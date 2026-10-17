Entendiendo que las nuevas generaciones ya no se satisfacen con consumir contenidos de manera pasiva, nace STARClub: un universo de entretenimiento transmedia concebida para que el público juvenil no solo escuche una canción, sino que se sumerja activamente en una historia con significado.
Universo STARClub: un ecosistema 360° que combina música pop, cine, animación y valores
Un equipo creativo integrado por el actor, cantante e influencer Lio Ferro, junto a Mica Levenzon, Who y Carla Almaraz, impulsan una propuesta transmedia pionera en el entretenimiento infantil y juvenil.
Detrás de STARClub hay un equipo de creadores, productores y empresarios del mundo del entretenimiento, integrado por Lío Ferro, Mica Levenzon, Who y Carla Almaraz, quienes combinaron sus experiencias, talentos y miradas para dar vida a un universo de entretenimiento innovador.
Unidos también por su experiencia como padres, identificaron la necesidad de crear contenidos de alta calidad artística y cinematográfica que, además de entretener, transmitan valores y brinden herramientas emocionales para las nuevas generaciones.
A través de la música pop, el cine, la animación y los contenidos digitales, STARClub propone acompañar a niños y adolescentes en etapas fundamentales de su crecimiento, abordando temáticas como la autoestima, el bullying, la resiliencia, la diversidad y la confianza personal.
De 8.000 sueños quedaron cuatro
Todo empezó con un video. Uno entre miles, grabado en una habitación, en un patio, en el living de una casa cualquiera. Ocho mil chicas de toda la Argentina y de países vecinos hicieron click en “enviar” con la misma ilusión: que alguien, del otro lado, las viera.
Entre ellas había una nena que a los cuatro años ya bailaba y que, a los 12, mirando la tele, supo qué quería ser. Una gimnasta que cambió las competencias por el escenario. Una chica que dejó Bolivia con una valija y la danza como único plan. Y una que empezó cantando covers frente al celular, sin imaginar hasta dónde la iba a llevar su voz.
De 8.000 quedaron 30. Y ahí empezó lo difícil: los nervios, las audiciones, la espera. De 30 quedaron 12. Cada etapa era una alegría y, a la vez, una despedida: chicas talentosas que volvían a casa, mientras las demás seguían un paso más.
Hasta que quedaron cuatro. Adriana, Julieta, Fran y Nicole no se conocían. Venían de historias distintas y de caminos llenos de castings, clases y más de un “no”. Pero tenían algo en común: ninguna había dejado de intentarlo.
Hoy son STARClub. Cuatro chicas reales detrás de cuatro personajes, que comparten risas, canciones y un sueño que ya no es de una sola. Porque detrás de cada una hay 7.996 historias que también soñaron. Y ellas lo saben: por eso salen a escena por todas aquellas que no lograron llegar. Juntas son imparables.
Cada una de las cuatro integrantes reales cuenta con su avatar animado individual dentro del universo fantástico de Starland, permitiendo expandir las narrativas hacia plataformas digitales y redes sociales.
Su primer video, “Brillando juntas”, ya acumula más de 6 mil vistas en YouTube. Y cuentan con un repertorio de diez canciones totalmente producidas y grabadas, garantizando un despliegue musical progresivo en medios y espectáculos presenciales.
Adriana Artieda es Roma
Adriana tiene 21 años, nació en Bolivia y vive en Buenos Aires, ciudad que eligió para formarse y desarrollar su carrera artística. Bailarina, actriz, cantante y creadora de contenido, se define como una artista integral con la danza como base y motor.
Baila desde chica y su recorrido abarca ballet, urbano, salsa, contemporáneo, jazz y ritmos latinos, a lo que suma estudios de violín desde la infancia.
En Argentina amplió su formación con actuación para cámara y canto, y comenzó a trabajar en distintos proyectos audiovisuales. Es una de las protagonistas de Star Club, donde interpreta a Roma, y participó en una serie de Disney. Trabajó además en proyectos vinculados a Ayman y Emir Abdul y se presentó como bailarina en el Movistar Arena.
