mujeres que hoy forman Bandana no son las mismas que conquistaron los escenarios a comienzos de los 2000. Vivieron, crecieron, tomaron caminos diferentes y construyeron sus propias historias. Y es justamente todo ese recorrido el que le da un nuevo significado a este encuentro.
De la cumbia al pop rock
Después de participar en “Ojo de loca”, la nueva cumbia de Emanero, Bandana presenta “Fuego intacto”, una canción que recupera la energía del pop rock para transmitir un mensaje tan simple como poderoso: nadie debería tener que renunciar a su identidad para encajar en lo que otros esperan.
En una sociedad que todavía impone mandatos sobre cómo vivir, cómo verse, qué elegir y hasta cuándo perseguir los propios deseos, Bandana propone otra mirada. Una donde crecer no significa perder fuerza, donde las diferencias no tienen por qué separarnos y donde la libertad de ser una misma no se negocia.
“Fuego intacto” no es una canción sobre recuperar lo que alguna vez fueron. Es una declaración sobre todo lo que todavía pueden ser.
Bandana no vuelve para ser lo que fue. Vuelve para mostrar todo lo que es. Porque el tiempo se transforma, pero hay fuegos que nunca se apagan.