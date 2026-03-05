Dos únicas funciones

"Ha, cuando se corre la bruma": distopía noir, memoria e identidad

El viernes 6 y sábado 7 de marzo se podrá disfrutar de funciones de la Comedia UNL 2025 (21ª propuesta) en el Foro Cultural UNL. En diálogo con El Litoral, los dramaturgos y directores Sofía Gerboni y Javier Bonatti repasaron el origen y el crecimiento de esta propuesta inmersiva, en un mundo donde cada día comienza desde cero.