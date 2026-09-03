“Síganme los buenos”. La frase podría volver a escucharse en una pantalla grande. Más de medio siglo después de su aparición en la televisión mexicana, “El Chapulín Colorado” prepara su desembarco cinematográfico, en una película que buscará contar una historia hasta ahora poco explorada: los orígenes del particular superhéroe creado por Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito.
El Chapulín Colorado prepara su salto al cine
El popular personaje creado por Roberto Gómez Bolaños tendrá una película de acción real. Roberto Gómez Fernández, hijo de “Chespirito”, confirmó que el proyecto está en desarrollo y que todavía no se definió quién asumirá uno de los papeles más emblemáticos de la televisión latinoamericana.
La confirmación corrió por cuenta de Roberto Gómez Fernández, hijo del recordado actor, guionista y productor, durante la alfombra roja de los Premios Canacine. Allí señaló que el proyecto “se está trabajando” y que estaría próximo a ingresar en su etapa de producción.
La noticia llega en un momento de renovado interés por el universo de personajes creado por Gómez Bolaños. Sin embargo, la película del Chapulín tiene una particularidad: no será simplemente una adaptación de las aventuras televisivas, sino que intentará retroceder hasta el momento en que nació el héroe de las antenitas de vinil, el traje rojo y el inseparable Chipote Chillón.
Volver al origen
Gómez Fernández fue prudente a la hora de revelar detalles de la historia. “No puedo platicar, pero es el origen”, anticipó. La frase alcanza para delinear el camino que tomará una producción que, según lo conocido hasta ahora, buscará completar algunos de los espacios que la serie original dejó deliberadamente abiertos.
El proyecto no surgió de un día para otro. El propio Roberto Gómez Bolaños había conversado con su hijo acerca de la posibilidad de desarrollar una nueva historia sobre el personaje. La idea, sin embargo, permaneció durante años en desarrollo debido a la responsabilidad que implica volver sobre una de las creaciones más reconocidas de Chespirito.
Ese cuidado también explica que todavía no exista un protagonista elegido. La búsqueda deberá resolver un problema que excede el casting: encontrar a un actor capaz de asumir un personaje que durante décadas tuvo un único rostro posible, el de su creador.
Sin reemplazo sencillo
Roberto Gómez Bolaños interpretó al Chapulín desde su primera aparición y terminó convirtiendo al personaje en una de las figuras centrales de la cultura popular latinoamericana. Por eso, la elección de su sucesor aparece como uno de los principales desafíos de la película.
Gómez Fernández no quiso adelantar nombres. Incluso descartó, por ahora, que Pablo Cruz -quien interpretó a Chespirito en la bioserie “Chespirito: Sin querer queriendo”- sea una opción definida. “Preferimos no pensar en quién sería, sino hasta tener el proyecto ya listo”, explicó.
Sí estableció, en cambio, una condición: el intérprete tendrá que ser alguien “merecedor de ese puesto”. No se trata, entonces, de buscar una imitación de Gómez Bolaños, sino de encontrar una nueva manera de encarnar un personaje cuya identidad está fuertemente ligada a quien lo creó.
De la TV al live action
Otra de las novedades es que el Chapulín volverá a ser interpretado por un actor. La película, según adelantó Gómez Fernández, no será animada, sino que se proyecta como una producción de acción real.
La decisión resulta significativa porque en los últimos años el personaje había continuado su recorrido principalmente a través de la animación. “El Chapulín y los Colorado”, una de las producciones más recientes, lo presenta incluso desde una perspectiva inédita: como padre de familia, acompañado por sus hijos y enfrentando nuevamente a algunos de sus antiguos enemigos.
Según Gómez Fernández, esta serie tuvo una buena recepción y continúa en producción, mientras el universo de Chespirito sigue ampliándose hacia nuevos formatos.
El héroe que tenía miedo
La película tendrá por delante, además, el desafío de conservar aquello que hizo singular al Chapulín.
A diferencia de Superman, Batman y otros superhéroes clásicos, el personaje de Gómez Bolaños nunca fue presentado como invencible. Era torpe, inseguro y, sobre todo, tenía miedo. Su particularidad estaba en que, pese a esas limitaciones, siempre terminaba aceptando la responsabilidad de ayudar a quien lo necesitaba.
El propio Gómez Bolaños explicó esa concepción en una entrevista concedida en 1987 al programa argentino “La noticia rebelde”. Para el creador, el verdadero heroísmo no consistía en carecer de miedo, sino en ser capaz de enfrentarlo.
Allí puede encontrarse una de las claves de la vigencia del personaje: el Chapulín no era extraordinario porque no tuviera debilidades, sino precisamente porque las tenía y, aun así, acudía al rescate.
Más de cinco décadas
El Chapulín Colorado apareció por primera vez el 3 de diciembre de 1970, como un segmento dentro de “Los Supergenios de la Mesa Cuadrada”. El éxito fue inmediato y en 1973 obtuvo su propio programa, para luego continuar dentro de “Chespirito” hasta 1992.
Con el paso de los años, el personaje trascendió la televisión: tuvo historietas, juguetes, nuevas producciones animadas y un repertorio de frases que quedó incorporado al habla popular. “¡No contaban con mi astucia!”, “Lo sospeché desde un principio”, “Se aprovechan de mi nobleza” y “Calma, calma, que no panda el cúnico” forman parte de una memoria compartida por varias generaciones.
Ahora, aquella figura que nació como una parodia de los superhéroes tradicionales tendrá la oportunidad de construir su propia historia de origen en el cine.
Legado en expansión
La película se suma a una estrategia más amplia de recuperación y expansión del universo de Roberto Gómez Bolaños. La serie biográfica “Chespirito: Sin querer queriendo”, que tuvo a Roberto Gómez Fernández entre sus productores, volvió a poner en circulación la historia del creador y de sus personajes.
A la vez, el productor trabaja en otros proyectos vinculados con ese legado, entre ellos una producción sobre Don Ramón y una nueva propuesta animada basada en “El Chavo del 8”.
En ese contexto, el largometraje del Chapulín representa quizás uno de los movimientos más delicados: llevar por primera vez al cine, en acción real y sin su creador, a un personaje cuya potencia reside precisamente en su humanidad.
Todavía no hay fecha de estreno, director ni protagonista. Tampoco se conocen mayores detalles de la trama. Pero el proyecto ya tiene un punto de partida: volver al comienzo para descubrir quién era aquel hombre que, armado con unas antenitas de vinil, una chicharra paralizadora y un Chipote Chillón, se convirtió -a su manera- en uno de los grandes héroes de la televisión latinoamericana.
La clave de esta versión es que no presenta la noticia como una simple novedad de franquicia, sino que la utiliza como punto de partida para hablar del legado de Gómez Bolaños, la particular concepción del heroísmo del Chapulín y el desafío cultural de reemplazar a su creador.