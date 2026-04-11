Se encuentra próximo a editarse el nuevo libro de poesía de la escritora santafesina Candelaria Rivero. Se trata de “La raíz es una línea que fuga”. La edición del mismo estará a cargo de Potencia Editora, editorial cordobesa encabezada por Luciana Bedini y equipo.
Candelaria Rivero publicará "La raíz es una línea que fuga"
La escritora y docente santafesina anunció para junio su nuevo poemario, recibió una mención honorífica en el Concurso de Poesía de la Municipalidad de Santa Fe en el año 2023.
La presentación en Santa Fe está prevista para junio, en Espacio Retorno; en julio será el turno de la ciudad de Córdoba.
Para detalles en relación a la presentación, preventa y contacto con la autora y editores es posible hacerlo a través de sus cuentas de Instagram: @candelaria_rivero_ y @potencia_editora.
La obra
El libro aborda la tensión entre dos conceptos que dialogan, aquello que nos es heredado y lo que pulsa internamente por nacer, por crearse, por tomar forma. A la vez, explora el límite entre humanidad y naturaleza y las posibilidades de enunciar desde un territorio, el litoral. Cómo este territorio es superficie de inscripción de búsquedas anteriores que fueron sostenidas por quienes nos antecedieron y cómo es el vínculo entre lo que nos rodea, habla y conmueve.
Con referencia al texto “Rizoma”, de Giles Deleuze y Félix Guattari, el libro explora, además, todo aquello que, a partir de cualquier zona viva, despierta, puede encontrar líneas de fuga hacia otras acciones, transformaciones, potencias, intentos y generar así una respuesta distinta a la prevista por el gen o raíz primigenia, aquello que aprende a cambiar, a mutar y en esa distorsión encuentra la fuerza de la vida, adaptándose, proponiendo.
Este nuevo poemario recibió una mención honorífica en el Concurso de Poesía de la Municipalidad de Santa Fe en el año 2023. Cabe destacar que la autora lleva 11 libros de poesía editados anteriormente y traza un recorrido sostenido de búsqueda en la palabra poética como experiencia sensible.
La autora
Candelaria Rivero es nacida en Santa Fe, en 1984. Es docente de música, danzas clásicas y contemporáneas, fotógrafa y docente de nivel superior. Imparte clases de escritura dentro y fuera del país, enlazando sus prácticas y saberes entre disciplinas.
Desarrolla su labor como escritora, editando los títulos “Los árboles azules” (2007), “La danza del después” (2011) y “Los abrazos posibles” (2013), junto a Editorial La Gota, Santa Fe. También “El libro que pedía nacer” 2015, de la mano de Editorial Juanito Laguna (Sta Fe).
“Fénix” (2015) y “Mujer frutal” (2016) fueron publicados por Jardín de luz (Santa Fe), y “Curuzú” (2017) por Ediciones del Campamento (Santa Rosa de Calchines).
Sus obras más recientes son “Azuralia” (2018, Jardín de Luz); “Poesía reunida” (2021, Ediciones Legüera Cartonera); “Esa radiante pretensión” (2022, Editorial De l’aire, Santa Fe); y “Un rectángulo negro por donde entra la claridad” (2024, Ediciones 7Vidas).
La editorial
Potencia Editora es una plataforma editorial y educativa que nace en el 2022 en la ciudad de Córdoba. Brinda espacios de acompañamientos editoriales y trabajamos en la circulación y articulación de libros e instituciones.
Fuimos invitados al Mica 2022 y Mica 2023 además seleccionados para el MIC Br 2023, donde hicimos intercambio con la plataforma Flotar (gestoras y curadoras editoriales). Desde el 2022 participamos en la Feria del libro de Córdoba y Buenos Aires. Contamos con tres colecciones: Poesía, Narrativa e Ideas. Llevamos 36 libros publicados.
Un poema de “La raíz es una línea que fuga”
La raíz
guarda en sí misma
el gen
la herida
el paso que nos antecede.
En el torrente espeso de la savia
se reconfigura
el paso que vendrá.
Nuestro cuerpo es
una línea que fuga hacia el sol.
El presente es
una suma de mutaciones
un punto de tensión
entre intento y herencia.