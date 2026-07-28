Primera edición

Los Premios Pinti celebraron al teatro argentino: todos los ganadores

La ceremonia reunió en el Teatro Colón a figuras, productores y referentes de la cartelera nacional. La ceremonia, conducida por Agustín “Rada” Aristarán, distinguió los trabajos más destacados de la temporada y rindió homenaje a Enrique Pinti y Luis Brandoni.