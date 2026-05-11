“Incluxiva 2026 Cortos” está organizada por el espacio independiente de gestión cultural Cine LGBT Santa Fe, y tendrá lugar el viernes 15 de mayo a las 20, en la sala Saer del Foro Cultural UNL, 9 de julio 2150, con entrada gratuita. Público destinario: edad sugerida: + 16 años.
"Incluxiva 2026 Cortos" redobla su llamado contra la discriminación
La nueva edición de esta ya clásica (que vuelve a la sala Saer del Foro Cultural UNL) muestra audiovisual ratifica su compromiso con la visibilidad socialmente respetuosa y pluralista de las existencias diversas.
La nueva edición de esta ya clásica muestra audiovisual ratifica, en la agenda pública santafesina, su compromiso con la visibilidad socialmente respetuosa y pluralista de las existencias diversas; en un abrazo contenedor hacia las personas de la diversidad/disidencia afectivo sexual, que alude también a sus características étnicas, etarias, sentimentales, costumbristas, laborales y funcionales.
Conmemorando el 17 de mayo
Desde su mismo inicio, esta propuesta se diagramó para conmemorar el 17 de mayo: “Día Nacional, Provincial y Municipal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género”. También referenciado como el “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”, que alude a la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hecho que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990.
Cabe tomar en cuenta que el abandono unilateral de la República Argentina (confirmado por parte del Gobierno Nacional recientemente) de dicha organización supranacional, que resguarda los estándares básicos de las políticas públicas de acceso a la salud y el bienestar humano, sólo aportará mayor desamparo a los segmentos poblacionales más vulnerables.
Estrenos de alto perfil
La grilla de programación está compuesta por once obras audiovisuales (en los formatos de videoclip, animación, ficción y videoarte), con origen en Argentina y Colombia; también incluye a sendas coproducciones independientes con España y El Salvador.
Como atractiva novedad, se estrenarán localmente cuatro potentes cortometrajes de ficción. Vale destacar que todos los cortos han tenido amplia circulación y repercusión, en el circuito de los principales festivales nacionales e internacionales.
Motivos y compromisos para una sociedad sana
Resulta imperioso brindarle pantalla a las miradas sensibles y comprometidas que emergen del cine argentino actual, sostenido con sumo esfuerzo desde las pequeñas productoras independientes y reconocidas instituciones (estatales y privadas) de formación profesional.
El ejercicio de la cultura plural y comprensiva debe prevalecer ante una realidad lacerada por las violencias que circulan sin límites en las prácticas diarias, acentuando la desintegración del tejido social, tanto como el desmedido avance de los discursos de odio en contra de las personas LGBTIQ+, la equidad genérica, la salud mental, las personas con discapacidad, seropositividad y adultas mayores.
Tales discursos/diatribas de odio, expresados con desaforada intensidad, han sembrado un substrato fértil que habilita a la agresión directa (agresiones físicas, violencia extrema, acoso digital, campañas de difamación contra líderes, etc.) hacia las personas LGBTIQ+, en cualquier ámbito de la vida social.
Estas circunstancias son verificables, con objetividad, en las alarmantes estadías de la Federación Argentina LGBT y el Observatorio de Crímenes de Odio, que pertenece al Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también releva los hechos ocurridos en todas las provincias argentinas.
No sólo aumentaron exponencialmente los homicidios de las personas LGBTIQ+ sino también las agresiones en la vía pública, los espacios privados de acceso público, e incluso dentro de los propios domicilios.
En paralelo, sucede el desmantelamiento de las políticas públicas y las campañas de prevención de las infecciones de transmisión sexual, y el recorte de la provisión de medicación. Así como se desmembran las dependencias de asesorías a las víctimas de violencia, se burocratiza el acceso a la justicia y se practica la retracción generalizada del Estado de cualquier política pública sobre equidad genérica y diversidad sexual.
