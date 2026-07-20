Estreno mundial en Toronto

"Glaxo": Benjamín Naishtat lleva al cine la novela de Hernán Ronsino

La adaptación cinematográfica de la novela publicada en 2009 fue seleccionada para la sección Special Presentations del Festival canadiense. Con Lali Espósito, Esteban Lamothe y Marcelo Subiotto al frente del elenco, la película competirá junto a algunas de las producciones más esperadas de la temporada y marcará un nuevo paso internacional para el cine argentino.