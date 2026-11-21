Chapeaux presentará “Aguacero”, su nuevo single, en MasterChef Celebrity este lunes 23 de noviembre, a las 22.15, por Telefé, en la previa del debut de la banda en el Movistar Arena, el 21 de enero de 2027. El estreno llega mientras “Me provoca”, su primer corte, sigue ganando posiciones en los rankings musicales.
Chapeaux estrenará "Aguacero" en MasterChef Celebrity
El nuevo single estará disponible muy pronto en plataformas digitales, mientras “Me provoca”, su primer corte, sigue ganando posiciones en los rankings musicales. Juana, Maga, Kala, Mia y Adol, en camino hacia su esperado debut, se preparan para subir al escenario del Movistar Arena el 21 de enero de 2027.
Juana, Maga, Kala, Mia y Adol, en camino hacia su esperado debut, se preparan para subir al escenario del Movistar Arena el 21 de enero de 2027.
Las entradas se encuentran disponibles a través de www.movistararena.com.ar, con todos los medios de pago y el beneficio de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA.
¿Quiénes son Chapeaux?
Cinco historias, cinco personalidades y un mismo sueño: hacer música y conquistar los escenarios.
Juana Distefano (19 años, Caba): Cantante, compositora y creadora de contenido desde los ocho años. Toca guitarra, ukelele, piano, cajón peruano y batería. Fanática de Tini, tuvo la oportunidad de compartir escenario con ella y formó parte de su primera banda de rock durante la secundaria.
Magalí Altamirano (20 años, Caba): Con experiencia en televisión por su participación en la serie “Soy Luna”, Magalí tiene una marcada personalidad de líder y fue la primera elegida para ingresar a la casa de “Popstars”. Entre sus referentes musicales se encuentran Tini, Lali, Emilia, Aitana y Olivia Rodrigo.
Kala Bidner (22 años, Caba): Cantante y compositora, es considerada una de las figuras más maduras del grupo. Desde pequeña vivió experiencias musicales destacadas: cantó junto a Franco De Vita en el Luna Park y compartió escenario con Cristian Castro en el Movistar Arena. También tuvo la oportunidad de interpretar el Himno Nacional junto a la Selección Argentina.
Mia Piñeiro (18 años, Caba): Proveniente de una familia de artistas y músicos, encontró en la música su gran pasión. Su abuelo, reconocido violinista de tango, fue quien le enseñó a tocar distintos instrumentos. Durante “Popstars” se destacó por su voz y recibió elogios de Ángela, quien la señaló como una de las mejores voces de Argentina.
Adolfina Pérez (20 años, Basavilbaso, Entre Ríos): Viajó desde su ciudad natal a Buenos Aires para perseguir su sueño de convertirse en cantante. Estudia periodismo, toma clases de canto desde los nueve años y fue vocalista de una banda de pop-rock. Sus referentes incluyen a Ariana Grande, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Lorde, Zoe Gotusso, Ainda y Miranda!.