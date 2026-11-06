La música coral volverá a encontrarse en Santa Fe con una nueva edición de Cantafesinos, el festival que celebra el canto compartido y genera un espacio de intercambio entre agrupaciones de diferentes recorridos y estéticas musicales.
Cantafesinos celebra su tercera edición con tres grandes expresiones de la música coral santafesina
El Coro In Voce, el Coro de la Universidad Nacional del Litoral y el Estudio Coral Meridies serán protagonistas de una nueva edición del encuentro. La propuesta reunirá distintas tradiciones y estilos musicales, a las 20.30, en Casa España.
El viernes 13 de noviembre, a las 20.30hs, la Sala Mayor de ATE Casa España será escenario de la tercera edición del encuentro, organizado por el Coro In Voce. En esta oportunidad participarán el Coro de la Universidad Nacional del Litoral, dirigido por Alfonso Paz, y el Estudio Coral Meridies, bajo la dirección de Virginia Bono.
La propuesta reúne tres proyectos corales con identidades propias. La exploración del repertorio coral contemporáneo y la música popular, Cantafesinos invita a descubrir la diversidad y la riqueza de una actividad que continúa creciendo en la región.
Tres agrupaciones, distintas identidades musicales
El Coro In Voce nació en 2014 como un espacio dedicado a la música coral popular, nacional e internacional, transformando el canto en una experiencia colectiva y escénica. A lo largo de su trayectoria llevó su música a escenarios de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Mar del Plata, construyendo una identidad propia con versiones corales e instrumentals originales.
Actualmente reúne a 55 coreutas y está dirigido por Juan Aneiros Monti, pianista, compositor, arreglador. Formado en Dirección Orquestal en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, Aneiros Monti desarrolla una intensa actividad artística en proyectos corales y musicales de la región, integrando repertorios populares y académicos. Su equipo artístico y técnico en In Voce se completa con Matías Amicuzi, asistente de dirección; María Alejandra Pistoni, preparadora vocal; y Elena Acosta, pianista.
En esta edición, In Voce contará además con el acompañamiento instrumental de Elena Costa en piano, Sergio Sanagustín en violin, Juan Manuel Díaz en guitarra, y Eduardo Goyri en percusión.
El Coro de la Universidad Nacional del Litoral cuenta con una trayectoria que se remonta a 1975, cuando fue creado en el ámbito del Instituto Superior de Música de la UNL. A lo largo de cinco décadas, la agrupación ha desarrollado una importante labor de formación, difusión musical y representación cultural de la Universidad.
Su director, Alfonso Paz, es director coral, arreglador y compositor, egresado de la UNL en las carreras de Composición y Dirección Coral. Su trabajo artístico conjuga la búsqueda musical, la sensibilidad y el compromiso con la música de la región. Al frente del Coro UNL, propone un repertorio que enlaza la música popular argentina y latinoamericana con obras del repertorio clásico, tendiendo puentes entre distintas tradiciones y sensibilidades.
La tercera agrupación invitada será el Estudio Coral Meridies, un proyecto artístico independiente y vocacional fundado hace 21 años por la maestra Virginia Bono. Integrado por cantantes de amplia experiencia —entre ellos directores corales y estudiantes de música—, Meridies se ha consolidado como un referente de la música coral argentina y latinoamericana.
Con una intensa actividad dedicada al estudio del repertorio coral universal y, especialmente, a la difusión y el estreno de obras de compositores contemporáneos argentinos y latinoamericanos, el conjunto ha recibido numerosos reconocimientos en Argentina y Europa. A lo largo de su trayectoria realizó más de diez giras internacionales y participó en encuentros corales de relevancia, entre ellos el XI Simposio Mundial de Música Coral, realizado en Barcelona en 2017.
Virginia Bono, directora artística y musical de Meridies, es una reconocida referente de la dirección coral. Graduada en Santa Fe y Alemania, desarrolla una amplia labor como directora, docente y jurado en Argentina y el exterior, y ha sido distinguida por su aporte a la música coral.
Un recorrido musical entre lo popular y lo académico
“La diversidad de repertorios será uno de los rasgos distintivos de esta edición”, anunciaba Aneiros Monti. La música popular argentina y latinoamericana tendrá un lugar destacado, con autores y referentes como Fito Páez, Rubén Rada, Los Nocheros y AHYRE, junto a obras de distintos lenguajes y tradiciones del repertorio académico.
La propuesta de Meridies, por su parte, incluirá compositores como Carlos Guastavino, Oscar Matus, Laura Jēkabsone, Beatriz Corona, Mia Makaroff y Guillermo Graetzer, entre otros. Sin adelantar las obras que integrarán cada programa, el festival invita a recorrer una amplia variedad de estilos, sonoridades y universos expresivos.
Un encuentro para celebrar el canto colectivo
Cantafesinos nació con la intención de generar un espacio de encuentro entre agrupaciones corales, compartir experiencias musicales y fortalecer los vínculos que se construyen a través del canto. En su tercera edición, vuelve a poner en valor el trabajo sostenido de los coros y el compromiso de quienes, desde la dirección, la preparación vocal y la interpretación, hacen posible cada proyecto.
En ese sentido, Aneiros Monti destacó también la posibilidad de compartir escenario con agrupaciones de reconocida trayectoria: «Es una enorme alegría contar con coros que tienen una historia importante, una identidad artística consolidada y un gran recorrido en la difusión de sus repertorios. Que el Coro de la Universidad Nacional del Litoral y el Estudio Coral Meridies formen parte de esta edición es un verdadero privilegio. Creemos que el intercambio entre agrupaciones, directores y coreutas enriquece a toda la comunidad coral y también al público que se acerca a escuchar».
La presencia del Coro In Voce, el Coro de la Universidad Nacional del Litoral y el Estudio Coral Meridies propone una velada que recorrerá diferentes universos musicales, con las voces como protagonistas y la música como punto de encuentro entre artistas y comunidad.
El encuentro tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, a las 20.30, en la Sala Mayor de ATE Casa España. Las entradas tendrán un valor de $15.000, podrán adquirirse en instagram @coroinvoce o con cualquiera de sus integrantes.