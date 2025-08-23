Camilú presentará "Amor de mi herida", su tercer disco
La joven cantautora nacida en Puerto Madryn se presentará en Tribus Club de Arte, en marco del ciclo La Casa Invita, con Yasmín Benseñor como artista invitada. En diálogo con El Litoral, la nominada al Latin Grammy repasó su presente artístico y personal, y las emociones que la impulsa a seguir.
“El proceso más largo e intenso es el de elegir las canciones, el de escribirlas, el de sentir que tengo un disco. Pero en el momento en el que ya están todas esas canciones elegidas, me gusta sentarme en el estudio y escuchar lo que me pide cada canción, afirma Camilú. Foto: Gentileza producción
Camilú (el nombre que Camila Noelia Ibañez eligió para su vida musical) llega a Santa Fe presentando “Amor de mi herida”, su tercer álbum de estudio, en un show íntimo y vibrante. Tras anunciar el inicio de su gira en Buenos Aires, la cantautora confirmó su nuevo show en Tribus Club de Arte para el viernes 29 de agosto, en el marco del ciclo La Casa Invita, con entrada libre y gratuita. Como artista invitada estará la santafesina Yasmín Benseñor (ex Los Cohibas y Sanjo, actual Minicomponente) en plan solista.
Anticipando la visita, El Litoral conversó con la artista madrynense para explorar los logros de esta etapa de su carrera, los aprendizajes que le trajo, y sus próximos proyectos.
Procesos
-Dijiste que “Amor de mi herida” te devolvió una mirada más clara del amor. ¿Cuál fue el punto de partida emocional y creativo de este álbum?
-Un poco el nombre habla mucho del proceso que hice. Un poco la vida me empuja a vivir esos procesos, y después termino escribiendo las canciones que reflejan ese proceso. Llevaba muchos años de mi vida culpando al afuera, o sintiendo que no me estaba llegando el amor: quejándome, o un poco frustrada en esa búsqueda.
Y me di cuenta de que para encontrarme realmente con una relación linda y bonita tenía que mirar para adentro y trabajar un montón de cosas mías, y un montón de duelos que estaban un poco atrasados. Heridas que tenía súper grandes, y aprender a verme con más amor sobre todo a mí. Entender los procesos que todos hacemos, en un montón de emociones que no son lindas: los celos, las inseguridades profundas. Hoy hay tantas cosas en redes sociales que piden que seamos mucho más perfectos, que cuesta amigarse y decir: “Ay, sí, siento celos de pronto”. Que es una emoción completamente normal, pero que lleva al aprendizaje. Obviamente, depende mucho qué hace uno con esa emoción.
-Como si pudieras manejar las emociones: “La prendo, la apago”.
-Claro: siento que en el afuera hay mucho de eso. Y siento que tenía que hacer eso: una purificación de un montón de cosas, de duelos que pensé que ya estaban atravesados, como por ejemplo la muerte de mi papá. Le escribí por primera vez una canción a él (“Hueles a mar”), con todo lo que eso significa para mí; eso pasó hace muchísimos años, y es una canción que hasta el día de hoy la canto y me emociona muchísimo.
Claramente es una herida que sigue súper abierta; y encontrarme con todo eso fue un proceso muy intenso, muy difícil, pero a su vez muy transformador. Porque al final reconocer todo eso, darle luz y escucharse con empatía, termina siendo siempre un proceso (por más difícil que sea) muy liberador.
Así que es un disco que me llevó a ponerle amor a mis heridas. Es un disco en el que también me enamoré, y entendí que esa persona que llega a tu vida, además de iluminar un montón de cosas bonitas, también te acompaña en ese proceso de iluminar un montón de cosas que no sabías que estaban ahí. Al final creo que ese es el amor: que el otro se quede por más procesos que uno tenga que hacer; obviamente sin hacerse cargo de esas heridas.
Pero entendí que el amor es mucho más profundo de lo que yo pensaba. Y termina siendo un disco de mucha liberación y de mucho amor, porque me encuentro también en el momento de estar enamorada al fin: eso también me hace sentir muy bien.
Colores
-En el disco hay una fusión de géneros muy amplia: hay bachata, tango, salsa, blues, R&B, baladas, ¿Cómo fue el proceso de experimentar con tantos estilos diferentes, y al mismo tiempo mantener una identidad?
