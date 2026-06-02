La Sinfónica Juvenil de Santo Tomé se prepara para protagonizar una nueva presentación de relevancia artística con el concierto “Un encuentro musical de jerarquía junto al Maestro Raúl Vallejos”, que tendrá lugar el sábado 6 de junio a las 21 en el Centro Cultural 12 de Septiembre, ubicado en 25 de Mayo 1940.
Concierto de la Sinfónica Juvenil de Santo Tomé junto a Raúl Vallejos
La primera orquesta juvenil de la ciudad presentará un repertorio que recorrerá obras de Grieg, Bach, Brahms, Mascagni, Morricone y Piazzolla. La cita será el sábado 6 de junio en el Centro Cultural 12 de Septiembre.
La velada contará con la dirección general de la maestra Gisela Olivera y la participación especial del reconocido violinista Raúl Vallejos, en una propuesta que combina excelencia artística, formación musical y compromiso con el crecimiento cultural de la comunidad.
Fundada el 22 de marzo de 2025 por Olivera, la Sinfónica Juvenil de Santo Tomé nació como un proyecto artístico y educativo orientado a la formación integral de jóvenes músicos. Se trata de la primera orquesta juvenil de la ciudad y tiene como objetivo generar espacios de práctica orquestal, intercambio artístico y acceso a propuestas musicales de calidad para toda la comunidad.
Grandes compositores
El programa reunirá obras de destacados compositores del repertorio universal, ofreciendo un recorrido por diferentes épocas y estilos musicales.
Entre las piezas previstas se encuentran obras de Edvard Grieg, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Pietro Mascagni, Ennio Morricone y Astor Piazzolla, entre otros autores fundamentales de la historia de la música.
Uno de los momentos destacados de la noche será la interpretación del célebre Concierto para dos violines en re menor de Bach, que contará con la participación de Raúl Vallejos como solista invitado junto a integrantes del organismo juvenil.
La propuesta busca no sólo acercar al público un concierto de gran nivel artístico, sino también brindar a los jóvenes músicos una valiosa experiencia de formación y crecimiento profesional compartiendo escenario con una figura de reconocida trayectoria.
Referente sinfónico
Considerado uno de los violinistas más destacados del país, Raúl Vallejos desarrolla una intensa actividad como concertino, solista, músico de cámara y docente.
Actualmente se desempeña como concertino de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, de la Orquesta Sinfónica Provincial de Entre Ríos y de la Orquesta de Cámara de la Universidad Nacional del Litoral. Su formación incluye estudios con maestros de la talla de Roberto Benítez, Ljerko Spiller y José Bondar.
A lo largo de su carrera ha abordado tanto el repertorio clásico como el tango y la música popular, integrando agrupaciones de prestigio como el Gabriel de Pedro Quinteto y La 348 Gran Orquesta Típica. Además, ha realizado giras internacionales por Europa junto al reconocido conjunto de tango El Arranque.
Su presencia en este concierto representa una oportunidad excepcional para los jóvenes integrantes de la Sinfónica Juvenil de Santo Tomé, quienes podrán compartir escenario y experiencia con una de las figuras más relevantes de la escena musical del Litoral.
Entradas y reservas
El concierto se realizará el sábado 6 de junio a las 21 en el Centro Cultural 12 de Septiembre de Santo Tomé. Las entradas anticipadas tienen un valor de $7.000, mientras que el precio en puerta será de $10.000. Las reservas pueden realizarse comunicándose al 342 546-8017.