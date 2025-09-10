#HOY:

En plataformas y vinilo

Charly García firmó contrato para lanzar un single junto a Sting

El creador nacional, que publicó el año pasado "La lógica del escorpión", fichó con Sony Music Argentina para lanzar una canción aún sin nombre anunciado, surgida tras la reunión en camarines con el británico a fines de febrero.

Charly junto a las autoridades de Sony Music Argentina, Mecha Iñigo y Tato Vega, luego de haber firmado un nuevo contrato. Foto: Gentileza Sony Music
 17:19

La semana pasada, en las oficinas de Sony Music Argentina, el músico Charly García firmó un nuevo contrato por el lanzamiento de un single, nada menos que junto a Sting.

Charly se mostró muy feliz con el resultado final de esta sorpresiva colaboración, que se comenzó a gestar luego del encuentro que tuvieron en camarines del Movistar Arena Buenos Aires, en el show que el artista británico dio a fines de febrero de este año.

Charly y Sting en los camarines del Movistar Arena Buenos Aires, antes del primero de los shows que el segundo dio en formato trío.Charly y Sting en los camarines del Movistar Arena Buenos Aires, antes del primero de los shows que el segundo dio en formato trío. Foto: Gentileza DF Entertainment

Cabe recordar que García y Sting compartieron escenario en esta misma ciudad en octubre de 1988, durante el recordado concierto de Amnistía Internacional en el estadio de River Plate.

El enigmático anuncio de su primera grabación juntos, realizado en redes sociales de ambos artistas el lunes pasado, tuvo una enorme repercusión.

Si bien no se develó el título de la canción, se puede adelantar que verá la luz en la primera quincena de octubre, y que estará disponible tanto en plataformas digitales como en formato “vinilo simple” (con el mismo tema en ambas caras).

Arte Música Teatro

