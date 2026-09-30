En la segunda edición de esta propuesta audiovisual, desglosamos a las masculinidades, tanto en sus roles como en sus configuraciones socioculturales, con el ojo atento en la diversidad sexual.
Muestra "Nos&Otros 2026": masculinidades en la diversidad
Organizada por el espacio independiente de gestión cultural Cine LGBT, está conformada por nueve obras audiovisuales que exponen las zonas de fricción y confrontación que coexisten entre las vivencias masculinas fuera de la heteronorma.
Sin dejar de lado las zonas de fricción y confrontación que coexisten entre las vivencias masculinas diversas, más adaptadas a los desafíos actuales, y las rígidas tradiciones, que encorsetan los goces, las subjetividades y los sentimientos masculinos.
“Nos&Otros 2026” es organizada por el espacio independiente de gestión cultural Cine LGBT Santa Fe, y tendrá lugar el viernes 2 de octubre, a las 20, en la sala Saer del Foro Cultural UNL, 9 de julio 2150. Con entrada gratuita. Público: edad sugerida + 17 años.
Más estrenos ineludibles
La selección está conformada por nueve obras audiovisuales (en los formatos de ficción, documental, animación, videoarte y videoclip), con origen en Argentina; incluye, también, una coproducción independiente con El Salvador.
Especial atención merecen los estrenos de tres cortos de tesis final (ficción y animación), que fueron producidos por estudiantes de las tres principales institucionales estatales de formación audiovisual en la provincia: Iscaa de Santa Fe; Enerc y EPCTV de Rosario.
El listado de estrenos se completa (en exclusividad para Santa Fe) con el novísimo corto (videoarte) del artista multimedial platense con trayectoria internacional Joaquín Wall, junto con el largometraje (ficción) del director salteño, Tadeo Pestaña Caro.
Ambos materiales tienen amplia circulación y repercusión en el circuito de los principales festivales nacionales e internacionales LGBTIQ+.
Dar la cara
A través de esta muestra le damos las caras a nuestras existencias y vivencias, reales o imaginadas, concretas o deseadas, dejamos de ser colectividad abstracta, nos ven cara a cara.
En paralelo, se plantea reflexionar sobre los imaginarios sociales, los prejuicios, las jerarquizaciones interpersonales y, también, sobre la alternativa de generar, desde la creatividad audiovisual, espacios para el reconocimiento de las experiencias, las historias del pasado
Valorar las diferencias etarias, el abordaje de situaciones de discriminación, generando así contrapesos efectivos ante los discurso de odio imperantes.
Es cuando se desata el poder que tienen ciertas historias audiovisuales propias para movernos hacia otros destinos más equilibrados y amables; para disipar la indiferencia ante la suerte de otras personas.
Edades, situaciones y emociones
El trayecto empieza con sendos videoclips: “Arbolitos” (intérprete: Bife; dirección: Dardo Pérez C.), la vida cotidiana de una persona mayor, entre el encierro y la libertad, la autoridad y el libre albedrío, el paso del tiempo y la posibilidad del deseo, hilados en dimensión poética y filosófica que imaginan nuevas formas de habitar el mundo.
“Nardo” (intérprete: Dease; dirección: Tadeo Pestaña Caro), las fantasías, los ritos de seducción y el deseo mutuo, florecen entre jóvenes dispuestos a pasarla bien.
Fondeamos en variados puertos, anclando hechos relacionados con ciertas islas apropiadas: “Gaytopía - Capítulo Nº2: La isla de las locas” (Santiago Richetti, Jonatan Olmedo), la historia de las “islas gays”, los refugios que las disidencias sexuales construyeron frente a la discriminación.
Recuerdos que enlazan a la Italia fascista, las utopías hippies, las islas del Tigre y los anatemas del arzobispo Antonio Quarracino, en su columna de opinión “Claves para un mundo mejor” (ATC).
“Perros” (Ezequiel Rossi, Facundo Salomón), Iván viaja hacia una isla desierta para reencontrarse con su novio, pero la tragedia lo golpea. En busca de respuestas, accede a un ritual con una chamana... y algo siniestro atraviesa el umbral. Un desafío de vida o muerte... ¿hasta dónde llegar al momento de resguardar el amor del ser amado?
Cortos provinciales
Se eligieron tres cortos provinciales, en los que se desanudan las emociones y los rituales más íntimos, entre duelos por el pasado y el presente, transcurren las expresiones intensas del amor (fraternal, familiar o romántico):
“Marquesina” (Sabrina Carlotto del Iscaa Santa Fe): Lorena y su amiga Agustina van juntas al velorio de un viejo conocido; ficción que evoca el particular duelo de una persona trans y su familia (de sangre y elección); una elipsis narrativa acerca del “nombre muerto”, ese nombre de pila que quedó en el pasado al abrirse el presente a una nueva identidad.
“El Show de Félix” (Helena Brum de la EPCTV Rosario: retrato de las múltiples facetas del universo de Félix, un joven transmasculino que sueña con ser una estrella. En el escenario de sus sueños, nos sumergimos en su inconsciente y lo vemos enfrentarse a su mayor temor: el rechazo.
“Eros (morir en el otro)” (Manuel Polleri de la Enerc Rosario y Mar del Plata): animación en la que un cruce de miradas entre dos hombres solitarios en una noche oscura, desata una conexión de espíritus vitales.
Eros en trayecto
Eros se pone en trayecto, sin reparar en distancias, simplemente fluye, queda al alcance o sigue a la vista: “Hangar” (Joaquín Wall), mediante un surreal correo postal experimenta un recorrido que intersecta a cielos en geografías disímiles, volúmenes arquitectónicos, curvilíneas corporalidades juveniles y fantasías eróticas.
Filmada en ektachrome Super 8, la pieza es el resultado de un voraginoso montaje donde el deseo circula como materia física.
“A metros de distancia” (Tadeo Pestaña Caro): Santiago (20 años) moldeado por el anonimato de la virtualidad, se frustra con una app de citas gay y se obsesiona con encontrar algún tipo de conexión real en la noche de Buenos Aires.
La ópera prima en largometraje de este talentoso y joven director salteño, estructura una ficción que releva (sin juzgar, disimular ni enfatizar los tintes) las costumbres, las búsquedas y los modismos gays, habituales en las grandes y medianas urbes argentinas.
Así construye un panóptico sobre los riesgos invisibles de las aplicaciones de citas gays, en tanto funcionan como fuentes de adicción, jerarquización/cancelación individual y constante insatisfacción. Alude a la soledad existencial aun cuando se esté rodeado de gente.
Víctimas de citas falsas
Se presentará una reseña informativa, producida a partir de un relevamiento propio de los medios argentinos (tradicionales y web), que recopila algunos de los casos penales más resonantes y recientes de homicidios, privación de la libertad y robos violentos de hombres (gays, bisexuales y/o heteroflexibles) que fueron víctimas de citas falsas, acordadas a través de aplicaciones de citas gays.
Colaboraciones y apoyos
Se agradece la valiosa colaboración prestada por: Ignacio Lillini y El Delirio Cine.
Esta propuesta de sensibilización sociocultural cuenta con el apoyo de: la Universidad Nacional del Litoral (UNL); la Cámara de Diputadas y Diputados; la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, de la provincia de Santa Fe.
Se invita a participar a público en general, estudiantes, docentes y profesionales. Tras la proyección, se habilitará el intercambio informal de opiniones con el público asistente.
Grilla de programación más detallada en:
Redes sociales (IG y FB): @cinelgbtsantafe