El domingo

"Leer la tarde" en Casa de la Cultura

Mariana Bolzán, Natalia Pandolfo, Laura Prati, Leandro Ríos y Germán Ulrich compartirán sus textos. También habrá una feria editorial en los jardines, un recorrido mediado por la historia y la restauración del edificio, juegos al aire libre y la visita a la Biblioteca Estela Figueroa y su Oráculo Poético.