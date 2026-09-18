En este nuevo tema, Rosé atraviesa los desengaños y dolores de la vida con una resiliencia recién descubierta. “Quizás soy emocional, pongo mis sueños sobre la mesa, el amor es incondicional, desaparece igual que un arcoíris”, canta antes de cambiar de actitud en el estribillo con un “new trick” que transforma su estado de ánimo.
Rosé lanzó el sencillo y video "New trick"
El ícono global, integrante de Blackpink, lanzó su nuevo single de alto voltaje, seleccionado como parte de la última campaña “Shot on iPhone”. Compuesta junto a Amy Allen, el clip fue filmado por Dave Meyers.
Es un himno de alt-pop ensoñador y de ritmo acelerado que canaliza la energía icónica de las comedias románticas de los 90, el filo punk-rock de principios de los 2000 y una actitud moderna, divertida y sin disculpas.
Nuevo viaje
En una entrevista con Vogue la semana pasada, Rosé describió “New trick” como “posiblemente lo más adorable que ella y la compositora Amy Allen hayan creado juntas”, al tiempo que puso al día a sus fans sobre la muy esperada continuación de su primer álbum de larga duración de 2024, “Rosie”: “He estado trabajando en nueva música desde hace bastante tiempo y todavía estoy en el proceso de encontrar el equilibrio perfecto entre el mundo que quiero crear, cuánto de eso expresa quién soy hoy y en quién me estoy convirtiendo, tanto a nivel personal como musical. Me entusiasma ver adónde sigue llevándome este viaje, qué tipo de sonido resuena conmigo y presentar una nueva era de mi música el próximo año”.
Realización
Dirigido por el aclamado cineasta Dave Meyers (Taylor Swift, Kendrick Lamar, Ariana Grande), el video musical de “New trick” fue filmado íntegramente con el nuevo iPhone 18 Pro, que cuenta con la cámara más avanzada que Apple haya creado e incorpora por primera vez al iPhone el control de apertura variable.
Con el estilo visual característico de Meyers, el video captura a Rosé en un entorno vibrante y juvenil, con escenas llenas de energía que realzan el espíritu lúdico y optimista de “New trick”.
Entre las campañas anteriores de “Shot on iPhone” se incluyen “Dancing In The Flames” de The Weeknd (filmada con iPhone 16 Pro), “Get Him Back!” de Olivia Rodrigo (filmada con iPhone 15 Pro Max) y “Stupid Love” de Lady Gaga (filmada con iPhone 11).
Figura
Rosé ha batido récords, actuado en los escenarios más prestigiosos y reunido a millones de fans en todo el mundo, tanto como solista como integrante de uno de los grupos femeninos más vendidos de todos los tiempos, Blackpink.
La superestrella coreano-neozelandesa ha superado los 10 mil millones de reproducciones como solista hasta la fecha con su primer álbum de estudio, “Rosie”, y el exitoso sencillo “APT.” junto a Bruno Mars, nominado tres veces a los Grammy y coronado como el sencillo global más vendido de 2025.