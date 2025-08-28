Brenda Asnicar y Laura Esquivel se reencontraron y revivieron una escena de Patito Feo
Las actrices se reencontraron en el streaming Había que decirlo, de El Trece, tras un año sin verse en persona. Con aplausos, risas, complicidad y un memorable reencuentro con escena incluida de “Patito Feo”, revivieron emociones y mostraron que su vínculo sigue tan fuerte como entonces
En el programa Había que decirlo, emitido por El Trece y conducido por Brenda Asnicar junto a Gastón Dalmau, se vivió un momento cargado de emoción con la visita de Laura Esquivel. Brenda la presentó con entusiasmo, destacando su talento y trayectoria.
La entrada de Laura estuvo marcada por aplausos, risas y un afectuoso abrazo. “Tengo piel de gallina”, confesó, visiblemente conmovida, y bromeó sobre sus nervios: “Tengo las manos heladas, pero ya voy a entrar en calor”.
Memorias compartidas
Durante la charla, ambas revelaron que hacía aproximadamente un año que no se veían en persona, aunque mantenían el contacto a través de mensajes. “Nos tiramos mensajitos”, dijo Laura. Brenda sumó: “Nos tiramos amor”.
Esquivel describió su vínculo como una “hermandad” que surgió desde la infancia y que aún hoy las une. “Éramos dos nenas que querían pasarla bien”, expresó. Recordaron que cuando comenzó el fenómeno de Patito Feo, Laura tenía casi 13 años y Brenda 15.
Un fenómeno que marcó a una generación
Ambas reconocieron el impacto que tuvo Patito Feo no solo en sus vidas personales y profesionales, sino también en miles de chicos y chicas que crecieron con la historia de Patito y Antonella.
“Nos dimos cuenta de lo grande que fue recién con el tiempo”, reflexionó Brenda. Laura coincidió y añadió: “Fue una etapa muy feliz, aunque también muy intensa. Pero ver hoy a la gente emocionarse, nos confirma que valió la pena”.
Uno de los puntos altos del reencuentro fue la reacción de ambas al ver una famosa escena de la serie. Con mucho humor, decidieron recrearla en el estudio, intercambiando los roles: Brenda hizo de Patito y Laura de Antonella.
Entre risas y dramatización exagerada, lograron arrancar aplausos y carcajadas del equipo técnico y los presentes. La química entre ambas demostró que la complicidad sigue tan intacta como hace años.
¿Volverá “Patito Feo”?
Consultadas sobre la posibilidad de sumarse a la nueva versión teatral de Patito Feo, ambas fueron contundentes. Laura expresó que no tiene intención de volver al personaje porque siente que ya cerró ese capítulo de su vida.
Brenda, por su parte, coincidió en que es momento de mirar hacia adelante: “Ya estamos en otra, haciendo música, en otra etapa”. Ambas remarcaron que dieron todo en su momento y que prefieren enfocarse en sus actuales proyectos artísticos.
Más allá de los recuerdos y del fenómeno televisivo, lo que quedó claro en este encuentro fue la amistad genuina que las une. Ambas actrices compartieron gestos de afecto, palabras de admiración mutua y muchas risas que reflejaron la cercanía intacta entre ellas.
“No importa cuánto tiempo pase, siempre que nos vemos es como si fuera ayer”, dijo Laura, resumiendo en una frase lo que muchos fans sintieron al verlas juntas nuevamente.
