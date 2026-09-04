La reconocida rapera, cantante, bailarina e ícono de estilo Lisa regresa con un nuevo single y video para “SaWaDiKa”, a través de Lloud Co./RCA Records. “SaWaDiKa” marca el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo para Lisa y es el single principal de su próximo EP “Press Play”, que se lanzará el 23 de octubre.
Lisa lanza nuevo single y video "SaWaDiKa"
La integrante de Blackpink, ya afianzada como solista, anticipa su próximo EP “Press Play” con esta canción que significa “hola” en tailandés, y que la muestra volviendo a su esencia hip-hop y a su Bangkok natal en el clip.
Producido por Thom Bridges & Ojivolta, “SaWaDiKa”, un saludo tailandés que significa “hola”, muestra a Lisa regresando a sus raíces a través de su talento como rapera y de su esencia sonora ligada al hip-hop.
Filmado en su Bangkok natal, Tailandia, el video musical que acompaña al lanzamiento, dirigido por Bang Jae Yeob, presenta a Lisa en distintas locaciones icónicas de Bangkok, donde despliega coreografías de alta energía y luce impactantes looks de moda a lo largo de todo el video.
Pantallas y escenarios
Este lanzamiento es la primera novedad musical de Lisa antes de su residencia “Viva La Lisa” en The Colosseum at Caesars Palace, en Las Vegas, cuyas entradas se agotaron en menos de diez minutos. Lisa hace historia como la primera artista de K-pop en realizar una residencia en Las Vegas, con presentaciones durante dos fines de semana: el 13 y 14 de noviembre y el 27 y 28 de noviembre.
Además de la música, el documental de Lisa, “Always Lalisa”, dirigido por Sue Kim, se estrenará el próximo fin de semana en el Festival Internacional de Cine de Toronto y luego llegará a los cines de todo el mundo el 12 de octubre.
Internacional
Lisa es cantante, bailarina, rapera y actriz, reconocida principalmente por ser integrante del mundialmente famoso grupo femenino de K-pop Blackpink. Más allá de su éxito con Blackpink, Lisa se ha consolidado como artista solista.
En 2024, Lisa lanzó su propia compañía de management, Lloud Co., con el objetivo de crear una plataforma que refleje su visión integral de la música y el entretenimiento y que impulse los límites de ambas industrias.
En asociación con Lloud Co. y RCA Records, Lisa lanzó su álbum debut como solista, “Alter Ego”, en febrero de 2025, que incluyó los exitosos temas “Rockstar”, “New Woman” junto a Rosalía, “Born Again” junto a Doja Cat y Raye, entre otros.
Como artista solista, Lisa se ha presentado en algunos de los eventos más importantes del mundo, entre ellos el Global Citizen Festival, el Victoria’s Secret Fashion Show, los MTV VMAs, los Premios de la Academia y Coachella, donde hizo su debut como solista en 2025 ante una de las mayores audiencias que haya tenido la carpa Sahara.
Más recientemente, se presentó en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles junto a Anitta y Rema, donde interpretaron por primera vez su canción “Goals”, incluida en el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Actriz
Fuera de la música, Lisa hizo su debut como actriz interpretando a Mook en la tercera temporada, nominada a los Emmy, de la exitosa serie de HBO “The White Lotus”; actualmente se encuentra trabajando en su primer papel cinematográfico importante en “Tygo”, un nuevo capítulo del universo de “Extraction”.