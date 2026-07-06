La cantante y compositora argentina Chule presenta “Reflexiones de mi vida hasta ahora”, su tercer álbum de estudio. A sus 27 años, la artista nacida en Pehuajó (provincia de Buenos Aires) inaugura una nueva etapa artística con un trabajo de ocho canciones que funciona como una fotografía de su presente: un recorrido por las preguntas, los cambios y las emociones que acompañan el paso hacia la vida adulta.
Chule presenta "Reflexiones de mi vida hasta ahora"
Un disco donde la artista argentina transforma sus dudas, aprendizajes y emociones en ocho canciones profundamente personales. Allí pone en palabras las presiones por alcanzar la perfección, la construcción de la identidad, el amor, la ansiedad, las responsabilidades, la pérdida y la importancia de encontrar un equilibrio entre los sueños personales y la vida cotidiana.
“Reflexiones de mi vida hasta ahora” funciona como un diario abierto. A lo largo de sus ocho canciones, Chule pone en palabras las presiones por alcanzar la perfección, la construcción de la identidad, el amor, la ansiedad, las responsabilidades, la pérdida y la importancia de encontrar un equilibrio entre los sueños personales y la vida cotidiana.
“A mis 27 años me encontré replanteándome muchos aspectos de mi vida. Empecé a abrazar la adultez, a construir mi propia identidad y a romper conceptos que había aprendido durante años. También entendí que quería encontrar un equilibrio entre el trabajo y mi vida personal, buscando una versión de mí más plena y feliz. Este álbum habla de todo ese proceso porque siento que son preguntas que muchos nos hacemos”, expresa Chule.
Cada canción representa un momento distinto de ese camino. Desde “Para ser perfecta”, que habla de la presión constante por cumplir expectativas, hasta “Cuando firmé este contrato?”, una reflexión sobre el peso de las responsabilidades y la ansiedad por el futuro. “30 horas” aborda el desafío de amar sin dejar de elegirse a uno mismo, mientras que “Pin en el mapa” celebra el encuentro con la propia identidad y la importancia de construir vínculos desde la libertad.
El álbum también encuentra espacio para mirar hacia atrás y agradecer el recorrido. En “Rompecabezas de plastilina”, Chule imagina la vida como un rompecabezas cuyas piezas cambian de forma con cada decisión que tomamos, mientras que “3 chiquitos y 1 perrito adoptado” reflexiona sobre cómo el futuro pocas veces sucede como lo imaginamos, y cómo aprender a disfrutar el presente termina siendo mucho más importante que intentar controlarlo todo.
“Blackjack”, por su parte, está dedicada a las personas que ya no están, transformando el dolor de la ausencia en un homenaje a vivir plenamente en honor a ellas.
“Lo que más rescato de este proceso es que, en mis momentos más bajos, lo que me ayudó fue compartir con mi gente y aferrarme todavía más a la música. Con este disco quiero mostrar que no siempre estamos bien, y que eso también está bien. Compartir lo que nos pasa puede acercarnos mucho más a los demás de lo que imaginamos”, concluye la artista.
Luego de presentar una serie de adelantos durante los últimos meses, “Reflexiones de mi vida hasta ahora” llega para completar la historia y mostrar la obra en su totalidad, consolidando el momento más honesto y personal de Chule hasta la fecha.
Tracklist
1. Para ser perfecta
2. Pin en el mapa
3. 30 horas
4. Rompecabezas de plastilina
5. Cuándo firmé este contrato?
6. Blackjack
8. 3 chiquitos y 1 perrito adoptado
Sobre Chule
Sofía “Chule” Von Wernich es una artista argentina de 27 años de Pehuajó (Provincia de Buenos Aires). Ha hecho diversas colaboraciones musicales: con Los Tekis, Los Auténticos Decadentes, Juan Ingaramo, Bauti Mascia, Ramiro Bueno y Fran Charco entre otros. Reflejando la versatilidad de la cantautora al combinar diferentes géneros musicales.
Chule ha tenido la oportunidad de acompañar a la legendaria banda mexicana Jesse & Joy en su gira de 20 conciertos a lo largo de Estados Unidos y de abrir los conciertos del canadiense Shawn Mendes en el Movistar Arena de Argentina.
Ha demostrado su talento en la actuación en la serie de Netflix “Millennials” y en el show televisivo “Bailando por un sueño”. También ha realizado shows propios en México, Chile, Estados Unidos, Uruguay y en más de quince provincias argentinas. Ha sido invitada a los escenarios de Rombai, Destino San Javier, Axel y el colombiano Santi Cruz como algunos ejemplos.
En redes sociales tuvo cruces musicales con Maluma, Pedro Capó, Farruko, Sebastián Yatra, Wisin, Mau & Ricky, Becky G, La Sole, Tini y Reik, entre muchos otros.
Tiene su versión propia del himno nacional argentino, utilizado por Las Leonas en la copa del mundo Londres 2018.
Actualmente Chule tiene publicadas vía Warner Chappel Music más de 38 canciones propias, además de un álbum en homenaje al folclore argentino llamado “Folk”.
En 2023 hizo el opening del uruguayo Cardellino en el Luna Park, cómo así también del peruano Gian Marco y del riojano Sergio Galleguillo, ambos en el Teatro Gran Rex. Además lanzó su balada pop llamada “Agradezco haberme equivocado”, como así también el feat. “Pa decir adiós” junto a la banda Lemonchamp.
En 2024 colaboró con Agapornis en un clásico de Chayanne y publicó un EP de su show en vivo en Belo Horizonte (Brasil). Su último lanzamiento se llama “Intentarlo una vez más” y junto a Los Totora salió el clásico de Marcela Morelo “Te está pasando lo mismo que a mí”, versión cumbia.