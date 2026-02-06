Adriana La Selva trae a Santa Fe actividades vinculadas a su trabajo artístico y académico
Habrá un laboratorio performativo y una charla abierta al público en general. La propuesta es producto del trabajo en colaboración entre Cata (Centro de Antropología Teatral en Argentina) y la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional del Litoral.
La Selva es investigadora en la Universidad de Gante (Bélgica), explorando estrategias dramatúrgicas para la traducción de saberes basados en la práctica. Foto: Gentileza Cata
Adriana La Selva es creadora escénica, performer, investigadora y facilitadora, y trabaja en la intersección entre la práctica encarnada, la investigación artística y la producción transmodal de conocimiento. Actualmente es investigadora posdoctoral FWO en la Ghent University (Bélgica), donde continúa explorando archivos encarnados, procesos de transmisión transmodal y estrategias dramatúrgicas para la traducción de saberes basados en la práctica entre contextos físicos y virtuales. Su doctorado investigó qué significa practicar un archivo, centrándose en la transmisión de prácticas encarnadas a través de medios virtuales y en enfoques dramatúrgicos ampliados de las prácticas archivísticas.
La visitante es miembro del grupo internacional de teatro El Puente de los Vientos y cofundadora de la red Cross Pollination. Foto: Gentileza Cata
Transpirar el archivo escénico. Cuerpo, entrenamiento y transmisión del conocimiento en entornos virtuales
Esta actividad abierta al público en general se concretará en la Sala Cello del Foro Cultural Universitario (9 de Julio 2150) el viernes 20 de febrero, a las 18. La presentación se apoya en desarrollos recientes de un proyecto de investigación centrado en la documentación de técnicas de entrenamiento teatral mediante reconfiguraciones archivísticas en realidad virtual. El proyecto indaga qué significa desarrollar, practicar y performar un archivo a través de la activación del legado encarnado del Odin Teatret (Dinamarca) y Lume Teatro (Brasil) en un entorno virtual, abordando la traducción de la técnica mediante la Realidad Mixta, al tiempo que se desarrollan enfoques dramatúrgicos para las prácticas archivísticas.
Esta línea de investigación trata el archivo o el patrimonio encarnado como una herramienta interactiva, donde el foco se sitúa en la funcionalidad interdisciplinaria de la experiencia, lo que permite pensar los procesos de archivación de manera diferente: ya no como meras reproducciones de lo que suponemos como verdad, sino como diversos sistemas de traducción que exponen otras lógicas en el proceso de actuar sobre el conocimiento. Lo que produce un desplazamiento desde los procesos de representación del conocimiento hacia procesos de traducciones tecno-orgánicas, que permiten que la téchne se actualice y se reensamble constantemente como modelo para la praxis y la transmisión.
Archivos encarnados y huellas que respiran. Contaminación, regeneración y agencia
Así se titula el laboratorio performativo que La Selva facilitará los días 21 y 22 de febrero. Se trata de un espacio abierto a performers, creadoras y creadores escénicos, y personas que trabajan desde la investigación basada en la práctica, interesadas en enfoques interdisciplinarios, investigación encarnada y en el desarrollo de una práctica artística sostenible, reflexiva y atenta al cuidado. El laboratorio invita a trabajar sobre los propios archivos corporales y se organiza en torno a la pregunta sobre qué sucede con las prácticas encarnadas cuando son transmitidas, compartidas, olvidadas o reactivadas bajo capas de presión política, ecológica, tecnológica y afectiva. ¿Qué sobrevive? ¿Qué necesita ser renegociado? ¿Qué insiste, silenciosamente, en seguir respirando?
Partiendo de la idea de que la creación y la escritura ya no se limitan a una autoría individual, el laboratorio trabaja a través de la composición mediática: procesos de apropiación, montaje, recombinación y contaminación entre archivos textuales, visuales, digitales, sonoros y corporales. A partir de una investigación de largo aliento sobre archivos y patrimonio intangible y encarnado, se invita a las y los participantes a explorar sus propios archivos corporales, a preguntarse cómo han sido transmitidos, mediados, olvidados o silenciados, y a escuchar qué persiste, qué resiste y qué pide ser re-trabajado en el presente.
Los encuentros se realizarán en la Sala Foyer del Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo” (Junín 2457), el sábado 21 y domingo 22 de febrero, de 10 a 13. Por más información e inscripciones dirigirse a https://forms.gle/ZpyUMnX3GAVTurzXA.
Estas actividades se inscriben en una línea de trabajo sostenida de intercambio internacional impulsada por Cata (Centro de Antropología Teatral en Argentina), que articula el vínculo con la Ghent University (Universidad de Gante, Bélgica), donde Adriana La Selva desarrolla actualmente su investigación posdoctoral. En el ámbito local, la colaboración se concreta a través de la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNL, en diálogo con la revista electrónica sobre artes escénicas La Boya y con el Archivo de Artes Escénicas Jorge Ricci, proyectos orientados a la reflexión crítica, la activación de memorias encarnadas y la transmisión de saberes escénicos desde una perspectiva situada y contemporánea.