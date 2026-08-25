El regreso de Popstars a la televisión argentina tuvo una de sus primeras sorpresas con la aparición de Valentina Pergolini, hija del conductor y productor Mario Pergolini. La joven de 20 años participó del multitudinario casting presencial y logró avanzar a la siguiente etapa del reality de Telefe.
Valentina Pergolini, la hija del histórico conductor que sorprendió en una audición de un reality
Con 20 años, se presentó en el casting de Popstars con “Baby One More Time”. Superó la primera instancia y continuará en competencia.
Valentina llegó a la audición identificada con el número 2274 y se presentó ante los coaches como una participante más. Para la prueba eligió “Baby One More Time”, uno de los grandes éxitos de Britney Spears, y realizó una interpretación a capella de 30 segundos.
La joven había sido seleccionada previamente entre miles de aspirantes que participaron del casting virtual. Finalmente, unas 3.000 participantes llegaron a la instancia presencial realizada en el Estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, donde tuvieron que demostrar sus condiciones para el canto y la danza.
La reacción de Valentina después de la audición
Antes de conocer el resultado, Valentina habló con las cámaras del programa y destacó el clima que se vivía entre las participantes. “Siento que hay mucha energía linda, un montón de chicas que vienen por lo mismo”, expresó, y aseguró estar “súpercontenta” por formar parte de la experiencia.
La definición llegó cuando Nicolás Vázquez, conductor del programa, comenzó a anunciar los números de quienes continuaban en carrera. Entre ellos apareció el 2274. Valentina reaccionó con evidente emoción, saltó de alegría y se abrazó con otras participantes que también habían conseguido superar el corte.
El casting presencial fue uno de los momentos centrales del estreno de la nueva edición de Popstars, que regresó a la pantalla 25 años después de su primera temporada. Aquella edición terminó con la formación de Bandana y posteriormente Mambrú, dos grupos que marcaron la escena del pop argentino de comienzos de los 2000.
Una joven con experiencia en las artes escénicas
La participación de Valentina en el reality no representa su primer acercamiento al mundo artístico. La hija menor de Mario Pergolini ya cuenta con experiencia en las artes escénicas y estudia una carrera vinculada con esa disciplina.
Uno de sus trabajos profesionales fue en la comedia musical Despertar de Primavera (Spring Awakening), dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera de la avenida Corrientes. Allí interpretó a Anna después de superar un proceso de audiciones abiertas.
Además, antes de dedicarse de lleno a la actuación, tuvo experiencia en tareas de producción en proyectos como Rent y El Principito. Según contó en entrevistas anteriores, su interés por las artes escénicas abarca tanto el trabajo sobre el escenario como las tareas detrás de escena.
La joven también habló en otras oportunidades sobre la relación con su padre y la manera en que construye su propio camino profesional. En ese sentido, destacó que su familia mantuvo durante años un perfil reservado y que eso le permitió desarrollar su carrera artística con cierta distancia de la exposición mediática de Mario Pergolini.
Ahora, Valentina tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones en Popstars. Después de superar la primera instancia con un clásico de Britney Spears, seguirá en carrera en un reality que busca formar una nueva banda pop femenina y que volvió a la televisión argentina después de un cuarto de siglo.