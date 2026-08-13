La presentación fue una charla moderada por los periodistas Any Ventura y Pablo Sirvén, y contó con la presencia de familiares, amigos y numerosas figuras del teatro, el cine y la televisión.
Carlos Rottemberg presentó "Pasen y lean" en el Teatro Liceo
Uno de los más emblemáticos teatros porteños fue escenario el martes 11 de agosto de la presentación oficial de “Pasen y lean. 50 años de teatrista y algo más”, el nuevo libro del productor. Adrián Suar, Mirtha Legrand y Graciela Borges fueron de las personalidades que hablaron en el acto, que incluyó un homenaje del Senado nacional.
Entre ellos: Mirtha Legrand, Guillermo Francella, Graciela Borges, Eduardo Blanco, Jean Pierre Noher, Pablo Codevilla, Antonio Grimau, Campi, Sebastián Presta, Linda Peretz, Dalia Gutmann, Agustín Aristarán, Albana Fuentes, Osvaldo Santoro, Soledad Silveyra, José María Listorti, Ana María Piccio, Boy Olmi, Carola Reyna, María Leal, Nora Cárpena, Boy Olmi y Mauricio Dayub, además del productor Daniel Grinbank, acompañado por Andrea Pietra; Adrián Suar y Sebastián Blutrach, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet).
Entre el público también estuvieron los hijos de Rottemberg, Tomás, Nicolás y Matilda, y su esposa, Karina. Durante la previa, mientras los invitados ocupaban sus butacas, sonó la música de Ennio Morricone para “Cinema Paradiso”, una de las películas que marcó profundamente la relación de Rottemerg con el cine y el espectáculo.
Una vida dedicada al teatro
“Pasen y lean” reúne recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre más de 50 años de historia del espectáculo argentino, en la voz directa de uno de sus grandes protagonistas. Lejos de una autobiografía convencional, el libro reconstruye una vida dedicada al teatro y permite descubrir el funcionamiento de una industria cultural pocas veces narrada desde adentro.
Con un estilo cercano, directo y despojado de solemnidad, Rottemberg comparte historias inéditas, nombres propios y episodios que atravesaron distintas épocas. En sus páginas conviven los grandes éxitos, los fracasos inevitables, los cambios de paradigma y, sobre todo, el vínculo permanente con los artistas y con el público.
Uno de los momentos más emotivos fue la lectura de un fragmento del prólogo escrito por Luis Brandoni, a cargo de Saula Benavente, última pareja del actor, fallecido el pasado 20 de abril.
En esas páginas, Brandoni destacó la facilidad de Rottemberg para decir lo que piensa y recordó, entre otros episodios, el atentado contra el Teatro Picadero durante la última dictadura y la ayuda que Carlos Rottemberg y Guillermo Bredeston brindaron para que el espacio pudiera continuar dando funciones.
Mirtha y Graciela
Desde uno de los palcos del Liceo, Mirtha Legrand dedicó unas sentidas palabras al productor y recordó especialmente el vínculo que los unió durante décadas.
“Lo llevo en el fondo de mi corazón”, expresó la conductora, al recordar que Rottemberg estuvo a su lado tras la muerte de su esposo, Daniel Tinayre. También destacó la amistad que lo unió con su marido y aseguró: “Nunca te olvidaré. Estaré agradecida hasta el fin de mis días”.
Otra de las figuras que se refirió al autor fue Graciela Borges, quien definió a Rottemberg como “una persona maravillosa” y aseguró que leyó el libro “con amor”, porque considera que también es parte de la historia de todos quienes forman parte del mundo del espectáculo.
Suar y el “compromiso social”
Adrián Suar también compartió recuerdos de su vínculo con Rottemberg y contó que lo conoció desde muy pequeño, cuando el productor visitaba su casa por un trabajo relacionado con su padre.
Entre las anécdotas, recordó especialmente una experiencia compartida en Mar del Plata durante la temporada de “La cena de los tontos”, cuando Rottemberg insistía en sumar funciones porque consideraba que era “un compromiso social”.
Para convencerlos, contó Suar, los llevó una mañana hasta la puerta del teatro para que vieran la extensa fila de espectadores que esperaba para conseguir entradas.
El actor y productor también se refirió a la situación actual del sector y sostuvo que el teatro “no va a morir”, aunque expresó su preocupación por el futuro de la actividad y por lo que ocurrirá cuando ya no esté una figura como Rottemberg.
Una mirada hacia el futuro
Durante la presentación, Rottemberg recibió además una distinción del Senado de la Nación, entregada por Eduardo “Wado” de Pedro y Maximiliano Abad, quienes destacaron el consenso alcanzado para concretar la iniciativa.
En otro tramo de la jornada, el productor se sentó en un living especialmente armado sobre el escenario, con los mismos sillones que utiliza en su oficina. Allí conversó sobre sus primeros vínculos con el cine y el teatro y recordó que su pasión nació a los ocho años, cuando su madre lo llevó a ver “La novicia rebelde”.
“Mi pasión nació a los ocho cuando mi mamá me llevó a ver “La novicia...”, ahí decidí que quería hacer eso, proyectar cine”, recordó.
Hacia el final del encuentro subieron al escenario sus hijos Nicolás y Tomás, quienes compartieron cómo es trabajar junto a su padre y cómo encontraron una manera de dividir tareas y responsabilidades dentro de la actividad familiar.
La presentación de “Pasen y lean” no fue solamente el lanzamiento de un libro, sino también un encuentro entre distintas generaciones y protagonistas de una actividad a la que Carlos Rottemberg dedicó más de cinco décadas de su vida. Un recorrido personal que, a través de recuerdos, nombres y anécdotas, también funciona como testimonio de la historia reciente del teatro argentino.