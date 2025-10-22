Seminario para cantantes

"Cantar con estilo" junto a Philip Salmon

La Agrupación Coral Municipal Santo Tomé a través de su Ópera Estudio invita a cantantes de la región a participar de esta nueva instancia formativa dictada por el maestro británico. Se realizará e los días 5, 6 y 7 de noviembre, con un concierto final. Las inscripciones están abiertas.