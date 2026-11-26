Carrera en ascenso

Caterina Pugin: entre el teatro, la televisión, el streaming y los reconocimientos

De las pasarelas a la avenida Corrientes, pasando por la conducción y los medios digitales, la nacida en Pilar atraviesa una etapa de crecimiento profesional en la que los reconocimientos y nuevos desafíos artísticos se convierten en protagonistas.