¿Se va del aire?

Polémica y cambios en Popstars: Nico Vázquez explicó qué pasó y aclaró el futuro del reality

El conductor de la nueva edición del histórico certamen musical rompió el silencio tras la salida del programa de la grilla de Disney Channel y el recorte de minutos en Telefe. Explicó los motivos técnicos, dio tranquilidad a los fanáticos y confirmó que las grabaciones continúan para definir a la nueva banda pop.