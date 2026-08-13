Junto a grandes figuras del espectáculo

Carlos Rottemberg presentó "Pasen y lean" en el Teatro Liceo

Uno de los más emblemáticos teatros porteños fue escenario el martes 11 de agosto de la presentación oficial de “Pasen y lean. 50 años de teatrista y algo más”, el nuevo libro del productor. Adrián Suar, Mirtha Legrand y Graciela Borges fueron de las personalidades que hablaron en el acto, que incluyó un homenaje del Senado nacional.