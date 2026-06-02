Bajo la dirección de Gisela Olivera

Concierto de la Sinfónica Juvenil de Santo Tomé junto a Raúl Vallejos

La primera orquesta juvenil de la ciudad presentará un repertorio que recorrerá obras de Grieg, Bach, Brahms, Mascagni, Morricone y Piazzolla. La cita será el sábado 6 de junio en el Centro Cultural 12 de Septiembre.