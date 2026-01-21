El día que Superman unió fuerzas con el dúo Pimpinela
El público y los propios artistas suelen recordar el videoclip de “Heroína solitaria”, en el que los hermanos Galán contaron con la participación del legendario Christopher Reeve, tres años antes de su fatídico accidente. Se trata de la única incursión del actor en un video musical, en el que se suma como la sorpresa del final.
El momento en que el misterioso jefe se da vuelta y se descubre que es Christopher Reeve, mientras se queda mirando a su admiradora secreta (interpretada por la española Carmen More). Foto: Captura de pantalla
Cada tanto algún usuario de redes sociales, en incluso los propios involucrados en sus cuentas oficiales, rescatan un “crossover” de los años 90: el día en que el actor Christopher Reeve, quien interpretó a Superman por casi una década (1978-1987), apareció en un videoclip del dúo Pimpinela.
El videoclip de la canción “Heroína solitaria”, compuesta por Roberto Livi y Albert Vezzani, fue lanzado en 1992 (de hecho el álbum que la contiene se llama “Pimpinela 92”), tres años antes del fatídico accidente de equitación que sufrió Reeve, y que lo dejó cuadripléjico hasta su muerte, en 2004.
El intérprete del superhéroe de DC Comics junto a Lucía y Joaquín, en un alto del rodaje. Foto: Gentileza Pimpinela
Amor de oficina
La canción cuenta sobre una secretaria, interpretada por la actriz española Carmen More, que ama en secreto a su jefe; por eso lo ayuda en varias situaciones (como comprarle flores para una amante), tal como se describe en la letra de la canción:
“Como todas las mañanas, cinco días por semana / Ella llega diez en punto a la oficina / En sus pasos todo es prisa, lleva siempre una sonrisa / No le teme al tono gris de la rutina Porque está enamorada Porque viene preparada para ver su amor / Un amor que es invisible, un amor que es imposible entre los dos / Heroína solitaria / Ella es su secretaria y lo ama / Se consume en el infierno / De quererlo y no tenerlo, y lo ama / Ella sabe de su vida, sus amantes preferidas / Él ignora el amor que ella siente / La lastiman sus amores pero igual les manda flores / Él lo pide y para ella es suficiente / Porque sigue enamorada”.
Sin embargo, en la mayoría de las escenas, el jefe es una persona trajeada al que se ve de espaldas, o del cuello para abajo, o apenas esbozado. En el final del video, él olvida su pasaje de avión de American Airlines con destino a Londres, y ella corre para alcanzarlo en el estacionamiento. Al momento de subir al auto con chofer, se ve a Reeve en todo su esplendor, mirando a la secretaria con ojos renovados, antes de subir al vehículo.
Los Pimpinela nunca han detallado mucho como el actor neoyorquino llegó a aparecer en el video. Una de las versiones más difundidas es que Joaquín Galán -integrante de Pimpinela junto a su hermana Lucía- bromeó con que apareciera el famoso actor y el productor logró hacerlo realidad. Ellos estaban en Estados Unidos en ese momento y pudieron realizar las filmaciones.
Reeve y Carmen More, delante del equipo técnico que filmó la escena del estacionamiento. Foto: Gentileza Baúl de Cómic
Experiencia solitaria
Lo cierto es que este es el único videoclip del cual formó parte Reeve como actor; circulan varios videos no oficiales de la balada “Can you read my mind” interpretada Maureen McGovern, incluida en la banda sonora de “Superman” de Richard Donner de 1978: allí se lo ven en escenas del filme, acompañado por Margot Kidder, la actriz que dio vida a Lois Lane. Así que el privilegio de tener al más icónico de los Supermanes cinematográficos quedará para siempre en manos de los hermanos Galán.