Del 5 al 15 de noviembre

Anunciaron el 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

El encuentro contará con más de 1.100 películas inscriptas, bajo la consigna “Donde el cine argentino dialoga con el mundo”. Habrá homenajes a destacadas figuras de la industria audiovisual, como la actriz Natalia Oreiro, el director Alejandro Agresti y el compositor Emilio Kauderer.