A 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) en Argentina, a pesar de todas las limitaciones que se le imponen para su normal aplicación, esta normativa imprescindible sigue promoviendo la igualdad de género, el cuidado del cuerpo, la salud y el respeto por la diversidad. Y oficia como andamiaje legal imprescindible en la detección y denuncia posterior de casos de abusos sexual.
Ejes temáticos en la actual edición
La programación de la actual edición, se vertebra según los siguientes ejes temáticos abarcativos, que se intersectan con las diferentes obras seleccionadas:
Recuerdos afectivos
“Parches” (intérprete: Juani Cardillo; dirección: Matías Agüero) y “Oda a la inmortalidad” (intérprete y dirección: dease); ambos videoclips de cantantes y letristas argentinos, rememoran introspecciones sobre el pasado emotivo y resguardan memorabilias afectivas, que marcan a las personas en su fuero más íntimo.
Desafíos al statu quo
“El valle encantado” (intérprete: Feli Colina; dirección: Tadeo Pestaña Caro), videoclip salteño con estética místico costumbrista de videoarte, donde las libres femineidades ancestrales en estrecha relación con la naturaleza, se ven sojuzgadas mediante la espada y la cruz, que marcaron a fuego la conquista española.
“Ay! Cordero” (Agustina Akman, Cielo Iturralde Carrera, Mercedes Maudet), videoarte sobre la represión del deseo, retratada en un ser habitado por una dualidad presente en el hacer cotidiano, un joven carnicero que explora su feminidad rodeado de sangre, muerte y violencia. Cuando la masculinidad barrial entra en contraposición con sus propia idolatría futbolera.
ESI: 20 años no es nada
“Bosque de bacterias” (Enzo Monzón), estreno de la comedia kitsch filmada en Rosario, que parodia las experiencias de Orquídea, profesora de Educación Sexual para adultos. Una inesperada experiencia asignada en su último año de docencia.
Territorios hostiles (Miradas odiosas)
“Perros” (Ezequiel Rossi, Facundo Salomón), estreno del corto de terror sobrenatural, Iván viaja hacia una isla desierta para reencontrarse con su novio, pero la tragedia lo golpea.
“MDB” (Mila Aquilia), estreno de la ficción marplatense, Pilar (14) y Camila (14) viven su primer amor a escondidas frente a una sociedad que no las acepta.
Territorios amables (Lazos sensibles)
“Buena vida y poca vergüenza” (Ana Colato, Guadalupe Sanz), estreno de la comedia que narra el encuentro de un adulto con síndrome de down, que rápidamente gana la confianza y afecto de una joven artista trans.
“¡Salsa!” (Antonina Kerguelén Román), Margarita busca liberarse de un lugar que juzga a quienes están fuera de la norma cuando se cruza con Liana, una turista sorda, en medio de las vibraciones de congas y bongos del Caribe colombiano.
Salud mental y sexual (Pareja despareja)
“Hombre” (Matías Dinardo), Lucio viaja por Europa en busca de su primer “amor”, una experiencia adolescente que tuvo con su profesor de literatura que lo marcó de por vida, tanto que se quedó en el tiempo. Es un reencuentro necesario para poder soltar ese vínculo desigual.
“Desvíos” (Lucas Galambos), Andrés y Joaquín emprenden una odisea que los lleva a recorrer varias clínicas de la Ciudad de Buenos Aires y pone a prueba su relación.
Colaboraciones, apoyos y declaración de Interés Cultural
Se agradece la valiosa colaboración prestada por: Films To Festivals (Caba), Inquieta Distribución (Caba) y El Delirio Cine (Caba).
Esta propuesta de sensibilización sociocultural cuenta con el apoyo de: la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional del Litoral (UNL); la Cámara de Diputadas y Diputados; la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, de la provincia de Santa Fe. Además, ha sido declarada de Interés Cultural por la Cámara de Diputadas y Diputados de la Legislatura provincial.
Se invita a participar a público en general, estudiantes, docentes y profesionales. Tras la proyección, se habilitará el intercambio informal de opiniones con el público asistente.