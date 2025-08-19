David Lebón: una "Conexión" constante

El mítico artista vuelve a Santa Fe para repasar canciones emblemáticas para varias generaciones, mientras prepara un nuevo álbum y un libro autobiográfico. De todo eso conversó con El Litoral en la previa.
Plenitud: Lebón en el porteño Teatro Ópera, en el arranque de esta gira, en mayo de este año. Foto: Gentileza Luciana Verini - Escala Roja
David Lebón, una leyenda del rock nacional, regresa a Santa Fe con un concierto imperdible: “Conexión”, un encuentro cargado de emoción, canciones eternas y cercanía con su gente. La cita será el viernes 22 de agosto en HUB (25 de Mayo 3428), donde desplegará un repertorio que atraviesa generaciones.
El Litoral aprovechó para conversar con el artista sobre esta gira, pero también sobre el disco (que llevará el mismo nombre), y sobre un libro en el que repasará su biografía.
Reeencuentro
-“Conexión” pasó por el Teatro Ópera y ahora llega a Santa Fe. ¿Por dónde va este show, y qué significa para vos conectar hoy con el público?
-Hace bastante que no voy por toda esa zona, y estoy con ganas de ir a visitarlos a todos ahí, a Rosario también. Estamos con la banda ensayando, y tratando de hacer lo mejor que podemos para ofrecerles cuando lleguemos ahí: yo estoy con ganas de verlos y con ganas de tocar. Daré lo mejor de todo lo que pueda ese día; especialmente para ustedes, que hace mucho que no voy a Santa Fe.
-En estos shows estás repasando varias etapas de tu carrera. ¿Cómo es armar un repertorio, una lista, que abarque tantas décadas de música y de carrera personal?
-Hay un poco de todo en la lista: hay de todo y para todos. Y creo que está bien hecha la lista: hay temas que le van a gustar mucho a la gente, tenemos bastantes temas de Serú también.
Ya falta muy poquito para terminar el disco nuevo, que también se llama “Conexión”, un libro: va a estar muy bueno, les va a gustar mucho la historia de mi familia y todo lo que pasó en mi vida.
Épocas
-En ese libro participaron Marcelo Fernández Bitar y Patricia Oviedo (esposa y manager). ¿Cómo surgió esa idea?
-En un momento dado pensé que todavía no me han llamado para irme de acá del planeta todavía; así que dije: “Bueno, ¿por qué no hacer un libro?”. Tampoco es un libro gordo, se puede leer en poco tiempo; pero es muy jugoso, y a nosotros nos gustó mucho como quedó, estoy contento. Después veré: si está todo bien puedo hacer otro más. porque todavía no termino todo.
-¿Qué fue por ahí lo más lo más difícil de eso de poner una vida en palabras?
-Con Marcelo somos amigos hace muchos años, y es uno de los pocos a los cuales realmente me entrego; no es que a los demás no me entrego, pero él es su amigo y ya sabe prácticamente todas las cosas por lo que pasé, por donde estuve, cuándo fue esto, cuándo fue aquello. Así que fue una gran ayuda su memoria.
Entre los tres, Patricia, él y yo, fue muy divertido, muy lindo; y él es muy amoroso, es una persona muy talentosa y escribe muy bien. A mí me gustó mucho lo que lo que quedó: vino a casa el otro día y me lo leyó él a mí.
-Hablabas del disco con que se va a llamar “Conexión” como la gira. ¿Qué se puede contar de ese material?
-La idea de “Conexión” es que estamos muy conectados: sobre todo en este momento me parece que la gente necesita una conexión, en este caso conmigo. Soy una persona que tengo mucho cariño dentro mío: es una cuestión familiar, habrá sido de chiquito, no sé lo que será; pero tengo mucho amor dentro mío. Y creo que “Conexión” es un buen nombre para llegar al corazón de la gente.
-¿Es un disco de canciones nuevas?
-Sí, son todos nuevos los temas.
Intimidad
-Venías, por ejemplo, de “Herencia Lebón”, que ganó un Premio Gardel. ¿Qué sentiste cuando cerró ese ciclo de haberlo hecho? Cuando te dieron la estatuilla, ¿qué representó para vos, en el marco de estos años de tu carrera?
-A mí me encantó y me pareció una idea muy buena. La producción fue de Patricia, y obviamente la gente que trabaja con nosotros.
Pero me encantó la gente: la chica de que tocó el arpa (Sonia Álvarez), y obviamente el violinista Alex (Musatov) también me encantó. Lo que hicimos con las canciones: “No soy un extraño” me encantó, un tema de Charly (García) que amo. Y los invitados fueron grosos.
Son cosas que, sin querer, por ahí me pasan; y me doy cuenta que está bueno, que no hay nada que me moleste. Al contrario: cuando lo escucho y lo veo, digo “guau, qué bueno que esta edad esté así”.
-Se grabó en un estudio de Almagro, una cosa íntima, todos juntos.
-Sí, totalmente.
-Repasando estas canciones, ¿cómo se lleva el David de hoy con la obra de los 70 y los 80? ¿Cómo es la conexión con tanto propio producido?
-Lo único puedo decir es gracias. No a mí, sino a lo que me empujó, desde mi madre, que quería que yo sea músico. Ella me ayudó muchísimo para que yo pueda tener una guitarra; esto sucedió en otro país, pero no importa: empecé a sacar los temas de los Beatles, empecé de a poquito a tocar. Está en el libro todo, en realidad: si te cuento ahora cómo fue todo, no llego a grabar, terminamos hablando a las 10 de la noche.
Herederos
-“Herencia” es una palabra fuerte. ¿Qué legado sentís que por ahí les has dejado a músicos que hoy ya son consagrados, y a los que vendrán?
-Estoy muy contento con los músicos nuevos, sinceramente; llegué a conocer a algunos de ellos y son humildes, son un buen grupo, se juntan entre ellos, no hay empujones. No es como en mi época; era todo medio bruto, ni siquiera punk: medio estúpido. Los chicos son finos, se visten bien, quieren hacer las cosas bien; es los escenarios son buenísimos, por ejemplo Ca7riel toca la guitarra muy bien.
Así que me parece que van por un buen camino, y a mí me deja tranquilo también eso: puedo descansar dejando todo esto en sus manos, y mirarlos nada más.
-Sos un artista vigente y tenés esa cosa de que muchos hijos y nuevas generaciones se van sumando a tu público.
Sí, obviamente está re bueno. En mi familia hay músicos, ayer hablé con uno de ellos: es un nieto que está estudiando mucho y está trabajando. No quiero quedar afuera de eso, lo ayudo como puedo, pero el padre, Víctor Lebón, también lo está ayudando: lo ayudó con unas máquinas que son más simples y más chicas para poder grabarse él mismo cuando está practicando.
Estoy muy contento; la familia ayuda mucho, nos ayudamos entre nosotros con los que tocan. Por ejemplo Nayla: con ella cantamos en el Luna Park, con Hugo Fattoruso que es lo más grande que hay: lo admiro tremendamente.
-¿Cuándo saldrían el disco el libro, y qué más se viene en el corto plazo?
-El disco y el libro salen juntos, creo: hay que prepararlos, hay que hacer la foto de la tapa, y faltan las cosas más pequeñas, pero también lindas. La idea de la tapa ya está y la del libro también, así que en cualquier momento aparece todo.
-Y seguir tocando.
-Exactamente, por supuesto.
