Con un diálogo entre artistas

Presentan la quinta edición de "La boya"

El nuevo número la revista digital de artes escénicas de la UNL, titulado “Escenas de lo posible. creación y contexto”, se lanzará el sábado 14 de noviembre en el Foro Cultural de la universidad. Nati Fessia, Gisela Colombo, Antonio Rocha, Marina Vázquez, Carlos Falco, Raúl Kreig y Erika Niklas serán de la partida.