El viernes 13 de noviembre

Cantafesinos celebra su tercera edición con tres grandes expresiones de la música coral santafesina

El Coro In Voce, el Coro de la Universidad Nacional del Litoral y el Estudio Coral Meridies serán protagonistas de una nueva edición del encuentro. La propuesta reunirá distintas tradiciones y estilos musicales, a las 20.30, en Casa España.