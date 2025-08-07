"Mi mejor escena": el documental que muestra cómo se filma en Argentina

El próximo 14 de agosto llega a los cines argentinos "Mi mejor escena", el nuevo documental de Gabriel Arbós. El mismo, propone una abordaje profundo, coral e íntimo del cine argentino contemporáneo.
A través de diez voces reconocidas del cine argentino, el film de Arbós intenta romper estereotipos y propone pensar el arte de filmar desde la diversidad. Se estrena el 14 de agosto.
El próximo 14 de agosto llega a los cines argentinos "Mi mejor escena", el nuevo documental de Gabriel Arbós. El mismo, propone una abordaje profundo, coral e íntimo del cine argentino contemporáneo.
¿Cómo? A través de los testimonios de diez directores y directoras, invitados a elegir y analizar la escena más significativa de su filmografía.
Lo que surge es un retrato sobre el modo en que nuestro cine se construye, se piensa y se siente desde adentro. Lo cual ayuda a "quebrar" muchos prejuicios que todavía siguen en pie en torno a las películas argentinas.
La idea que articula la película es simple ¿Qué revela una escena sobre la visión de un autor? ¿Qué se esconde en ese instante que, para un director, condensa toda una obra?
"Mi mejor escena" se arma desde esa pregunta y despliega, escena a escena, una mirada sobre el cine nacional que desarma estereotipos y subraya su riqueza.
"No hay una manera de hacer una película, no hay una manera de filmar una escena, sino que hay tantas maneras como directores", afirmó Gabriel Arbós en una entrevista reciente con GPS Audiovisual.
Esa declaración es una defensa de la diversidad del cine argentino y también es un dardo dirigido a cierta pedagogía uniformadora de las escuelas de cine.
"Hay profesores que enseñan que se hacen todas las películas con un guión de hierro, con storyboard, con letras a vida. Y no es así. Algunos lo hacen así, y muchos no lo hacen así", sostiene el realizador, que fue docente durante dos décadas.
"Fui asistente o ayudante de dirección de Doria, de Olivera, de Desanzo, de Lecchi, de Piñeyro, de Oves. Y todos trabajan distinto", rememora Arbós. Su documental es, en este sentido, una continuidad de esa experiencia: un "aula" cinematográfica que convoca al espectador ávido de aprender.
Entre los nombres convocados hay figuras consagradas y voces renovadoras del cine nacional. Son Juan José Campanella, Albertina Carri, Miguel Cohan, Carmen Guarini, Alberto Lecchi, Néstor Montalbano, Lorena Muñoz, Juan Bautista Stagnaro, Demian Rugna y Marcelo Piñeyro.
El punto de partida de la película, según explicó Arbós, fue el deseo de romper con una idea repetida y que él considera falsa, referida a la identidad del cine nacional.
"Me hizo hacer esta película el estar convencido de que hay un montón de gente que dice: ‘el cine argentino es todo igual, es siempre Darín, es siempre conflictos con los desaparecidos, es monotemático’".
Para Arbós no es así. "El cine argentino es lo más diverso que existe, y creo que este documental lo muestra, con tipos de escena elegidas por los propios directores que son totalmente distintos entre sí".
"Mi mejor escena" está producida por Salamanca Films, la misma compañía detrás de proyectos recientes que también interpelan desde la originalidad y la sensibilidad social.
Entre ellos se cuentan "227 lunas", de Brenda Taubin, una fábula espacial sobre la imaginación y la artesanía y "Los médicos de Nietzsche", de Jorge Leandro Colás, una mirada filosófica y médica sobre el cuerpo y la enfermedad.
También "México 71", de Carolina Gil Solari y Carolina M. Fernández, que rescata la epopeya del primer equipo femenino argentino que participó en un mundial de fútbol.
La elección de Arbós como director reafirma el perfil autoral de la productora, que apuesta por un cine argentino a la vez diverso y alejado de las fórmulas.
El propio recorrido de Arbós legitima esa mirada. Con más de cuarenta años en la industria cinematográfica, trabajó como asistente o ayudante en más de treinta películas.
Algunas centrales para la historia reciente del cine argentino: "La historia oficial", "La noche de los lápices", "Caballos salvajes" y "Cenizas del paraíso". Como director, realizó títulos como "Carlos Monzón: el segundo juicio", "Campo de sangre", "Los esclavos felices" , "No me mates" y el cortometraje documental "Ángeles del cine".
En un momento en que la producción audiovisual nacional enfrenta desafíos políticos, económicos y simbólicos, el film de Arbós se vuelve imprescindible.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.