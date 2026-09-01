Con seis canciones

Bardero$ presenta "Mala vida"

El dúo integrado por C.R.O y Homer El Mero Mero volvió con un álbum que los devuelve al sonido crudo, oscuro y pesado que definió sus primeros años. Las letra revalorizan los pilares fundamentales del proyecto: la calle, la lealtad, la hermandad y los matices de una vida al límite.