-El proceso más largo e intenso es el de elegir las canciones, el de escribirlas, el de sentir que tengo un disco. Y es un proceso bastante interno, solitario en algún punto; hasta que uno después se abre y empieza a mostrar las canciones. Pero en el momento en el que ya están todas esas canciones elegidas, me gusta sentarme en el estudio y escuchar lo que me pide cada canción.
No me pongo ningún tipo de estructura, ningún tipo de limitación. Me fui a producir el disco a Puerto Rico, por eso hay una salsa: mi productor fue productor de salsa durante muchos años. Hace más balada Marcos (Sánchez), pero es un músico increíble que toca todo, y me encanta también aprovecharlo, hace de todo en el disco.
Obviamente siempre está el sello argentino: hay tango ahí, hay bandoneón; ya es el segundo disco en el que en que hay tintes de tango. Mi papá siempre escuchó mucho tango en mi casa, así que es algo que para mí tiene que estar. Me doy mucha libertad de escuchar lo que me piden las canciones, y no me pongo ningún tipo de limitación.
-Si tuvieras que elegir una canción del disco que represente esta etapa de tu vida, ¿cuál sería y por qué?
-“Sólo hace falta vivir”. Porque siento que todo lo que me trajo hasta acá, a estar viviendo estos sueños, fue mi inconsciencia, en algún punto; y mis ganas de vivir cualquier tipo de experiencia que se me pasó por delante en la vida, cualquier idea loca que se me ocurrió. Como ser cantante: no tenía ningún tipo de certezas de nada, como cualquier proyecto artístico.
Siento que me animé a hacer muchas cosas: a vivir el amor, a meterme adentro mío a ver mis heridas; me animé a vivir en un montón de aspectos; y siento que es lo que hoy hace a ese disco: a haberme animado a mandarle canciones a artistas que me hubiese quedado en mi casa pensando: “No, ¿por qué van a querer colaborar conmigo?”; algo dentro mío se animó a hacer eso.
Siento que es un poco mi lema de vida: que sólo hace falta vivir para inspirarse y para atravesar esta vida de una mejor forma.
Aliados
-En este disco participaron artistas internacionales, Pedro Capó, Jesse & Joy. ¿Cómo se fueron dando esas colaboraciones, y cómo fue compartir con ellos?
-Fue completamente hermoso. En el caso de Jesse & Joy, soy fan desde muy chica: arranqué cantando sus canciones, y para mí son artistas completamente grandes. Más allá del proyecto de ellos, que lo admiro desde que soy muy chica, con artistas que se me corren un poco de mi contexto, ídolos de verdad, inmensamente grandes para mí. Entonces fue una locura para mí, en el momento que se me dio la posibilidad de acercarles una canción.
Me dijeron; “Che, podemos enviarles una canción” y se las mandé, pero sin ningún tipo de expectativa. Y al mes me escribió Joy, empezamos a hablar, y me contó que les había encantado la canción, que querían hacerla: fue de lo más emocionante que me pasó en mucho tiempo. Hay artistas y artistas, gente con la que uno quiere trabajar: se aplica a cualquier cosa que uno haga. Pero cuando admirás tanto a alguien, es muy fuerte cuando te pasan esas cosas; y siento que este disco me dio esa oportunidad.
También de compartir con Pedro: lo conocí porque fui a ver dos de sus conciertos, pero no compartimos ni una charla ni nada, sencillamente nos saludamos. En un momento empecé a escribir esta canción y sentí que estaba buenísima para mandársela a él, fue como una corazonada. Dije: “Bueno, vamos a ver qué pasa”. Y apenas la escuchó me dijo que la primera frase de la canción tenía el nombre de una canción de su abuelo, que es un artista increíble puertorriqueño que ya falleció, pero con mucha historia.
Fueron pasando cosas muy mágicas respecto a las colaboraciones: fueron las dos soñadas, se dieron de una manera muy hermosa. Jesse & Joy los dos muy cálidos, Pedro ni hablar, es una persona hermosa con todo su equipo; es un ser humano muy hermoso también. Además de que son dos colaboraciones internacionales y grandísimas se dieron una manera muy hermosa: para mí es re importante que esté ese toque emocional.
