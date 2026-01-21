"Crossover" impensado

El día que Superman unió fuerzas con el dúo Pimpinela

El público y los propios artistas suelen recordar el videoclip de “Heroína solitaria”, en el que los hermanos Galán contaron con la participación del legendario Christopher Reeve, tres años antes de su fatídico accidente. Se trata de la única incursión del actor en un video musical, en el que se suma como la sorpresa del final.