Barry Manilow anunció que fue diagnosticado con cáncer de pulmón
El intérprete de éxitos como Copacabana y Mandy será sometido a una operación y ha decidido postergar varios shows programados mientras se recupera. El tumor fue detectado en una etapa temprana y los especialistas consideran que el pronóstico es favorable.
El legendario cantante estadounidense Barry Manilow, de 82 años y autor de clásicos como "Mandy" y "Copacabana", comunicó que fue diagnosticado con cáncer de pulmón en fase inicial. El descubrimiento se produjo tras una resonancia magnética ordenada luego de una bronquitis prolongada.
Según explicó el propio artista, el tumor fue detectado a tiempo gracias a un control médico preventivo. “Fue pura suerte y gracias a un médico muy atento”, expresó en un comunicado dirigido a sus seguidores.
Barry Manilow es uno de los artistas más influyentes de la música pop melódica.
Pausa en su agenda artística
Ante el diagnóstico, el músico decidió suspender varias presentaciones previstas para enero de 2026 en diferentes ciudades de Estados Unidos. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y, por el momento, no será sometido a quimioterapia ni radioterapia.
Manilow confía en retomar su agenda artística a partir de febrero, con especial foco en una serie de shows para el Día de los Enamorados en Las Vegas, ciudad clave en su carrera.
La noticia generó una inmediata ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde miles de fanáticos compartieron palabras de aliento y recordaron momentos significativos de sus vidas marcados por la música del cantante. Su comunidad de seguidores, que se extiende por varias generaciones, ha sido históricamente una de las más leales del panorama musical.
Con una actitud positiva, Manilow bromeó sobre su recuperación, asegurando que la pasará “con sopa de pollo y repeticiones de I Love Lucy”. Además, aprovechó la oportunidad para remarcar la importancia de realizar controles médicos regulares, incluso ante síntomas menores.
Una figura emblemática de la música pop
Con más de seis décadas sobre los escenarios, Barry Manilow es uno de los artistas más influyentes de la música pop melódica. Su legado atraviesa generaciones y continúa vigente, tanto por su obra como por su cercanía con el público.
A lo largo de su carrera, Manilow vendió más de 85 millones de discos en todo el mundo, recibió múltiples premios y escribió canciones que se convirtieron en himnos emocionales de distintas épocas. Su capacidad para conectar con el público a través de melodías románticas lo posicionó como una figura clave dentro de la cultura popular estadounidense.
La situación de salud del artista generó una inmediata reacción de apoyo por parte de fanáticos y colegas de todo el mundo. Su caso vuelve a poner en primer plano la relevancia de la detección temprana del cáncer, una herramienta clave para mejorar el pronóstico. Con su habitual temple y carisma, Manilow se enfrenta ahora a un nuevo desafío personal.