-¿Se las mandaste muy embrionarias o ya un poco trabajadas las canciones a cada uno?
-No, estaban así nomás. Había hecho algunas maquetas que son muy graciosas, porque grabo con mi celular: me pongo el click en los auriculares, y grabo una guitarra y grabo la voz. Así trabajamos con mi productor a distancia: le mando unas versiones que son muy catastróficas (risas). Pero se entiende la forma de la canción, se escucha bien. Eso es lo importante: si conecta con la canción, después empieza a trabajar.
En vivo
-Esta gira empezó en Niceto. ¿Cómo fue esa esa noche especial?
-Fue el show más lindo que hice hasta ahora: con una banda completa, la energía fue muy hermosa. Fue muy emocionante, porque hacía tiempo que no hacía un show tan grande; y fue un momento de muchísima celebración. Es donde se ve todo, y es también el momento en el que yo más expuesta y más a flor de piel me siento. De hecho, tenía unos nervios acumulados gigantes, de muchas semanas.
Y en ese momento el disfrute es tan grande por ese contraste: todo lo que uno se imagina que puede pasar, todos los nervios; y cuando estás ahí disfrutando es una explosión de un montón de cosas relindas.
Tuve invitados increíbles: estuvo Benja Amadeo, Nahuel Pennisi. Invité a una chica que canta hermoso, que se llama Lara Espósito: ella subió un video cantando una canción mía a redes, también el momento fue remotivo. Se casaron en mi show, de todo pasó (risas). Pasaron cosas muy lindas. Fue una noche muy completa y hermosa: estuvo mi sobrina, estuvo mi mamá, mi familia. Fue una celebración muy grande.
-¿Cómo estás encarando esta gira? Ya con un formato más más íntimo, en trío.
-Todavía estamos viendo, porque quiero salir con banda completa: hay un poquito de esperanzas. Estamos terminando de definir algunos detalles, pero va a ser un show hermoso el de la gira también. Que sean lugares un poquito más íntimos que Nicet hace que sea un poquito más cercano el show.
Siempre cuento las historias de mis canciones, hago un repaso por eso. Y también sigo con la convocatoria de artistas para que suban a cantar conmigo: tienen que subir un videíto, poner #CamiluDeGira. Estoy eligiendo uno por lugar: uno en Rosario, uno Córdoba, uno en Montevideo, en Santa Fe.
Va a ser un show muy emocionante, como siempre: para mí lo más importante es subirme al escenario y de pronto que las historias nos interpelen a todos; al final todos tenemos historias re compartidas. Porque uno habla de uno, pero todos tenemos un poco los mismos sufrimientos.
Es un momento para ir y liberarse un poco de eso, reírnos también: me gusta mucho usar la risa para contar las historias y para atravesar los momentos de mi vida. Así que va a ser un momento muy familiar el de la gira, y cercana.
Crecimiento
-Fuiste nominada a los Latin Grammy en 2023 con el disco anterior, “Que me duela”. ¿Cómo impactó ese reconocimiento en tu carrera, y en la manera de posicionarte para esta etapa que estás viviendo ahora?
-No me lo esperaba, en lo absoluto: no se lo esperaba mi equipo, ni yo. Ninguno estaba esperando que eso suceda, realmente nos descolocó. Me agarró taquicardia, llamé a mi mamá y le dije: “Tengo miedo de que me pase algo”; fue tal la sorpresa y la ilusión. Fue un regalo muy grande de la vida.
Siempre tengo sueños más chiquitos; no había alcanzado ni a soñar ni a pensar estar nominada en un Latin Grammy. Y fue muy hermoso, porque a partir de eso se abren caminos completamente distintos, es un voto de confianza de la industria. Los artistas de pronto te miran con otros ojos, que eso no venía pasando antes.
Son regalos que te da el camino de la música, son votos de confianza para el trabajo que uno viene haciendo hace tanto tiempo, y fue muy muy emocionante. Todo el viaje para mí fue como un sueño: estaba en un parque de diversiones, compartiendo con artistas que admiré siempre.
