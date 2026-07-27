El 14 de octubre

Laura Esquivel y Brenda Asnicar llegan al Teatro Gran Rex después de 19 años

Las protagonistas de “Patito Feo” traen al país Amigas del Corazón World Tour, la gira internacional con la que regresaron a los escenarios. Con más de 40.000 entradas vendidas en sus conciertos de Europa, el espectáculo revive todas las canciones de la serie argentina que se consagró como un fenómeno popular y conquistó más de 50 países alrededor del mundo.