Este lunes 23 de noviembre

Chapeaux estrenará "Aguacero" en MasterChef Celebrity

El nuevo single estará disponible muy pronto en plataformas digitales, mientras “Me provoca”, su primer corte, sigue ganando posiciones en los rankings musicales. Juana, Maga, Kala, Mia y Adol, en camino hacia su esperado debut, se preparan para subir al escenario del Movistar Arena el 21 de enero de 2027.