El sorpresivo levantamiento de las emisiones de Popstars en la señal de cable Disney Channel, sumado a una entrega reducida en la pantalla de Telefe durante los últimos días, desató una fuerte ola de rumores y especulaciones entre los seguidores del histórico reality. Ante el creciente revuelo en redes sociales, el conductor del programa, Nico Vázquez, decidió romper el silencio y llevar claridad sobre la continuidad y el futuro del proyecto multiplataforma.
Polémica y cambios en Popstars: Nico Vázquez explicó qué pasó y aclaró el futuro del reality
El conductor de la nueva edición del histórico certamen musical rompió el silencio tras la salida del programa de la grilla de Disney Channel y el recorte de minutos en Telefe. Explicó los motivos técnicos, dio tranquilidad a los fanáticos y confirmó que las grabaciones continúan para definir a la nueva banda pop.
A través de sus historias de Instagram, el actor y presentado —quien simultáneamente encabeza el éxito teatral Rocky— abordó de manera directa las dudas de su audiencia: "Impresionante la cantidad de gente que me pregunta por Popstars", comenzó señalando antes de desglosar las razones detrás de las modificaciones recientes en la grilla televisiva.
Modificaciones de horario y el motivo del recorte en Telefe
Uno de los principales interrogantes planteados por el público estuvo relacionado con la sorpresiva reducción de tiempo que sufrió la emisión abierta. Al respecto, el conductor precisó que la transmisión se vio afectada por un compromiso de programación deportiva de alto impacto: el partido disputado entre Platense y Fluminense por la Copa Libertadores.
"Ayer salió menos contenido al aire por Telefe porque hubo partido de Copa Libertadores, pero pueden ver el programa completo en Disney+. Cuando hay partido pasa esto", aclaró Vázquez, recordando que la plataforma de streaming mantiene alojados los episodios sin cortes ni ediciones reducidas para quienes deseen seguir las instancias completas.
La salida de la grilla de Disney Channel
La mayor controversia, sin embargo, se generó en torno a la señal de cable Disney Channel, que interrumpió las emisiones del ciclo tras las primeras dos semanas en pantalla. La propuesta, estrenada originalmente el 24 de agosto de 2026 con un esquema multiplataforma que incluía Telefe, Disney+ y Disney Channel, dejó de emitir el reality el pasado 5 de septiembre. Desde el 9 de septiembre, dicho canal de cable retomó su programación habitual sin que la empresa emitiera un comunicado oficial explicando las razones.
Pese a las especulaciones sobre un eventual bajo rendimiento en las mediciones de audiencia del cable, desde la producción y la conducción ratificaron la vigencia y solidez de la apuesta tanto en televisión abierta como en el catálogo del servicio de streaming, que incluye además contenidos derivados como Mucho más Popstars, conducido por Sofi Gonet.
"Seguimos grabando": la confirmación de la nueva etapa
Para llevar tranquilidad a los seguidores del formato y despejar dudas sobre el avance del certamen, Nico Vázquez confirmó que el proyecto avanza según lo previsto en sus etapas de producción y que el equipo de jurados —integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García— continúa trabajando de lleno en el entrenamiento de las participantes.
"Nosotros seguimos grabando y cada vez más cerca de encontrar a la banda" afirmó. Además, entusiasmado por el nivel del talento convocado, concluyó: "Se viene una etapa hermosa. Orgullosos del talento de cada participante e impresionados de cómo van creciendo. Gracias por acompañarnos y por todo el cariño que le están dando al programa".
De este modo, la producción ratificó que, más allá de los reajustes de programación propios de la dinámica televisiva y las ventanas de emisión, el camino para conformar el nuevo fenómeno pop del país continúa en marcha.