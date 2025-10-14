El viernes 17, en Tribus Club de Arte

Bravos Muchachitos! celebra el "Día de la Lealtad Ricotera"

En el mes de “Oktubre”, el tributo santafesino a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota interpretará integralmente y en orden el clásico álbum de la banda que fundaron Skay Beilinson y el Indio Solari, además de otros clásicos. En diálogo con El Litoral, el cantante Pipo Licheri repasó este desafío, como así también el crecimiento del proyecto en casi cinco años.