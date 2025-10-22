"Cantar con estilo" junto a Philip Salmon

La Agrupación Coral Municipal Santo Tomé a través de su Ópera Estudio invita a cantantes de la región a participar de esta nueva instancia formativa dictada por el maestro británico. Se realizará e los días 5, 6 y 7 de noviembre, con un concierto final. Las inscripciones están abiertas.
Salmon, egresado del Royal College of Music de Londres, ha visitado la Argentina en numerosas oportunidades, asumiendo roles solísticos y realizando actividades pedagógicas y de investigación. Foto: Gentileza ACMST
La Agrupación Coral Municipal Santo Tomé a través de su Ópera Estudio invita a cantantes de la región a participar del Seminario “Cantar con estilo”, que dictará el maestro Philip Salmon (Inglaterra), quien visitará nuestro país próximamente, y se acercará para brindar sus conocimientos y su arte.
La actividad consistirá en tres jornadas de clases los días 5, 6 y 7 de noviembre, con un concierto final (donde se reflejará todo lo trabajado) el viernes 7 de noviembre a las 19.
Durante estos días el maestro Salmon abordará aspectos técnicos e interpretativos de distintos repertorios desde el Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Música Contemporánea y Música Popular.
Está dirigido a cantantes profesionales, estudiantes de Canto y toda persona interesada en ampliar conocimientos sobre Canto en general, en modalidad de alumnos activos y oyentes. Ambas categorías podrán presenciar la totalidad de las clases.
Toda la actividad se realizará en la sede de la Agrupación Coral Municipal, Castelli 1735, Santo Tomé. Las inscripciones están abiertas. Información sobre costos y modalidad de pagos pueden solicitarse a por inbox a: @agrupacioncoralst, @santafe_lirica, @susana.caligaris. Por WhatsApp: 342 635-6942 (Dirección de Cultura Santo Tomé).
Organiza: Dirección de Cultura de Santo Tomé junto a la Agrupación Coral Municipal Santo Tomé a través de su Ópera Estudio, con la colaboración de Santa Fe Lírica.
Esta actividad ha sido declarada de Interés de la Cámara de Senadores de la Provincia, por su aporte a la formación artística y el enriquecimiento de la vida cultural de la región, iniciativa del Senador Julio Garibaldi.
Trayectorias
Philip Salmon, egresado del Royal College of Music de Londres, ha visitado la Argentina en numerosas oportunidades, asumiendo roles solísticos de gran envergadura, y realizando actividades pedagógicas y de investigación en distintas ciudades.
Este año, además de ofrecer masterclasses en Buenos Aires, Santo Tomé y Rosario, se presentará en el cierre del ciclo “Cantando al atardecer”, en el Foro UNL el sábado 8 de noviembre, e interpretará el tenor solista de la Misa en Si menor de J. S. Bach junto a la Sociedad Haendel de Buenos Aires el domingo 16 del mismo mes en la ciudad de Buenos Aires.
Completando una intensa actividad a nivel internacional, en nuestro país se ha presentado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, Barroca del Suquia, Camerata Eleuthería, Coros Polifónico Nacional, Provincial de Santa Fe y Agrupación Coral Municipal Santo Tomé entre otros, ha dictado Seminarios en distintas ciudades y participado como expositor en congresos internacionales.
Ha sido dirigido por Pierre Bouléz, Pedro I. Calderón, Manfred Kraemer, Sergio Siminovich, John Eliot Gardiner, Manuel Marina, Simon Rattle, entre muchos otros.
La Agrupación Coral Municipal Santo Tomé, próxima a cumplir cincuenta años promoviendo la actividad coral y musical en general en su ciudad y región, es dirigida por Jorge Cova, con la coordinación de Susana Caligaris, y la asistencia de Lucila Cova y Pablo Caraccia, siendo Santiago Piedrabuena el custodio de su Biblioteca Musical Braille.
Desde su Ópera Estudio organiza instancias de formación para cantantes, encuentros y conferencias.
Ha realizado puestas en escena como “Orfeo y Eurídice”, “Don Pasquale”, “La vida breve, “Dido y Enéas”, “La viuda alegre”, “Brú Jácara”, “El mundo musical de Alberto Ginastera”, “Piazzolla le dice al tango”, con presentaciones en Santo Tomé, Santa Fe, Paraná, Córdoba y Buenos Aires.
