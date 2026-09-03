Para contar sus orígenes

El Chapulín Colorado prepara su salto al cine

El popular personaje creado por Roberto Gómez Bolaños tendrá una película de acción real. Roberto Gómez Fernández, hijo de “Chespirito”, confirmó que el proyecto está en desarrollo y que todavía no se definió quién asumirá uno de los papeles más emblemáticos de la televisión latinoamericana.