Caterina Pugin continúa consolidando su camino en el mundo artístico. Modelo profesional, actriz, periodista y conductora, la pilarense hoy vive un presente marcado por nuevos proyectos, escenarios y reconocimientos que reflejan el recorrido que viene construyendo desde hace años dentro de la industria.
Caterina Pugin: entre el teatro, la televisión, el streaming y los reconocimientos
De las pasarelas a la avenida Corrientes, pasando por la conducción y los medios digitales, la nacida en Pilar atraviesa una etapa de crecimiento profesional en la que los reconocimientos y nuevos desafíos artísticos se convierten en protagonistas.
Trayectoria y revelación
Recientemente, recibió en los Premios Iberá un reconocimiento a su trayectoria como modelo profesional, un momento especialmente significativo en sus 17 años de carrera. El galardón representa el reconocimiento a años de trabajo en desfiles, producciones fotográficas, campañas, eventos y proyectos vinculados al mundo de la moda y la imagen.
A este logro se sumó otro importante reconocimiento: en los Premios Zona VIP al espectáculo, Caterina fue nominada y resultó ganadora en la categoría Revelación del Año, destacándose también por su crecimiento y presencia en el ambiente artístico. El Litoral la consultó sobre estos galardones.
-¿Como viviste esas distinciones, y cómo se siente tener ya una trayectoria y al mismo tiempo ser una cara nueva en otros ámbitos?
-Lo viví con muchísima emoción y gratitud. Agradecida siempre. Después de 17 años de carrera en el modelaje, recibir un reconocimiento en los Premios Iberá es muy especial, porque inevitablemente te lleva a mirar hacia atrás, recordar todo lo que recorrí, los proyectos, los desafíos, los momentos lindos y también aquellos que fueron difíciles, pero que me ayudaron a crecer.
Y recibir, al mismo tiempo, el reconocimiento como Revelación del Año en los Premios Zona VIP tiene algo muy particular y hermoso, porque siento que es un reconocimiento a todo el trabajo que vengo haciendo, a cada proyecto, al teatro, al modelaje, a los viajes por el interior del país, lo televisivo: hace nueve años que estoy en medios nacionales...
Que me hayan elegido como Revelación del Año en los Premios Zona VIP es muy movilizador, porque significa que hay gente que está viendo lo que hago, que me sigue, que me acompaña y que elige apoyarme. Y eso para mí tiene un valor enorme.
Detrás de cada premio también hay una familia que te sostiene, que está presente, muchos equipos de trabajo, personas que confían en vos, que te abren puertas y que hacen que cada proyecto sea posible.
Yo soy muy consciente de que ninguna carrera se construye sola. Hay muchísimo trabajo detrás, porque habla del cariño de la gente, nuevas oportunidades, de nuevas facetas y de que siempre hay espacio para reinventarse.
Creo que ahí está lo más lindo de mi carrera: llevo muchos años trabajando, pero sigo teniendo sueños, ganas de crecer, de descubrir nuevos caminos y de sorprenderme. Me motiva muchísimo.
En las tablas
Pero su presente no se limita a los premios. Actualmente, se encuentra haciendo teatro en plena avenida Corrientes, en el Teatro Piccadilly, con la comedia “Lo viejo funciona” compartiendo escenario con grandes figuras como Gladys Florimonte y Álvaro Navia.
Una experiencia que le permite continuar desarrollándose como actriz y disfrutar de uno de los circuitos teatrales más emblemáticos de Buenos Aires.
-¿Cómo transitás esta experiencia actoral? ¿Es algo en lo que querés profundizar?
-¡Me encanta hacer teatro! Es una de las experiencias que más disfruto, sobre todo por esa posibilidad de estar arriba del escenario y generar algo en el público, hacerlo reír, emocionarlo y sentir esa devolución en vivo, que es única, a través de la risa o de los aplausos en el saludo final... Que es la diferencia que noto con las experiencias que tuve de actuar para novelas o películas.
El verano pasado tuve la experiencia de hacer teatro en el Teatro Provincial de Mar del Plata y fue una locura, realmente una experiencia hermosa. Y hoy, con “Lo viejo funciona”, compartiendo escenario con figuras como Gladys Florimonte y Álvaro Navia, sigo disfrutando y me río muchísimo con ellos.
Esta es mi obra número 11, y la número diez que hago en la avenida Corrientes, con sala llena en todas las funciones.
Un rostro para las pantallas
En paralelo, también apuesta al universo digital y a los nuevos formatos de comunicación. Forma parte de “Espléndidos”, un programa de streaming junto a Adriana Salgueiro, y se desempeña en la conducción de “Tardes Kenchi”, sumando nuevas experiencias frente a cámara y ampliando su perfil como comunicadora.
Los domingos, además, integra el equipo de “Ispa”, por AR12, junto a Diego Moranzoni, donde participa de la actualidad y el entretenimiento, manteniendo su vínculo con el periodismo y la televisión.
-¿Qué desafíos te plantea cada una de estas propuestas tan diversas?
-Hoy estoy desarrollándome mucho en la conducción, tanto en televisión como en streaming, y en eventos, y es un ámbito que me encanta. Este verano estuve en A24, en “Arriba domingo”, también pasé por Crónica, hice panel durante muchos años en Net TV y estuve más de un año en la conducción de “Viva la Vida” un programa que era súper divertido.
Siento que cada formato te propone un desafío diferente. No es lo mismo hacer televisión, donde muchas veces hay otros tiempos y una estructura, que el streaming, donde tenés que ser mucho más espontánea, dinámica, adaptarte a lo que sucede en vivo y generar una conexión muy directa con la gente.
Me gusta mucho esa versatilidad, poder hablar de actualidad, entretenimiento, compartir una charla, improvisar y también aprender de quienes me acompañan.
Es un camino que quiero seguir desarrollando. Me encanta comunicar, estar frente a cámara, conducir, entrevistar y siento que todavía tengo muchísimo por explorar en ese ámbito.
Futuro cercano
-¿Qué cosas nuevas se vienen para vos en 2027, hasta donde sepas?
-El verano 2027 estaré en los carnavales del país junto a la comparsa O’Bahía, como cada verano. Me gusta mucho Gualeguaychú, me siento como en casa. Tuve la suerte de conocer y salir en el Carnaval de Corrientes en el 2025 como figura invitada en la comparsa Copacabana, y mismo año salir como integrante en el Sambódromo de los carnavales de Río de Janeiro, una locura esa experiencia.
Seguimos tanto con “Tardes Kenchi” por ATP Stream como con “Esplendidos” por 2reyes Stream con Adriana Salgueiro... Con el programa con Moranzoni, “Ispa” por AR12, también estaremos en el verano... Y con ganas de hacer teatro el próximo año, y con muchísimas ganas de más televisión. Estoy escuchando propuestas...