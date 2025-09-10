Charly García firmó contrato para lanzar un single junto a Sting

La semana pasada, en las oficinas de Sony Music Argentina, el músico Charly García firmó un nuevo contrato por el lanzamiento de un single, nada menos que junto a Sting.
El creador nacional, que publicó el año pasado "La lógica del escorpión", fichó con Sony Music Argentina para lanzar una canción aún sin nombre anunciado, surgida tras la reunión en camarines con el británico a fines de febrero.
La semana pasada, en las oficinas de Sony Music Argentina, el músico Charly García firmó un nuevo contrato por el lanzamiento de un single, nada menos que junto a Sting.
Charly se mostró muy feliz con el resultado final de esta sorpresiva colaboración, que se comenzó a gestar luego del encuentro que tuvieron en camarines del Movistar Arena Buenos Aires, en el show que el artista británico dio a fines de febrero de este año.
Cabe recordar que García y Sting compartieron escenario en esta misma ciudad en octubre de 1988, durante el recordado concierto de Amnistía Internacional en el estadio de River Plate.
El enigmático anuncio de su primera grabación juntos, realizado en redes sociales de ambos artistas el lunes pasado, tuvo una enorme repercusión.
Si bien no se develó el título de la canción, se puede adelantar que verá la luz en la primera quincena de octubre, y que estará disponible tanto en plataformas digitales como en formato “vinilo simple” (con el mismo tema en ambas caras).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.