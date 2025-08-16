Estrenó "Catarsis divina" en Estudio Barnó

El viernes 15 estrenó una coproducción de Teatro del Bardo (Paraná) con Estudio Barnó, con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Se trata de “Catarsis divina”, una propuesta potente, inteligente y profundamente teatral.
Se trata de una coproducción con la sala y el grupo Teatro del Bardo de Paraná, que recupera a personajes de obras anteriores en clave de sesión psicoanalítica. Seguirá en cartel los viernes, sábados y domingos de agosto.
El viernes 15 estrenó una coproducción de Teatro del Bardo (Paraná) con Estudio Barnó, con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Se trata de “Catarsis divina”, una propuesta potente, inteligente y profundamente teatral.
Antígona, Electra y Fedra -tres mujeres trágicas del imaginario clásico- se encuentran en una sesión de terapia grupal conducida por el Doctor Pablo. ¿El escenario? Una Cámara Gesell. ¿Los testigos? El público, que se convierte en parte activa de esta experiencia.
Un espectáculo que cruza mito, tragedia, psicoanálisis y crítica contemporánea para reflexionar con humor, profundidad y sensibilidad sobre los arquetipos femeninos, el inconsciente, el patriarcado y el poder de la palabra.
Con dirección de Walter Arosteguy y un elenco de lujo: Valeria Folini, Gabriela Trevisani, Juan Kohner y Andrés Maín.
“Catarsis divina” reúne tres personajes de diferentes espectáculos de Teatro del Bardo que forman parte del proyecto Resistencia Trágica, que indaga por más de 27 años sobre los orígenes de la tragedia, el pesimismo de los fuertes, la condición del actor, la pasividad activa, los géneros teatrales y las mujeres trágicas. Estos personajes protagonizan las obras “Antígona, la necia” estrenada en 1998, “Amarillos hijos” de 2005 y “Fedra en karaoke” del año 2011.
En “Catarsis divina” Teatro del Bardo retoma la idea que la palabra cura mediante su empleo en el diálogo, que cambia a los que la pronuncian y a los que la escuchan (catarsis) animándonos a trabajar la hipótesis de la existencia de una psicoterapia verbal en la antigua Grecia. La tragedia es curativa porque suscita en el espectador sentimientos de temor y compasión que, por un mecanismo homeopático, le liberan de estas mismas pasiones produciendo en el alma un alivio acompañado de placer.
“Catarsis divina” es una de las acciones que intentan reafirmar el trabajo conjunto entre Teatro del Bardo y Estudio Barnó. Quienes construyen desde el año 2020 una nutrida relación de trabajo e intercambio artístico, organizando eventos y apostando a la circulación de espectáculos de ambos grupos y de otros artistas, en las ciudades de Paraná y Santa Fe y comunidades aledañas; así como también la coproducción de espectáculos teatrales.
Durante agosto, la obra seguirá presentándose los viernes 22 y 29 a las 21; los sábados 16, 23 y 30 a las 21; y los domingos 17 y 24 a las 19.30. Las entradas generales tienen un valor de $ 18.000 (jubilados y estudiantes: $ 15.000); están a la venta de lunes a sábado de 16 a 20 al 342 6109467.
Dramaturgia colectiva.
Actúan: Valeria Folini, Gabriela Trevisani, Juan Kohner, Andrés Maín.
Dirige: Walter Arosteguy.
Viste: Reina Heels.
Gráfica: Fabia Estamatti.
Fotografía: Leonardo Gregoret.
Producen: Teatro del Bardo - Estudio Barnó.
