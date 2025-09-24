Candela Fernández honra a "Las dueñas de las orquídeas"

Candela Fernández publicó su nueva canción, “Las dueñas de las orquídeas”. La pieza musical nace de un viaje a la provincia de Misiones donde la cantautora santafesina conoció a las mujeres de la comunidad guaraní vendedoras ambulantes de orquídeas.
Candela Fernández publicó su nueva canción, “Las dueñas de las orquídeas”. La pieza musical nace de un viaje a la provincia de Misiones donde la cantautora santafesina conoció a las mujeres de la comunidad guaraní vendedoras ambulantes de orquídeas.
Con este lanzamiento, producido por la también cantautora Ignacia Etcheverry, Candela reafirma su presencia en la escena regional con una voz propia tanto en el plano de la narrativa como en el de la enunciación oral.
“Las dueñas de las orquídeas” es una canción que nace coralmente, entre mujeres que hablan, se ven, hacen y escuchan. Candela se inspiró en las mujeres de la comunidad guaraní, vendedoras ambulantes de orquídeas. De ellas supo a partir de un viaje a Misiones.
Esta provincia hermana cuenta con más de 180 especies de orquídeas (de las casi 300 que existen en toda la Argentina). Muchas de ellas son nativas y se hallan sólo en la Selva Misionera, por lo que su protección y cuidado resultan vitales para la preservación de la biodiversidad.
En la mitad de la canción aparece un relato. Se trata de un extracto del Mito del Colibrí, muy presente entre la comunidad guaraní. Candela lo recibió de la bióloga y antropóloga Celeste Medrano, investigadora del Conicet en la ciudad de Santa Fe.
Afirma Ignacia Etcheverry, productora del single: “Candela Fernández tiene esa rara cualidad de unir una voz poderosa con un relato auténtico: en ‘Las dueñas de las orquídeas’, la historia de mujeres trabajadoras se vuelve canción y emoción. Desde la producción decidimos mantener lo despojado, para que el aire y los silencios abracen la fuerza de su voz y la historia que trae con esta canción”.
“Las dueñas de las orquídeas” fue registrada por Orestes Di Vruno en Estudios Santa Marta (Buenos Aires) y contó con la producción de Ignacia Etcheverry y la preproducción de Lucio Paolucci (CienHertz).
Participaron en la grabación Ignacio Acosta (bajo eléctrico), Ignacia Etcheverry (baterías electrónicas, sintetizadores, synth bass y programaciones), Lucio Paolucci (programaciones y sintetizadores). La mezcla y el mastering estuvieron a cargo de Natalia Perelman.
La foto y el arte de tapa fueron realizados por Ana Pola Ponce. La producción general fue llevada a cabo por Jesús Fernandez.
Candela Fernández es una cantante y compositora nacida en la ciudad de Santa Fe. Desde 2019, lleva adelante su proyecto electro pop en formato dúo set junto a Ignacio Acosta. En él conviven diálogos entre recursos analógicos y electrónicos, impregnados del decir de la canción de autor/a.
En 2021 estrenó su EP “Fauna”. Su segundo EP (“Celebración”), producido por Tatu Estela y Lucio Paolucci, resultó ganador del programa Mentorías 2022 de Santa Fe Capital de la Música. “Las dueñas de las orquídeas” es su material más flamante, producido por Ignacia Etcheverry.
Compartió escenarios, ciclos y aperturas de shows de artistas como Hilda Lizarazu, Marilina Bertoldi, Lula Bertoldi, Charo Bogarín, Sofía Viola, Lucy Patané, Paula Maffía, Julieta Laso y Dat García. Recibió la distinción como Mejor Voz Femenina en los Poquet Awards de la revista Poquet (Santa Fe, 2019), y mención en la 12° Bienal de Arte Joven (UNL, 2016).
