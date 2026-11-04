Reality musical

Popstars eligió a las cinco integrantes de Chapeaux: quiénes son las ganadoras y cuándo debutará la banda

Juana Distefano, Kala Bidner, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Mía Piñeiro fueron seleccionadas por el jurado para formar el nuevo grupo pop. Tras la definición, estrenaron su primer videoclip y anunciaron un show en el Movistar Arena.