El Teatro Colón fue escenario de la primera edición de los Premios Pinti, una celebración creada para reconocer a los artistas, técnicos y productores del teatro comercial argentino. La iniciativa fue impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios y Empresarias Teatrales y Musicales y llevó el nombre de Enrique Pinti, una de las figuras más importantes del espectáculo nacional.
Los Premios Pinti celebraron al teatro argentino: todos los ganadores
La ceremonia reunió en el Teatro Colón a figuras, productores y referentes de la cartelera nacional. La ceremonia, conducida por Agustín “Rada” Aristarán, distinguió los trabajos más destacados de la temporada y rindió homenaje a Enrique Pinti y Luis Brandoni.
¡Aplausos de pie para un grande entre los grandes! El emotivo homenaje a Enrique Pinti en la ceremonia de los Premios Pinti. 🎭👏#PremiosPinti #lovieneltrece pic.twitter.com/exf9mu0dRq— eltrece (@eltreceoficial) July 28, 2026
La ceremonia estuvo conducida por Agustín “Rada” Aristarán y contó con la presencia de reconocidos intérpretes y referentes de la actividad, entre ellos Guillermo Francella, Moria Casán y Carla Peterson. La premiación contempló las producciones que integraron la cartelera entre agosto de 2025 y julio de 2026.
La apertura combinó música y humor. Aristarán interpretó una canción especialmente creada para mencionar a buena parte de las obras nominadas y, más adelante, encabezó un número de magia dentro del Colón. La gala también presentó fragmentos de espectáculos como “Annie”, “Cuando Frank conoció a Carlitos” y “Charlie y la fábrica de chocolate”.
Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Luis Brandoni. Un video repasó algunas de sus obras, personajes y frases más recordadas, antes de mostrar un mensaje del actor agradeciendo la posibilidad de haber disfrutado del afecto del público. Los asistentes respondieron con una prolongada ovación de pie.
Durante los Premios Pinti homenajearon a Luis Brandoni y todos los presentes se pusieron de pie para aplaudirlo. 👏🥹#PremiosPinti #lovieneltrece pic.twitter.com/CuadAYNSDD— eltrece (@eltreceoficial) July 28, 2026
Los reconocimientos a la trayectoria fueron para Moria Casán, en actuación teatral femenina; Guillermo Francella, en actuación teatral masculina; y Carlos Rottemberg, por su aporte a la producción. “Suavecita”, en tanto, fue elegida como mejor unipersonal, espectáculo humorístico o show de stand up.
¡Aplausos de pie para un grande entre los grandes! El emotivo homenaje a Enrique Pinti en la ceremonia de los Premios Pinti. 🎭👏#PremiosPinti #lovieneltrece pic.twitter.com/exf9mu0dRq— eltrece (@eltreceoficial) July 28, 2026
¡Guillermo Francella recibió el premio a la trayectoria actoral en los Premios Pinti! 👏🤩#lovieneltrece pic.twitter.com/q90Pywn2lJ— eltrece (@eltreceoficial) July 28, 2026
Entre las categorías actorales, Alejandra Radano ganó como mejor actriz de musical por “Company”, mientras que Agustín Aristarán fue distinguido como mejor actor de musical por “Charlie y la fábrica de chocolate”. Lorena Vega se impuso como actriz de drama o comedia dramática por sus trabajos en “Imprenteros” y “La vida extraordinaria”, y Roberto Peloni fue reconocido por “El brote”.
Verónica Llinás obtuvo el premio como mejor actriz protagonista de comedia por “Una Navidad de mierda” y Juan Pablo Geretto ganó como mejor actor de comedia por “Berlín Berlín”. En los rubros de reparto, las estatuillas fueron para Lucía Adúriz Bravo, también por “Berlín Berlín”, y Mariano Saborido, por “Lo que el río hace”.
“Charlie y la fábrica de chocolate” fue uno de los espectáculos más destacados: ganó como mejor musical, musical del año por convocatoria y mejor dirección, reconocimiento que recibieron Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero. “Rocky” también tuvo una actuación sobresaliente al ser elegida drama o comedia dramática de mayor convocatoria, mejor producción del año y mejor diseño de iluminación, sonido y música original.
La lista se completó con “Las hijas” como mejor drama o comedia dramática; “Una Navidad de mierda” como mejor comedia; “El jefe del jefe” como comedia de mayor convocatoria; y “Lo que el río hace”, de María y Paula Marull, como mejor obra de autoría nacional. “Annie” recibió el premio al espectáculo favorito del público, en el cierre de una noche que buscó consolidar una nueva celebración para la industria teatral argentina.