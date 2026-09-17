La pianista italiana Cinzia Bartoli, de destacada trayectoria internacional, se presentará este sábado 19 desde las 21 en Valeri Montrul Multiespacio (San Lorenzo 2513); en la ocasión interpretará obras de Frédéric Chopin, Johannes Brahms y Maurice Ravel. Las localidades pueden reservarse al 3426130160.
Cinzia Bartoli en concierto: Chopin, Brahms y Ravel
La pianista de gran recorrido internacional llegará a este viernes 19 a Valeri Montrul Multiespacio. Formada en su país y en Francia, ha realizado grabaciones para RAI, Telemontecarlo y Centaur Records.
Desarrollo
Bartoli se formó en el Conservatorio “N. Paganini” de Génova y en la prestigiosa École Normale de Musique “Alfred Cortot” de París.
Se perfeccionó con Paul Badura-Skoda y Stefan Askenase, figuras fundamentales de la tradición pianística europea, y profundizó durante cuatro años sus estudios en Milán con Ilonka Deckers, destacada pedagoga de la tradición pianística húngara vinculada al legado musical de Liszt.
Crecimiento
Ha desarrollado una intensa carrera como solista, intérprete de música de cámara y junto a orquestas, presentándose en ciudades italianas y 26 países de Europa, América, Asia y Oceanía. Ofrece regularmente masterclasses y participa como jurado en concursos internacionales.
Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el “Premio Eccellenza Donna” y ha realizado grabaciones para RAI y Telemontecarlo.
Reconocida por sus interpretaciones de Maurice Ravel, ha registrado su obra integral para piano solo, para el prestigioso sello Centaur Records.
Fundadora y presidenta de la Associazione Musicale “Dioniso” de Savona, impulsa desde hace 38 ediciones una prestigiosa temporada de conciertos de proyección internacional.
Su trayectoria artística y pedagógica, junto con su permanente actividad internacional, la ha consolidado como una figura de referencia del panorama musical contemporáneo.