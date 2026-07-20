La adaptación cinematográfica de “Glaxo”, la celebrada novela de Hernán Ronsino, tendrá su estreno mundial en la 51ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que se desarrollará entre el 10 y el 20 de septiembre en Canadá.
"Glaxo": Benjamín Naishtat lleva al cine la novela de Hernán Ronsino
La adaptación cinematográfica de la novela publicada en 2009 fue seleccionada para la sección Special Presentations del Festival canadiense. Con Lali Espósito, Esteban Lamothe y Marcelo Subiotto al frente del elenco, la película competirá junto a algunas de las producciones más esperadas de la temporada y marcará un nuevo paso internacional para el cine argentino.
El largometraje, dirigido por Benjamín Naishtat, fue seleccionado para integrar la prestigiosa sección Special Presentations, uno de los espacios más importantes del certamen, reservado para películas de autores consagrados y títulos llamados a protagonizar la temporada internacional de festivales.
La producción argentino-brasileña cuenta con Lali Espósito, Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Manu Fanego, Alan Sabbagh y Esteban Bigliardi en su elenco, y constituye una nueva incursión de Naishtat en el circuito internacional tras el reconocimiento obtenido con filmes como “Rojo” y “Puan” (codirigida con María Alché).
Competencia destacada
“Glaxo” no estará sola en la sección Special Presentations. El anuncio realizado por el TIFF confirmó también la presencia de “Alpha Gang”, de David y Nathan Zellner; “Love of Your Life”, dirigida por Rachel Morrison; “The Housewife”, de Ben Shirinian; y “Your Mother Your Mother Your Mother”, de Bassam Tariq.
Se trata de una programación que reúne algunas de las producciones más esperadas del año y que suele convertirse en una plataforma de lanzamiento para la temporada de premios y el recorrido internacional de las películas. Como dato de color, “Glaxo” es la única no presentada por Estados Unidos en la sección.
Según destacó Anita Lee, directora de programación del festival, las obras elegidas buscan reflejar “la autenticidad, lo inesperado y la ambición del cine contemporáneo”, consolidando a Toronto como uno de los principales escaparates del cine mundial.
Universo literario pampeano
Publicada en 2009 por Eterna Cadencia, “Glaxo” es considerada una de las obras fundamentales de Hernán Ronsino y la segunda entrega de su denominada “trilogía pampeana”, integrada además por “La descomposición” y “Lumbre”. La novela fue ampliamente elogiada por la crítica, traducida a varios idiomas y consolidó el reconocimiento internacional del escritor nacido en Chivilcoy.
La historia transcurre en un pequeño pueblo bonaerense entre finales de los años cincuenta y comienzos de los 80. A través de una estructura polifónica, con cuatro narradores en primera persona y diferentes líneas temporales, la obra entrelaza un crimen pasional con las heridas abiertas por la última dictadura militar argentina.
La amistad de cuatro jóvenes se rompe definitivamente con la llegada de un ex policía y su esposa al pueblo donde funciona la fábrica que da nombre al relato, en una narración donde la memoria, la traición y el silencio ocupan un lugar central.
Vicente Vardemann, Ismael “Bicho” Souza, Miguel “Miguelito” Barrios y Ramón Folcada son los cuatro narradores, atravesados por la presencia de “La Negra” Miranda.
El propio título de la novela remite a la histórica planta de la farmacéutica Glaxo instalada en Chivilcoy, cuyo barrio circundante sirvió de inspiración para el universo narrativo construido por Ronsino.
El milagro
La película retoma ese universo literario y lo traduce al lenguaje cinematográfico. Ambientada entre finales de los años 50 y la década de 1980, presenta la historia como “un relato sobre el deseo y la venganza en un tiempo en que todo un país perdió la inocencia”.
El rodaje se realizó en locaciones del sur de Brasil, elegidas por sus condiciones paisajísticas y de ambientación, en el marco de una coproducción entre Argentina y Brasil.
En redes sociales, Naishtat calificó el proyecto como “un pequeño milagro”, al recordar que las dificultades económicas hicieron inviable el plan original y que finalmente Brasil permitió concretar la adaptación. La producción reúne a Rei Pictures y RT Features, dos compañías con fuerte presencia en el cine de autor latinoamericano e internacional.
Respaldo del autor
Aunque no participó en la escritura del guion ni en el rodaje, Hernán Ronsino siguió el desarrollo del proyecto con entusiasmo.
Tiempo atrás había manifestado públicamente su satisfacción por la elección de Benjamín Naishtat para dirigir la adaptación, destacando que, a diferencia de la escritura de una novela, una película constituye una creación colectiva en la que el director y el equipo creativo deben apropiarse del material original para construir una nueva obra.
Con su estreno mundial en Toronto, “Glaxo” suma un nuevo capítulo al recorrido de una novela que ya había trascendido las fronteras de la literatura argentina y que ahora buscará conquistar también al público internacional desde la pantalla grande, en una de las vitrinas cinematográficas más influyentes del mundo.