El sábado 14 de noviembre, a las 18, se realizará la presentación de la quinta edición de la revista digital de artes escénicas “La boya”, titulada “Escenas de lo posible. Creación y contexto”. La actividad tendrá lugar en la Sala Cello del Foro Cultural UNL (9 de Julio 2150) y contará con un diálogo entre artistas e integrantes del campo de las artes escénicas.
Presentan la quinta edición de "La boya"
El nuevo número la revista digital de artes escénicas de la UNL, titulado “Escenas de lo posible. creación y contexto”, se lanzará el sábado 14 de noviembre en el Foro Cultural de la universidad. Nati Fessia, Gisela Colombo, Antonio Rocha, Marina Vázquez, Carlos Falco, Raúl Kreig y Erika Niklas serán de la partida.
Participarán del encuentro Nati Fessia, Gisela Colombo, Antonio Rocha, Marina Vázquez, Carlos Falco, Raúl Kreig y Erika Niklas.
Creación y contexto
Esta nueva edición aborda las relaciones entre las prácticas escénicas y sus contextos de producción.
Tal como lo expresa la nota editorial, titulada “El conocimiento a la intemperie”, este número plantea una reflexión sobre los vínculos entre la escena y la academia, y sobre las formas en que las experiencias, los saberes y las memorias del campo escénico contribuyen a la producción de conocimiento.
Como en ediciones anteriores, el número se organiza en tres secciones. En “Mapas”, se reconstruye la historia de Nuestro Teatro, colectivo de la escena santafesina que desarrolló su actividad entre 1978 y 1991.
Los artículos recuperan distintas dimensiones de su recorrido, desde la condición efímera del acontecimiento teatral y las memorias de sus integrantes hasta las condiciones de producción durante la última dictadura cívico-militar.
La sección “Bitácora” reúne cuatro trabajos dedicados a “El contorno de lo invisible”, la Comedia UNL 2026.
Los textos abordan el proceso creativo desde diferentes perspectivas: la genealogía del circo contemporáneo en Santa Fe, las disciplinas que participaron de la producción, las escrituras personales de quienes interpretaron la obra y las experiencias de espectadores, tutores y referentes que acompañaron el proceso.
Por su parte, “Catalejo” reúne artículos que abordan distintas problemáticas de las artes escénicas. Los trabajos indagan en las prácticas performáticas en contextos de precariedad, el carnaval como práctica escénica situada, las relaciones entre archivo familiar y biodrama, los vínculos entre violencia y escritura, y las formas de teatralidad en la pintura del siglo XIX.
Artes escénicas de la región
“La boya” es la revista de artes escénicas de la Secretaría de Cultura y Medios de la Universidad Nacional del Litoral. Su objetivo es contribuir a las discusiones del campo, con especial atención a las producciones de la región litoral, y promover la construcción de pensamiento crítico sobre la actividad escénica en sus dimensiones históricas y contemporáneas.
Se trata de una publicación electrónica de periodicidad anual, de acceso abierto y sin fines de lucro, que comenzó a editarse en 2022. Sus contenidos se encuentran organizados en torno a un tema central vinculado con la teoría y la práctica de las artes escénicas. La revista articula su propuesta con dos eventos periódicos de la UNL: la Comedia Universitaria y el Argentino de Artes Escénicas.
Secciones y propósitos
A través de sus tres secciones, la publicación propone reconstruir la historia de las prácticas escénicas regionales, documentar procesos creativos y abordar problemáticas teóricas, formales y funcionales del campo. También busca promover el intercambio entre artistas, investigadores, graduados y estudiantes, así como contribuir a la conservación y difusión del patrimonio escénico regional.
“Mapas” está orientada a la reconstrucción histórica y la conservación del patrimonio regional; “Bitácora” recupera las prácticas escénicas a través de las voces de sus protagonistas y de los procesos creativos de la Comedia Universitaria; mientras que “Catalejo” aborda problemáticas de las disciplinas escénicas y recibe artículos mediante convocatorias abiertas.
Acceso abierto
La revista adhiere a las políticas de acceso abierto y ofrece sus contenidos completos de manera libre y gratuita, sin restricciones ni embargos temporales. Se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual de Publicaciones Periódicas de la Universidad Nacional del Litoral.