Su tercer álbum de estudio

Chule presenta "Reflexiones de mi vida hasta ahora"

Un disco donde la artista argentina transforma sus dudas, aprendizajes y emociones en ocho canciones profundamente personales. Allí pone en palabras las presiones por alcanzar la perfección, la construcción de la identidad, el amor, la ansiedad, las responsabilidades, la pérdida y la importancia de encontrar un equilibrio entre los sueños personales y la vida cotidiana.