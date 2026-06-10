Este domingo 14 de junio, desde las 16, Casa de la Cultura (Bv. Gálvez 1274) será sede de “Leer la tarde”, un ciclo de narrativa que invita a la escucha, el intercambio y el diálogo en torno a la literatura contemporánea. La propuesta incluirá además una feria editorial en los jardines. La entrada será libre y gratuita.
"Leer la tarde" en Casa de la Cultura
Mariana Bolzán, Natalia Pandolfo, Laura Prati, Leandro Ríos y Germán Ulrich compartirán sus textos. También habrá una feria editorial en los jardines, un recorrido mediado por la historia y la restauración del edificio, juegos al aire libre y la visita a la Biblioteca Estela Figueroa y su Oráculo Poético.
Programación
A las 17 comenzarán las lecturas, con la participación de las narradoras y los narradores Mariana Bolzán, Natalia Pandolfo, Laura Prati, Leandro Ríos y Germán Ulrich. La actividad contará con la coordinación y presentación de Susana Ibáñez. Además de compartir sus textos, quienes integran la programación se presentarán mutuamente y conversarán brevemente sobre sus trayectorias, sus obras y sus perspectivas en torno a la escritura y la lectura. Luego se abrirá un espacio de intercambio con el público.
De esta manera, “Leer la tarde” busca enriquecer la experiencia de las lecturas públicas, transformándolas en una oportunidad para el encuentro, la reflexión colectiva y la circulación de nuevas voces de la narrativa contemporánea. Asimismo, promueve la difusión de obras y autores, generando un ámbito específico para escritoras y escritores del género y fortaleciendo el vínculo entre quienes escriben y quienes leen.
Más actividades
La programación se completa con una feria editorial en los jardines, un recorrido mediado -a las 16- por la historia, el proceso de restauración y el valor patrimonial del edificio, juegos al aire libre y la posibilidad de visitar la Biblioteca Estela Figueroa y su Oráculo Poético, un dispositivo lúdico que acerca a las y los visitantes a la obra de la poeta santafesina.