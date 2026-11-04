"Acabo de hacer una canción..que intuyo. Va a dejarme atrapado para siempre en el mes de Noviembre. Dichoso y encerrado,la cantare ad eternum", posteó el 10 de noviembre de 2011 Chano Charpentier en la red social X, que por aquel entonces era Twitter.
Chano recordó los 15 años de La Melodía de Dios, uno de los himnos de Tan Biónica
El músico que regresó con la banda para este 2026 posteó en redes sociales un grato recuerdo sobre la canción. "Dichoso y encerrado,la cantare ad eternum", había dicho en 2011.
Precisamente, ese fue el recuerdo que este 4 de noviembre el líder de Tan Biónica recordó. "Hace 15 años tuiteaba esto después de componer de un tirón 'La melodía de Dios' una de mis mas amadas canciones, que ustedes hicieron himno. Feliz 4 de Noviembre", publicó este miércoles.
El origen de la canción
Chano explicó en distintas oportunidades que la composición nació durante una etapa difícil de su vida. En 2016, en una entrevista con el diario El País de Uruguay, contó que atravesaba dos duelos: la enfermedad terminal de su padre y la ruptura de una relación sentimental.
El músico explicó que la referencia al 4 de noviembre funcionaba como una metáfora de la repetición de los días y de la imposibilidad de escapar de determinados sentimientos. Para describir esa sensación, recurrió a una comparación con El día de la marmota, la película de 1993 en la que el protagonista queda atrapado en una jornada que vuelve a repetirse constantemente.
El Regreso, en Santa Fe
La ciudad de Santa Fe tuvo en 2026 uno de sus acontecimientos musicales más convocantes con el regreso de Tan Biónica. El sábado 11 de abril, la banda se presentó en el estadio 15 de Abril del Club Atlético Unión, después de diez años sin tocar en la capital provincial.
El espectáculo reunió a más de 22.000 personas, según el relevamiento difundido por el municipio, y formó parte de la gira «El Regreso», vinculada a la presentación del nuevo álbum del grupo.
La expectativa había comenzado meses antes, cuando se anunció la fecha como uno de los grandes recitales del calendario cultural local.
El regreso de Tan Biónica a Santa Fe también tuvo un fuerte componente emocional. Después de más de una década de espera, el estadio 15 de Abril se convirtió en un coro multitudinario en el que miles de personas acompañaron cada canción, muchas de ellas asociadas a recuerdos, amistades y distintas etapas de sus vidas.
Durante más de dos horas, la nostalgia se mezcló con la euforia de volver a escuchar en vivo clásicos que marcaron a toda una generación. El reencuentro con Chano y sus compañeros tuvo el clima de una celebración colectiva, en la que la música funcionó como un puente entre el pasado y el presente.
No fue solamente el regreso de una banda a la ciudad: para muchos de los asistentes, significó volver a encontrarse con una parte de su propia historia.