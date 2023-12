"Noche de perros": salir a darlo todo, una vez más

Arriba los Jauría: Ray Fajardo (ex El Otro Yo), Sebastián Ambesi (ex De Romanticistas Shaolin’s), Ciro Pertusi (ex Attaque 77) y Mauro Ambesi (ex Katarro Vandáliko y De Romanticistas Shaolin’s); abajo, la afianzada formación de Bulldog: Adrián Alexis Gómez (único miembro no fundador, pero con 17 años en la banda), Hernán “Mantu” Mantoani, Ramiro “Rata” España y Guillermo “Willy” Tagliarini. Foto: Gentileza producción