Fue un disfrute enorme, y para todos muy importante. Lo vivimos con muchísima alegría, y a su vez dijimos: “Bueno, pasó esto, vamos a hacer otro disco”; y el compromiso va a ser el mismo o mayor aun; Siento que nos dio ese empujón, que por ahí necesitábamos como equipo.
-Mirando para atrás desde tus comienzos en Puerto Madryn hasta este presente internacional, ¿qué sentís que fue lo más desafiante y lo más gratificante de este camino?
Lo más desafiante es todos los días mantenerme alineada con mi proceso en la música. Hoy se pide y se exige mucha inmediatez, y es complejo lidiar con eso; porque uno tiene que adaptarse un poco, y a su vez si tu proceso para componer y para crear tiene su tiempo y su maduración, tampoco podés apurar eso. Porque lo que termina saliendo no tiene que ver con vos, ni termina teniendo el valor que (por lo menos para mí) es importante que tenga.
Entonces, para mí el desafío más grande en este momento es atravesar un poco eso: encontrar la manera de que, si uno no lanza algo por dos meses, no piensen que desapareciste de la faz de la Tierra (risas); sino que hay algo que está madurando y que es un proceso completamente natural de la creación.
Y lo que más disfruto es colaborar con artistas que admiro. Para mí eso es lo más hermoso: encontrarme en el estudio a trabajar con artistas que admiro por cómo escriben, cómo cantan. Encontrarme con gente hermosa en este camino es lo más lindo de todo: ese compartir, ese ida y vuelta, es lo más lindo que tiene la música para mí. Ese cruce de corazones, que también te pasa obviamente cuando vas a un show y te encontrás con alguien que conecta con tu música, y de pronto sale una conversación hermosa. La conexión con un otro a través del arte es lo más lindo de todo.
Proyectos
-En diciembre presentás “Reflejos” en el Teatro Margarita Xirgu. ¿Qué se puede adelantar de esa propuesta?
-Es un show súper íntimo, justamente por eso se llama “Reflejos”: siento que es donde se ve todo, sin máscaras. Estoy ahí con la guitarra, con el piano, con las historias de las canciones. Ya para ese entonces habrán salido nuevas canciones, que ya estamos grabando. Va a ser un show mucho más crudo en ese sentido; me emociona mucho pensar eso, porque lo pienso un poco más teatral, en cuanto a guión y todo.
Además de las canciones va a haber una historia que guíe el recorrido de canción a canción, y es un teatro hermosísimo: va a ser emocionante. Al final siempre los shows terminan siendo cercanos, pero obviamente que estar con el instrumento y la gente directamente te da mucha más cercanía aún.
-Decís que hay nuevas canciones que van a salir antes de diciembre, ¿Qué se puede contar de ese proceso?
-Estoy a full con las baladas: siempre fue lo mío y siempre lo hice. Pero también tuve una búsqueda que es súper válida, siempre quise salir de esa zona de confort, si se quiere, de “OK, sí, yo hago baladas, pero ¿qué otra cosa puedo hacer?”. Esta fue mi búsqueda estos años.
Y me di cuenta de que al final mi público termina conectando mucho más con la balada, con la canción pura y cruda; y es lo que con lo que yo también más conecto, lo que disfruto de cantar en mis shows, y es después lo que yo también escucho. Siento que me perdí un poco en esa búsqueda, y tengo ganas de volver a esas bases reales de la canción que me nace porque sí, sin ningún tipo de búsqueda.
Entonces se vienen canciones en formato súper chiquito, después de este disco que estuvo buenísimo que salgan estas canciones así con esa búsqueda; pero ahora volvemos a lo que primitivo.
-¿Sería la puntita de un próximo material?
Todavía no sé. Estoy tratando de relajar un poco eso, porque siento que vengo re de sacar discos, y ahora tengo un montón de canciones para cantar dentro de los shows. Tengo ganas de darme la libertad de sacar canciones, de experimentar; y si eso después decanta en un disco, ver qué sucede. Pero en principio son canciones que van a ir saliendo, porque son canciones que nacen ahora y las voy a ir compartiendo.
También tengo ganas de hacer colaboraciones, sin estar estructurándome dentro de un disco. Pero son bastantes, así que ¿quién te dice que puedan ser parte de un próximo disco? (risas).