Actualmente realiza giras con cantantes nacionales y desarrolla proyectos musicales con las Star Club. En paralelo crea contenido de lifestyle, baile y actuación, y colabora con marcas conocidas. Con un camino en plena construcción, su meta es llegar a escenarios cada vez más grandes sin soltar la danza que la trajo hasta acá.
Julieta Neiman es Nastya
Julieta tiene 19 años, nació en Buenos Aires y vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actriz, cantante y bailarina, construye desde muy chica un camino artístico que busca reunir las tres disciplinas.
Empezó a bailar a los cuatro años y a los 12, al descubrir “Casi Ángeles”, encontró la inspiración que definió su vocación: ser una artista capaz de actuar, cantar y bailar sobre un mismo escenario. Desde entonces continuó su formación en danza, sumó actuación frente a cámara y este año inició su formación vocal.
Participó en videoclips, proyectos audiovisuales independientes y un flashmob, y protagonizó dos cortometrajes universitarios. En 2026 formó parte del proceso de selección de Popstars, donde avanzó desde la convocatoria por video hasta la audición presencial frente al jurado. La perseverancia es su sello: entre castings y clases, aprendió a seguir adelante aun cuando las oportunidades no llegaban.
Hoy integra STARClub, proyecto que combina música, actuación, danza y animación, donde interpreta a Nastya. Su objetivo es vivir del arte y, algún día, presentarse ante un teatro lleno que cante y baile con ella.
Fran Rabinovich es Liv
Francesca tiene 21 años, nació en Madrid por el trabajo de sus padres y vive en Buenos Aires. Bailarina, actriz y cantante, llegó al arte desde el deporte: fue gimnasta y compitió en gimnasia artística antes de descubrir su vocación a través del baile.
Desde los 13 años estudia canto, baile y actuación, y este año se recibe de Artes Escénicas, carrera que la formó como artista integral y le enseñó a autogestionar sus propios proyectos. El baile es su mayor fortaleza y fue su puerta de entrada a las redes sociales, donde hoy reúne unos 850 mil seguidores en TikTok y 70 mil en Instagram.
En 2022 tuvo un rol coprotagónico en una obra de teatro, bailó en un videoclip de Tini y junto a Panam, y grabó una serie para Disney. Realizó además campañas para marcas como Nike y Samsung.
En Star Club interpreta a Liv, el motor del grupo: alegre, espontánea y ocurrente, un personaje con canción propia y con el que comparte la energía y el humor. Este año empezó a componer sus propias canciones. Se define como alegre, divertida y ambiciosa. Su sueño es trabajar en cine, teatro y series, lanzar su propia música y salir de gira por el mundo con STARClub.
Nicole Fernández es Lulú
Nicole nació en Salta, es cantante, influencer y creadora de contenido, y una de las voces en crecimiento de la cumbia urbana. Comenzó su camino grabando covers y generando contenido para redes sociales, donde se destacó por su voz, su estilo y su presencia frente a cámara.
Lo que empezó como una pasión se convirtió en una carrera con proyección dentro de la nueva generación de la música urbana y tropical. Hoy supera el millón de seguidores en TikTok y los 200 mil oyentes en Spotify. Su canción “Procuro olvidarte” pasó el millón de reproducciones en YouTube y es uno de sus grandes hitos digitales.
Participó en el remix internacional de “Un Poco de Ruido / La Bandurria” junto a Los Bybys (México) y Gusty DJ. Trabajó además con Valentín Vargas y Rocío Quiroz, referentes de la música popular, y compartió proyectos con Javito (Grupo Red), Lolo OG y Pablito HC.
Ahora suma la actuación como una de las protagonistas de STARClub, tras ser elegida en la misma selección que sus compañeras. Este paso amplía su universo artístico y la acerca al cine y a nuevos públicos en Argentina y Sudamérica. Con frescura e identidad propia, atraviesa el momento de mayor crecimiento de su carrera.