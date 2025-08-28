Emotivo regreso

Brenda Asnicar y Laura Esquivel se reencontraron y revivieron una escena de Patito Feo

Las actrices se reencontraron en el streaming Había que decirlo, de El Trece, tras un año sin verse en persona. Con aplausos, risas, complicidad y un memorable reencuentro con escena incluida de “Patito Feo”, revivieron emociones y mostraron que su vínculo sigue tan fuerte como entonces