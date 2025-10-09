Cine América abre una Semana de Cine Francés

"Un buen film te lleva a un viaje, te hace soñar e incluso te cambia la vida". Tal vez guiados por esa premisa de Francois Truffaut (un blasfemo, que modificó los mandamientos y amó las películas por sobre todas las cosas) los programadores de Cine América diagramaron una Semana de Cine Francés.
El mini ciclo, que se extenderá entre el domingo y el miércoles, tiene un sentido casi ritual. Es que en esa misma pantalla alguna vez pasaron las obras del mentado Truffaut, y también las de Jean-Luc Godard, Alain Resnais y Jean-Pierre Melville, otros franceses geniales, que gestaron la nouvelle vague.
Esa memoria fue preservada con fidelidad por el público santafesino. Identificado, desde hace décadas, con la tradición cineclubista. Y que encuentra ahora un nuevo escalón a través de esta propuesta, que reúne cuatro películas recientes, que son representativas del pulso actual del cine galo.
La danza de la inspiración
En el inicio del ciclo, se proyectará "Bolero" de Anne Fontaine, que indaga el misterio de la creación artística. Ambientada en los años locos parisienses, recrea el momento en que Maurice Ravel concibió su pieza más conocida (de ahí el título del film).
"La inspiración y el trabajo son dos cosas que pueden contradecirse o, por el contrario, unirse. Esta es una película que trata sobre el momento presente en el que, de repente, aparece algo vivo", señaló Fontaine en una entrevista con Cadena Ser.
Va el domingo a las 16.40.
Venganza y redención
La épica literaria de Alejandro Dumas es retomada en esta nueva versión de "El conde de Montecristo", que se suma a una lista en la cual el protagonista, Edmond Dantés, tuvo el rostro de Arturo de Córdova, Jorge Mistral y Richard Chamberlain.
La que seleccionó Cine América es tal vez la superproducción francesa más ambiciosa de los últimos tiempos. Está dirigida por Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patellière, con Pierre Niney en el rol de Dantés.
Estrenada fuera de competición en Cannes 2024, la película retorna a la trama de la novela decimonónica con una intensidad contemporánea, la del hombre traicionado que, tras años de encierro, convierte el dolor en justicia.
Va el lunes a las 19.30
Las sombras de la revolución
Dirigida por Gianluca Jodice,"El diluvio" se introduce en los días finales de la monarquía francesa. Basada en los diarios del ayudante de cámara de Luis XVI, reconstruye la reclusión y el ocaso del rey y María Antonieta.
Es una mirada íntima, trágica y humana sobre el derrumbe del poder, con guiños a "María Antonieta" de Sofia Coppola y "Adiós, mi reina" de Benoît Jacquot.
Va el martes a las 17.40
La ternura es la resistencia
El cierre del ciclo llega con "Los lazos que nos unen", de Carine Tardieu, protagonizada por Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmaï y Vimala Pons.
Basada en la novela de Alice Ferney, la película aborda el modo en que las heridas personales pueden pasar a ser afecto compartido. Cuando Sandra, una mujer madura, se ve integrada en la vida de su vecino y sus hijos.
Con la sensibilidad que caracteriza el cine de Tardieu (rodó antes "Los jóvenes amantes" y "Sácame de dudas"), el film invita a pensar los vínculos como lugares de sanación y al amor como gesto de resistencia frente al desarraigo.
Va el miércoles a las 17.40.
Más allá del tiempo
En el mismo espacio físico donde alguna vez se lo pudo ver a Antoine Doinel correr sin parar hasta toparse con ese mar que según Aute "parecía más un paredón" en "Los 400 golpes" o a Michel perseguido por la policía en "Sin aliento", el cine francés volverá a emocionar al público.
