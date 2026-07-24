El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) anunció la 41° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se desarrollará del 5 al 15 de noviembre bajo la consigna “Donde el cine argentino dialoga con el mundo”, con más de 1.100 películas inscriptas y homenajes a destacadas figuras de la industria audiovisual, como la actriz Natalia Oreiro.
Anunciaron el 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
El encuentro contará con más de 1.100 películas inscriptas, bajo la consigna “Donde el cine argentino dialoga con el mundo”. Habrá homenajes a destacadas figuras de la industria audiovisual, como la actriz Natalia Oreiro, el director Alejandro Agresti y el compositor Emilio Kauderer.
La convocatoria cerró con 1.127 títulos inscriptos, lo que representó un incremento del 27% respecto de la edición anterior. Además, el festival tendrá una presentación oficial abierta al público el próximo 19 de octubre en el Palacio Libertad (antes conocido como Centro Cultural Kirchner), que culminará con un concierto gratuito del compositor Emilio Kauderer junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, con un repertorio dedicado a bandas sonoras de películas dirigidas por Juan José Campanella y Adolfo Aristarain.
Reconocimientos y homenajes
Como cada año, el encuentro entregará los Premios Astor Piazzolla a la Trayectoria, que en esta edición reconocerán a la actriz Natalia Oreiro, al director Alejandro Agresti y al compositor Emilio Kauderer por sus aportes al cine argentino.
Oreiro será distinguida por una carrera que abarca la actuación, la música y la producción, con títulos como “Cleopatra”, “Infancia clandestina”, “Wakolda”, “Gilda, no me arrepiento de este amor” y “Hoy se arregla el mundo”.
La programación también incluirá un homenaje al realizador Héctor Babenco, al cumplirse 80 años de su nacimiento y una década de su fallecimiento.
Durante el festival se proyectarán cuatro de sus películas más representativas: “Pixote”, “At Play in the Fields of the Lord”, “Corazón iluminado” y “Mi amigo hindú”, además de un panel dedicado a su legado con participación de integrantes de su familia.
Propuesta
Según adelantó el Incaa, la nueva edición combinará cine contemporáneo, patrimonio audiovisual, actividades especiales y la presencia de figuras destacadas del ámbito cinematográfico nacional e internacional, con el objetivo de consolidar al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata como uno de los principales encuentros cinematográficos de la región.