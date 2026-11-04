Después de varias semanas de audiciones, ensayos y distintas instancias de selección, Popstars 2026 llegó a su final y ya tiene a las cinco artistas que integrarán Chapeaux, la nueva banda femenina surgida del programa de Telefe. La definición se conoció este martes 3 de noviembre, durante el último capítulo del reality conducido por Nicolás Vázquez.
Popstars eligió a las cinco integrantes de Chapeaux: quiénes son las ganadoras y cuándo debutará la banda
Juana Distefano, Kala Bidner, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Mía Piñeiro fueron seleccionadas por el jurado para formar el nuevo grupo pop. Tras la definición, estrenaron su primer videoclip y anunciaron un show en el Movistar Arena.
Las elegidas fueron Juana Distefano, Kala Bidner, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Mía Piñeiro. La decisión estuvo a cargo del jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, quienes comunicaron personalmente el resultado a cada una de las finalistas.
En esta última instancia quedaron afuera Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro y Sofía Helmich, que habían llegado a la definición junto con las cinco ganadoras.
La formación de Chapeaux marca el cierre de la competencia televisiva y el comienzo de un nuevo proyecto musical. Al finalizar el programa, el grupo presentó su primer videoclip oficial y confirmó una fecha para encontrarse con el público en vivo.
Quiénes son las cinco ganadoras de Popstars que integrarán Chapeaux
Las integrantes de la nueva banda tienen recorridos y experiencias diferentes, pero comparten el interés por desarrollar una carrera en la música. Durante el programa, cada una contó cómo comenzó su vínculo con el canto y qué significaba para ellas la posibilidad de formar parte de un grupo.
Juana Distefano fue la primera participante en recibir la confirmación de que integraría Chapeaux. En su presentación recordó que la música estuvo presente en su vida desde pequeña y que nunca se imaginó dedicándose a otra actividad. “Nunca me imaginé haciendo otra cosa, yo solo quiero estar en el escenario”, expresó.
También relató que un encuentro con Tini Stoessel, cuando tenía 12 años, fue importante para imaginar un futuro ligado a la música. En aquella oportunidad pudo cantar junto a la artista y grabar un video con su ukelele.
Kala Bidner, de 22 años, también celebró su llegada a la banda. Durante el certamen había manifestado su entusiasmo por alcanzar la instancia final y destacó que la experiencia le permitió descubrir que disfruta formar parte de un grupo, más allá de la posibilidad de desarrollarse como solista.
La joven, nacida en Buenos Aires, tiene antecedentes musicales desde muy chica: a los nueve años compartió escenario con Franco de Vita en el Luna Park y en 2022 interpretó el Himno Nacional Argentino antes de un partido de la Selección.
Magalí Altamirano, oriunda de Barracas, contó que su acercamiento a la música estuvo relacionado con el ambiente familiar. Recordó que en las reuniones y celebraciones siempre había canciones y que desde entonces le gustaba convertirse en el centro de atención para cantar y hacer un espectáculo.
Comenzó a estudiar comedia musical a los 10 años y explicó que su deseo de dedicarse profesionalmente al arte también está ligado al acompañamiento de su familia. Durante el programa habló especialmente del esfuerzo de su madre y de la ilusión de que algún día pudiera verla sobre un escenario.
María Adolfina Pérez llegó desde Basavilbaso, Entre Ríos. La joven contó que canta desde que tiene memoria y que su objetivo siempre fue convertirse en cantante. También agradeció el apoyo recibido en su localidad, donde desde chica tuvo oportunidades para presentarse en bares y espacios musicales.
Después de ser seleccionada, dejó un mensaje para quienes viven en localidades pequeñas y tienen interés en desarrollar una carrera artística. Los alentó a animarse a cantar y bailar, incluso cuando el camino parezca difícil.
Por su parte, Mía Piñeiro, de 18 años, compartió que la música tuvo un papel importante en distintos momentos de su vida. También explicó que creció en una familia vinculada al arte: su madre es la cantante Ce Suárez Paz y es nieta del violinista Fernando Suárez Paz.
Durante el reality destacó que se siente cómoda trabajando en equipo y que considera que puede aportar al grupo desde el compañerismo y la capacidad de acompañar a sus futuras compañeras.
El primer videoclip de Chapeaux y la fecha del debut en vivo
La final de Popstars también funcionó como presentación oficial del proyecto musical. Una vez anunciadas las cinco ganadoras, Telefe estrenó el videoclip de “Me provoca”, la canción que las participantes ya venían preparando durante las últimas semanas de competencia.
El lanzamiento permitió escuchar por primera vez la versión interpretada por las voces definitivas de Chapeaux y marcó el paso del reality a la etapa artística del grupo.
Además, la banda confirmó su primer recital en el Movistar Arena de Buenos Aires para el 21 de enero de 2027. Las entradas ya fueron anunciadas a la venta, según informó Telefe al finalizar el programa.
De esta manera, las cinco seleccionadas comenzarán a trabajar en una nueva etapa, que incluirá presentaciones y el desarrollo de su identidad musical por fuera de la pantalla.
La competencia reunió a jóvenes con distintas experiencias y trayectorias, que atravesaron audiciones y evaluaciones hasta llegar a la instancia decisiva. Ahora, con la formación definida y su primer lanzamiento publicado, Chapeaux inicia el desafío de construir una carrera como banda dentro de la escena pop argentina.