El fado y el tango: un abrazo musical con impronta portuaria

Del 17 al 19 de octubre, dos géneros hermanados por la historia y la nostalgia se encuentran en Capital Federal para celebrar su raíz común, su poesía y su vigencia. Los detalles.
"Lo que caracteriza el espíritu del festival, es encontrarnos en un espacio de pertenencia e intercambio entre artistas de ambos géneros musicales, los cuales han sido declarados Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Unesco".
Así se refieren los organizadores al séptimo Festival Porteño de Fado y Tango, que se realizará entre el 17 y el 19 de octubre en CABA, con diversas actividades. El cruce entre ambos géneros no es caprichoso. Los dos encuentran su "ser" en el puerto, con influencias de las distintas corrientes migratorias.
Conscientes de esa carga histórica y cultural, los gestores del festival apuestan a honrar las tradiciones de ambos géneros, pero también promover "la divulgación y puesta en valor de sus nuevos exponentes".
Este año, entre los artistas invitados, llegarán desde Portugal Helena Sarmento y Ricardo J. Martins, quienes se dedican a llevar la historia del fado por el mundo, a la vez que contribuyen sus nuevas composiciones a la evolución y proyección del género.
Además de ellos, dentro de la amplia grilla participarán Fadeiros, Karina Beorlegui Cuarteto, Cecilia Capello, Diego Amorin, Ariel Altieri, Graciela Fado Trío, Mariana Accinelli Trío, Almalusa y Alfredo Piro Rinaldi.
Karina Beorlegui, cantora y productora general del Festival, accedió a dialogar con El Litoral sobre la propuesta. En primer lugar, se refirió al esfuerzo que implicó consolidar este espacio que une dos músicas declaradas Patrimonio Intangible de la Humanidad.
"Siempre fui de ver el vaso medio lleno, así que los límites nunca fueron un impedimento para mí. Simplemente una sabe hasta cuánto gastar y entonces hace un Festival adaptado a lo que se tiene", destacó.
"El Festival Porteño, si bien es independiente y autogestivo, cuenta hace años con el apoyo del Mecenazgo de la Ciudad y distintos benefactores que siempre se interesan en apoyarnos, sin dudar", remarcó.
"También la Embajada de Portugal e Instituto Camoes nos brindan apoyo. El Festival Porteño de Fado y Tango se va consolidando y se va convirtiendo en un clásico porteño. Ha sido declarado de interés cultural y nos llena de orgullo cada vez que lo realizamos", subrayó luego.
En relación a los vínculos que descubrió, como cantora y productora, entre las tradiciones del fado y el tango, explicó que en su poesía y origen tienen mucho en común, al igual que en las temáticas y en su profundidad.
"Luego, al conocer Lisboa y comenzar a conectarme con fadistas, me di cuenta de que incluso hoy, en la actualidad, hay mucha atracción e interés de ellos respecto del tango, ganas de intercambiar. Esto es recíproco".
En tiempos en los cuales las industrias culturales muchas veces priorizan la inmediatez, sostener un proyecto que apuesta al encuentro, la raíz identitaria y la transmisión generacional parece, a priori, un desafío gigantesco.
"Es muy satisfactorio ver que a lo largo de los años, se va consolidando la propuesta: con los objetivos claros y haciendo las cosas tranquilamente, se logra", afirmó Karina al respecto.
"Hay que comprender que para los tiempos de este tipo de proyectos es mejor saber esperar sin dejar pasar oportunidades y trabajando continuamente. Es muy valioso tener un equipo como el que venimos conformando y que siempre digan que sí los artistas que convocamos", indicó.
"El desafío del encuentro en estos tiempos está, pero no hemos tenido problemas de convocatoria, ya que son conciertos con entrada gratuita, ni tampoco difusión en medios importantes. Creo que hay público para muchos y diversos intereses", manifestó.
Además de ser productora del Festival, Karina tiene programado presentar este año su nuevo disco, titulado "Aquí y ahora", en el que debuta como autora.
Consultada sobre cómo se entrelazan su recorrido artístico personal y su faceta de gestora cultural en este proyecto, apuntó que una cosa lleva a la otra. "Justo está por salir mi disco cerca del festival, así que estaremos adelantando ese material", dijo.
"Como Ricardo Martins participó de mis dos últimos discos, vamos a compartir escena. Así como Ricardo y Helena hacen sus temas, yo también presentaré los míos y siento que va a ser muy emocionante compartir el tango y el fado de hoy, de este siglo XXI", sintetizó.
"A la vez, mi nuevo álbum 'Aquí y ahora' es un disco que traduce varios años de trabajo colectivo que agradezco y valoro mucho. Y es toda una apuesta saltar al vacío y mostrar letras o canciones", cerró.
